الأشياء المأساوية الموجودة في تشريحات الموسيقي الكلاسيكية وشهادات الموت

لم يكن هناك أبدًا ولن يكون هناك نوع موسيقي على أنه موسيقى ريفية كلاسيكية درامية ومروعة وحشوية مثل الموسيقى الريفية القديمة والكلاسيكية. تتطور من بين العديد من التقاليد الموسيقية الشعبية والمحلية من جميع أنحاء الجنوب والغرب الأمريكيين ، ظهرت موسيقى الريف في القرن العشرين. تم تجهيز ألحانها البسيطة من قبل الرجال والنساء الكاريزميين الذين يرتدون ملابس فاخرة ورعاة رعاة البقر ينقلون القصص التي لا تنسى عن روجز ، قوم العاملين ، رواد الرعاع ، الإرشاد ، الأشرار ، الأبطال ، حسرة القلب ، والحرس. ألهمت البلد العديد من الموسيقيين والأشكال الموسيقية الأخرى ، وخاصة موسيقى الروك أند رول ، لكن معاييرها ظلت سليمة لعقود ، مع استمرار التقليديين في تبني طرق وأصوات أسلافهم.
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للأسف ، كان العديد من أعظم الموسيقيين الريفيين أصيلين للغاية – كتبوا وغنوا عن الموضوعات التي عرفوها. واجه الكثيرون الألم والصدمات في حياتهم ، والتي استمرت في مطاردةهم ويدخلونهم حتى يوم الموت وحتى بعد ذلك. إليكم نجوم الموسيقى الريفية الذين ماتوا بطرق مأساوية ، لم يتم تحقيق مدى تحقيقه حقًا حتى حصل الجمهور على فرصة لرؤية تقارير تشريح الجثة الخاصة بهم.
تشارلي ريتش
كجزء من حركة “CountryPolitan” في الستينيات ، قام تشارلي ريتش بدمج أصوات الموسيقى الريفية التقليدية والتحرير مع لمسات أنيقة مثل أقسام السلسلة. مع التركيز على الجانب الرومانسي والمبتد ، اندلع ريتش كنجم البوب الصغير قبل أن يحقق التقدم في المشهد الريفي ، لكنه أصبح بعد ذلك نجمًا في كلا العالمين مع قصاصات لطيفة مثل “خلف الأبواب المغلقة” و “أفضل فتاة في العالم” تقتحم الجزء العلوي من المخططات. في عام 1974 ، حصل على جائزة الفنانين للعام في جوائز جمعية الموسيقى الريفية ، وفي واحدة من أكبر الفضائح في موسيقى الروك الريفية ، قدم الجائزة في العام المقبل إلى جون دنفر بعد إضاءة الورقة على النار.
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تلاشت نجم ريتش بعد أواخر سبعينيات القرن الماضي بسبب طبيعة المغني المتراجع وعدم الرغبة في الأداء في أي مكان إلى جانب ناشفيل أو ممفيس. في يوليو 1995 ، كان ريتش وزوجته في منتصف رحلة على الطريق إلى فلوريدا عندما توقفوا طوال الليل في فندق في هاموند ، لويزيانا. توفي ريتش ، البالغ من العمر 62 عامًا ، في وقت ما في الليل ، وسرعان ما تم تنفيذ تشريح الجثة من قبل قاضي المنطقة فنسنت سيفالو. وكشف التحقيق أن ريتش قد مات من مشكلة دون أن يلاحظها أحد في تلك النقطة: سافرت جلطة الدم إلى رئتيه وقتل المغني.
كيث ويتلي
كان عهد كيث وايتلي في قمة عالم الموسيقى الريفية قصيرة في نهاية المطاف ، لكنه كان مؤثرًا للغاية. في ثلاث سنوات قصيرة فقط ، أخذ 11 فرداً إلى القمة أو ما يقرب من قمة مخططات الموسيقى الريفية. وبالامتلاك صوتًا عاطفيًا قويًا في تقليد Balladeer Country ، صنع Whitley كلاسيكيات فورية من “عندما لا تقول شيئًا على الإطلاق” ، “أتساءل هل تفكر بي” ، و “أنا لست غريبًا على المطر”.
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في 9 مايو 1989 ، ذهب صهر وايتلي إلى منزل المغني في Goodlettsville ، تينيسي. اكتشف النجم ملقى على سريره ، يرتدي ملابسه ، وموتًا ، بعد أن قضى في نهاية الأسبوع السابق في الشرب. في كثير من الأحيان ، كان ويتلي قد أعلن عناوين الصحف المتعلقة باستخدامه الكحول ، وقد أعلن علنًا في عام 1988 أنه كان قد حصل على شربه تحت السيطرة ، لكنه انتكاس لاحقًا. في اليوم التالي وفاة وايتلي ، أصدر مكتب فاحص مقاطعة ديفيدسون الطبي نتائج تشريح الجثة. وقال المسؤول تشارلز هارلان لـ UPI (عبر صحيفة لوس أنجلوس تايمز): “توفي السيد ويتلي نتيجة لشرب الكحول”. نسبت وفاة ويتلي إلى التسمم بالكحول الحاد العرضي ، حيث تم حساب محتوى الكحول في الدم في وقت وفاته في .47 ، أي حوالي خمسة أضعاف الحد القانوني. كان النجم الريفي 33.
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نعومي جود
سيطر الحكام على موسيقى الريف في الثمانينيات. تمزج أنماط الشعبية والبلوغراس من كنتاكي الأصلية مع التوافقيات الدقيقة وكتابة الأغاني الريفية ، حيث حقق نعومي ووينونا جودد 14 أغنية في المرحلة الأولى في النصف الأخير من الثمانينات ، بما في ذلك “ماما ، مجنونة” و “ترحم”. انقسم الثنائي في أوائل التسعينيات لمهنة Wynonna Judd الفردية.
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في إحدى المدخلات الأخيرة في القصة المأساوية للحياة الحقيقية للحكام ، فإن الثنائي تحريضهم على قاعة مشاهير الموسيقى الريفية في مايو 2022 لسبب حزين. قبل الحدث مباشرة ، توفي نعومي جود عن عمر يناهز 76 عامًا في ناشفيل. في نفس اليوم ، أصدرت بنات المغني ، زميله السابق في فرقة الحكام وينونا والممثل آشلي جود ، بيانًا موجزًا عن X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، موضحًا الظروف المأساوية: “اليوم نحن أخواتنا ، لقد فقدنا مأساة. لقد فقدنا أمها ، لقد فقدنا أمها. في أغسطس 2022 ، أصدرت ولاية تينيسي نتائج تشريح جود ، وكشفت أن المغني قد توفي بسبب الانتحار. وقالت عائلة جود في بيان (عبر NPR): “لقد تعرضت أمامينا من قبل عدو غير عادل”. “لقد عولجت من اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب الثنائي القطب ، والتي يمكن أن يتصل بها ملايين الأميركيين.”
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تامي ونيت
أثناء ملء دور البلد الكلاسيكي بيلتر الذي يغني الرابحة بالدموع حول الحب ، أخطأت تامي وينيت أغانيها مع سلسلة من الحداثة والاستقلال. في كثير من الأحيان مع زميله النجم الريفي جورج جونز قبل وبعد انتهاء زواجهم المضطرب ، سجلت وينيت الكثير من معايير البلد ، بما في ذلك “الطلاق” ، “أنا لا أريد أن ألعب المنزل” ، و “الوقوف بجانب رجلك”.
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في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، رفضت صحة وينيت. لقد طلبت الإزالة الجراحية لجزء من بطنها في عام 1986 ، واكتسبت عدوى تركتها على جهاز تنفس في عام 1993. في 6 أبريل 1998 ، انتهت قصة تامي وينيت المأساوية المأساوية عندما وضعت للنوم وفشلت في الاستيقاظ. في أعقاب وفاة “السيدة الأولى للموسيقى الريفية” البالغة من العمر 55 عامًا ، أخبر الطبيب دكتور واليس مارش ، وسائل الإعلام ، وسائل الإعلام ، أن جلطة الدم قد تم وضعها في رئة المغني. ولكن عندما أجرى مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة ديفيدسون عملية تشريح للجثة بعد أكثر من عام ، تم اكتشاف السبب الحقيقي. وقال الدكتور بروس ليفي الدكتور بروس ليفي لـ CNN: “لم تكن هناك جلطات دم في رئتيها في تشريح الجثة ، أو تحت الفحص المجهري”. “لكن كان هناك أدلة مهمة على جلطات الدم السابقة – التي أدت إلى تعرض رئتيها للخطر وتضغط على قلبها”. كان سبب وفاة وينيت يعتبر قصور القلب.
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هانك ويليامز
وهو شخصية حيوية وتأسيسية في موسيقى الريف ، فاز المغني وكاتب الأغاني هانك ويليامز بجائزة بوليتزر عن دوره في إتقان هذا النوع. بعد الخروج كنجم في البرامج الإذاعية مثل “The Louisiana Hayride” ، تحول ويليامز إلى حشد من الحشود المثيرة مثل “Honky Tonkin” و “أنا أبي منذ فترة طويلة” و “Hey ، Lookin” في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. في عام 1951 ، أدى وليامز إلى تفاقم إصابة ظهره ، مما أدى إلى تعرضه للخطر بسبب تشوه العمود الفقري الذي ولد فيه المغني. ويليامز بسهولة مع المورفين مع الاستمرار في الشرب بشدة ، مما أدى إلى انخفاض صحي عام.
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في 30 ديسمبر 1952 ، التقط سائق سيارة أجرة ويليامز في مونتغمري ، جورجيا ، لقيادته إلى عرضين في ولاية فرجينيا الغربية وأوهايو. بعد التوقف في نوكسفيل ، تينيسي ، في 31 ديسمبر ، حيث قام طبيب بإعداد طلقتين من فيتامين ب 12 والمورفين ، توفي ويليامز في وقت ما بعد الساعة 10:45 مساءً. أعلن المتدربون في أوك هيل ، فرجينيا الغربية ، مستشفى وليامز ميتًا عند الوصول ، وأشار تشريح سريع إلى أن سبب الوفاة هو قصور القلب. ومع ذلك ، لاحظ الفاحص الطبي أيضًا أن جسم ويليامز حمل علامات على إساءة معاملة جسدية خطيرة ، وأنه تحمل ركلة إلى المنشعب ؛ وقد نسبت تلك إلى معركة بار في مونتغمري. بينما مات ويليامز من حدث تاجي ، كان من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالنزيف المكتشف في رقبة الموسيقي وقلبه ، أو ربما يتعلق باليلت على رأسه. توفي ويليامز عن عمر يناهز 29 عامًا.
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جورج جونز
قائمة الأغاني التي سجلتها جورج جونز هي قائمة ببعض من أعظم أغاني الموسيقى الريفية في الستينيات والسبعينيات. لقد تعامل بخبرة مع جميع أنماط الأغاني المميزة للنوع ، من The Kiss-Off (“إنها تعتقد أنني ما زلت أهتم”) إلى أغنية الحب مع تطور مأساوي (“لقد توقف عن حبها اليوم”) لأغنية شرب الجدة (“White Lightning”). في سبعينيات القرن العشرين ، وجد ديوًا متخصصًا في تسجيل الثنائيات المحبة والمرحة مع تامي وينيت ، أثناء وبعد علاقتهما الصخرية.
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انتهت مسيرة التسجيل في جونز الغزيرة التي استمرت 50 عامًا في عام 2007 ، وواجه مغني Honky-Tonk التقليدي سلسلة من النكسات الصحية. كان داخل وخارج المستشفيات في عامي 2012 و 2013 لعلاج الالتهابات التنفسية المتكررة. قام بالتحقق من المركز الطبي لجامعة فاندربيلت في ناشفيل في أبريل 2013 لعلاج الحمى وقضية ضغط الدم ، ولم يخرج أبدًا ، يموت في المرفق بعد ثمانية أيام. توفي جونز من فشل تنفسي نقص الأكسجين ، وهي حالة لا يمكن فيها للرئتين توفير ما يكفي من الأكسجين للدم لإرسالها إلى الأنسجة المختلفة للجسم حتى تعمل بشكل صحيح. أثبت ندرة الأكسجين أن جونز ، الذي كان عمره 81 عامًا.
جون دنفر
كان جون دنفر إحساسًا ثقافيًا في سبعينيات القرن الماضي ، حيث أخذ فكرة موسيقى “البلد” حرفيًا للغاية. احتفل أغانيه الشعبية بالحيوية على الحياة الريفية وعجائب الطبيعة ، التي تمثلها مفضلات نيران في المعسكر مثل “Take Me Home و Country Roads و” Rocky Mountain High “و” Sunshine on Lrasters “و” الحمد لله أنا فتى ريفي “. بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، تلاشى دنفر من التيار الرئيسي للبوب ، لكنه ظل مفضلًا في الراديو الريفي بينما كرس الكثير من وقته لهوايته من الطائرات الصغيرة.
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في أكتوبر 1997 ، طار دنفر طائرة طويلة معدلات EZ التي اشترى قبل أسبوعين من طيار هواة آخر ، وحطمها في المحيط قبالة مقاطعة مونتيري ، كاليفورنيا. وجد تحقيق في مجلس السلامة الوطني لسلامة النقل أن الطائرة كانت منخفضة للغاية على الوقود ، وأن دنفر كان سيواجه صعوبة في تبديل خزانات الغاز لأن مقبض محدد الوقود كان من الصعب الوصول إليه دون أن يخرج الطيار من تسخيرهم وتحويل انتباههم. وفقا لتشريح الجثة ، كان تأثير الحادث عنيفًا لدرجة أنه قتل دنفر بسرعة كبيرة. تم العثور على بعض أجزاء من جثة المغني على بعد 150 ياردة. كان دنفر ، أحد الموسيقيين الذين قتلوا بشكل مأساوي في حوادث الطائرة ، 53 عامًا.
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توم ت. هول
عند الحفاظ على وظائف متوازية كمغني وكاتب أغاني في الطلب ، ترك توم ت. هول بصماته على موسيقى الريف. ابتداءً من الستينيات من القرن الماضي ، كتب تحطيمًا مثل جيمي سي. نيومان “دي جي ليوم واحد” ، و “جوني رايت” “مرحبا فيتنام” ، وجاني سي. 1974. تم تجنيده في Grand Ole Opry ، قاعة مشاهير الموسيقى الريفية ، وقاعة مشاهير الأغاني.
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عندما توفي هول في أغسطس 2021 ، تم إصدار القليل من التفاصيل للصحافة – فقط أن الموسيقي كان يبلغ من العمر 85 عامًا في ذلك الوقت وأن زوجته البالغة من العمر 50 عامًا قد سبقته في الموت قبل ست سنوات. بعد أكثر من أربعة أشهر ، أصدر مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة ويليامسون في ولاية تينيسي بهدوء سببًا لتقرير الوفاة ، مستشهداً بنتائج تحقيقه بعد الوفاة. مات هول بسبب الانتحار.
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