الأطعمة غير المعروفة التي يمكن للرجال تناولها لجعل العلاقة الجنسية تدوم لفترة أطول

بالنسبة للرجال، قد تكون الرغبة في البقاء لأطول فترة ممكنة في السرير — والقلق بشأن الأداء الجنسي — أمرًا مستهلكًا للغاية. كشفت دراسة نشرت عام 2008 في مجلة الطب الجنسي ما يعتبره معظم الناس مدة زمنية مناسبة للقاء الجنسي. ووفقا للدراسة، فإن ممارسة الجنس الذي يستمر من دقيقة إلى دقيقتين كان قصيرا للغاية، في حين يقع ما بين 10 إلى 30 دقيقة في فئة طويلة جدا. كان الطول المرغوب فيه من سبع إلى 13 دقيقة. ومع ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2005، ونُشرت أيضًا في مجلة الطب الجنسي، أن متوسط ​​جلسة الجنس تصل إلى حوالي خمس دقائق.

وفقًا لـ Healthline، هناك عدد من الأشياء التي يمكن للرجال القيام بها لمحاولة الصمود في السرير مع شركائهم. ممارسات مثل تمارين قاع الحوض، والارتجاع البيولوجي، وحتى العادة السرية يمكن أن تساعد في منع الوصول إلى الذروة. ومع ذلك، قد تكون هناك طرق أبسط لتدوم لفترة أطول موجودة في مطبخك.