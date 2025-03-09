الأشياء المأساوية الموجودة في تشريحات الموسيقي الكلاسيكية وشهادات الموت

لم يكن هناك أبدًا ولن يكون هناك نوع موسيقي على أنه موسيقى ريفية كلاسيكية درامية ومروعة وحشوية مثل الموسيقى الريفية القديمة والكلاسيكية. تتطور من بين العديد من التقاليد الموسيقية الشعبية والمحلية من جميع أنحاء الجنوب والغرب الأمريكيين ، ظهرت موسيقى الريف في القرن العشرين. تم تجهيز ألحانها البسيطة من قبل الرجال والنساء الكاريزميين الذين يرتدون ملابس فاخرة ورعاة رعاة البقر ينقلون القصص التي لا تنسى عن روجز ، قوم العاملين ، رواد الرعاع ، الإرشاد ، الأشرار ، الأبطال ، حسرة القلب ، والحرس. ألهمت البلد العديد من الموسيقيين والأشكال الموسيقية الأخرى ، وخاصة موسيقى الروك أند رول ، لكن معاييرها ظلت سليمة لعقود ، مع استمرار التقليديين في تبني طرق وأصوات أسلافهم.

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للأسف ، كان العديد من أعظم الموسيقيين الريفيين أصيلين للغاية – كتبوا وغنوا عن الموضوعات التي عرفوها. واجه الكثيرون الألم والصدمات في حياتهم ، والتي استمرت في مطاردةهم ويدخلونهم حتى يوم الموت وحتى بعد ذلك. إليكم نجوم الموسيقى الريفية الذين ماتوا بطرق مأساوية ، لم يتم تحقيق مدى تحقيقه حقًا حتى حصل الجمهور على فرصة لرؤية تقارير تشريح الجثة الخاصة بهم.