الأطعمة غير المعروفة التي يمكن للرجال تناولها لجعل العلاقة الجنسية تدوم لفترة أطول

بالنسبة للرجال، قد تكون الرغبة في البقاء لأطول فترة ممكنة في السرير — والقلق بشأن الأداء الجنسي — أمرًا مستهلكًا للغاية. كشفت دراسة نشرت عام 2008 في مجلة الطب الجنسي ما يعتبره معظم الناس مدة زمنية مناسبة للقاء الجنسي. ووفقا للدراسة، فإن ممارسة الجنس الذي يستمر من دقيقة إلى دقيقتين كان قصيرا للغاية، في حين يقع ما بين 10 إلى 30 دقيقة في فئة طويلة جدا. كان الطول المرغوب فيه من سبع إلى 13 دقيقة. ومع ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2005، ونُشرت أيضًا في مجلة الطب الجنسي، أن متوسط جلسة الجنس تصل إلى حوالي خمس دقائق.
وفقًا لـ Healthline، هناك عدد من الأشياء التي يمكن للرجال القيام بها لمحاولة الصمود في السرير مع شركائهم. ممارسات مثل تمارين قاع الحوض، والارتجاع البيولوجي، وحتى العادة السرية يمكن أن تساعد في منع الوصول إلى الذروة. ومع ذلك، قد تكون هناك طرق أبسط لتدوم لفترة أطول موجودة في مطبخك.
بطيخ
لطالما اعتبر البطيخ عنصرًا أساسيًا في النزهات الصيفية، لكن هذه الفاكهة اللذيذة والمنعشة قد يكون لها بعض الفوائد في غرفة النوم أيضًا. وفقًا لموقع Healthline، فإن البطيخ غني بالحمض الأميني L-citrulline. يتم تحويل هذا الحمض الأميني في النهاية في الجسم إلى أكسيد النيتريك، والذي يمكن أن يفتح الأوعية الدموية، مما يسهل تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه.
دعمًا لفعالية L- سيترولين، أظهرت دراسة أجريت عام 2011 في مجلة Urology أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب شهدوا عودة الانتصاب إلى صلابته الطبيعية بعد تناول مكملات L- سيترولين. الرجال الذين أضافوا L-cirtulline إلى وجباتهم الغذائية شهدوا أيضًا زيادة ملحوظة في حياتهم الجنسية. في حين أنه قبل العلاج، كان متوسط هؤلاء الرجال 1.37 جلسة جنسية كل شهر، إلا أن إضافة L-citrulline ساعدت في رفع هذا العدد إلى 2.3 جلسة كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة جامعة شيانغ ماي للعلوم الطبيعية أن ذكور الفئران الذين تناولوا البطيخ كانوا أكثر عرضة لممارسة الجنس مع إناث الفئران، مما يشير إلى أن البطيخ قد يكون معززًا للرغبة الجنسية.
الشوكولاتة الداكنة
على الرغم من أنها قد لا تكون حلوة ولذيذة مثل شوكولاتة الحليب، إلا أن الشوكولاتة الداكنة هي بالتأكيد الخيار المفضل عندما يتعلق الأمر بتكثيف حياتك الجنسية. يقول الخبراء أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحفز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم. سيؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم وتقليل فرص سرعة القذف، مما يساعدك على البقاء لفترة أطول في السرير.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة Molecules، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويد، ومضادات الأكسدة القوية التي تزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يساعد الرجال على تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه وتحفيز مشاعر الإثارة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الرجال الذين تتكون وجباتهم الغذائية من كميات أكبر من الشوكولاتة الداكنة يميلون إلى مواجهة مشاكل أقل في ضعف الانتصاب. يمكن أن يعزى ذلك على الأرجح إلى المحتوى العالي من الفلافونويد وتأثيراته الإيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية.
المحار
لطالما تم وصف المحار كمنشط جنسي، وكانت خصائصه الجنسية موضوعًا لبعض الجدل. ولكن قد تكون هناك بعض المزايا للادعاء بأن المحار يمكن أن يكون مفيدا في غرفة النوم. وفقًا لموقع Healthline، فإن الكمية العالية من الزنك الموجودة في المحار يمكن أن تكون مفيدة في تحسين البراعة الجنسية والخصوبة. من المعروف أن انخفاض مستويات الزنك يؤدي إلى انخفاض هرمون التستوستيرون ويؤثر على جودة الحيوانات المنوية.
وبالإضافة إلى الزنك، يمتلك المحار خصائص أخرى قد تلعب دورًا في تعزيز الأداء الجنسي. تفيد تقارير Medical News Today أن المحار يحتوي على حمض أميني يعرف باسم حمض D-aspartic والذي يمكن أن يكون عاملاً في إنتاج هرمون التستوستيرون. كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي غالبًا ما ترتبط بأداء جنسي أفضل. خصائصها المضادة للالتهابات يمكن أن تحسن أيضًا تدفق الدم، مما يجعل الانتصاب أسهل في تحقيقه والحفاظ عليه. لا يزال هناك المزيد من الأبحاث التي يتعين القيام بها حول فعالية المحار كمنشط جنسي، ولكن إضافة القليل منه إلى طبقك لن يضر.
الأفوكادو
كما اتضح، فإن الأفوكادو ليس مخصصًا للغواكامولي فقط. وفقا للخبراء، فإن العناصر الغذائية العديدة الموجودة في الأفوكادو يمكن أن تحسن صحة القلب، وتخفض مستويات الكولسترول السيئ وتقلل من تراكم الترسبات في الشرايين. قد يكون هذا مفيدًا في مكافحة ضعف الانتصاب. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، فإن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الأفوكادو يمكن أن يمنح الرجال دفعة من هرمون التستوستيرون ويساعد على زيادة الدافع الجنسي لديهم.
من المعروف أن الأفوكادو غني بالفيتامينات، مثل E وC وB-6، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم. كل هذه الأشياء يمكن أن تساعد عضلاتك وأعصابك على العمل بشكل أفضل وأكثر فعالية ويمكن أن تمنحك دفعة من الطاقة أثناء ممارسة الجنس. ويقال أيضًا أنها تحافظ على قدرة الرجال على التحمل. يمكن أن تساعد الدهون غير المشبعة وحمض الفوليك الموجودة في الأفوكادو على زيادة الطاقة وتكسير البروتينات، مما يساعد الرجال على البقاء لفترة أطول في السرير والحفاظ على مستويات الطاقة لديهم مرتفعة.
التوت
التوت الأزرق، وكذلك التوت الأسود والكرز، مليء بمضادات الأكسدة الصحية والفلافونويدات التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة للرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب. وجدت دراسة نشرت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الرجال الذين تناولوا الفاكهة شهدوا انخفاضًا بنسبة 14٪ في خطر الإصابة بمشاكل الانتصاب. بالنسبة للرجال الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالفلافونويد، انخفض هذا الخطر بنسبة 21٪. يمكن أن يساعد تدفق الدم المدعوم باستهلاك مركبات الفلافونويد أيضًا الرجال على البقاء منتصبًا لفترات أطول من الوقت، مما يزيد ويحسن الأداء الجنسي.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التوت الأزرق على الأنثوسيانين الذي قد يأتي مع مجموعة من الآثار الجانبية الجنسية المفيدة لكل من الرجال والنساء. عند الرجال، يمكن أن يساعد الأنثوسيانين في إنتاج الحيوانات المنوية وصحتها، وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الحمل، يمكن أن يسهل أيضًا التقاء الحيوانات المنوية والبويضة.
الأسماك الدهنية
الأسماك مثل السلمون والماكريل والتونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز تدفق الدم وتحسن مستويات الدوبامين. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د، الذي يساعد على تنظيم مستويات هرمون التستوستيرون. الأحماض الدهنية أوميغا 3، مثل EPA (حمض إيكوسابنتاينويك) وحمض DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، متوفرة بكثرة في زيت السمك وتساهم في الوظيفة الطبيعية للجهاز التناسلي لدى الرجال. تساعد هذه الأحماض أيضًا على تحفيز تدفق الدم، خاصة إلى القضيب. فوائد زيت السمك للأوعية الدموية هي أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يساعدك على تحقيق الانتصاب القوي والحفاظ عليه لفترة أطول.
يقال إن زيت السمك يمكن أن يساعد أيضًا في إنتاج هرمون التستوستيرون، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل عام لصحة الخصية لدى الرجال. وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن الرجال الذين أبلغوا عن إضافة زيت السمك إلى وجباتهم الغذائية كانت لديهم خصيتين أكبر، وحيوانات منوية ذات جودة أعلى، وحجم أكبر من السائل المنوي.
البنجر
لا يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرًا فحسب؛ يمكن أن يكون أيضًا قاتلًا للرغبة الجنسية. تفيد تقارير “هيلث لاين” أن انقطاع تدفق الدم الناجم عن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤثر أيضًا على تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يجعل الانتصاب صعبًا. وليس الرجال فقط هم الذين يتأثرون. يمكن أيضًا أن تجد النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم انخفاضًا في الرغبة الجنسية لديهن ويعانين من انخفاض تدفق الدم إلى المهبل. تبين أن شرب عصير الشمندر يخفض ضغط الدم ويفتح الأوعية الدموية. قد يلعب المحتوى العالي من النترات في البنجر دورًا في قدرته على مكافحة ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الانتصاب.
يمكن أن يوفر الشمندر أيضًا دفعة من القدرة على التحمل والطاقة، مما يمكن أن يساعد الشخص على الخروج بين الملاءات. أظهرت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة الطب الغذائي والعناية بالنظام الغذائي أن الشمندر يحتوي على نسبة عالية من البيتين والبورون، وكلاهما يمكن أن يحافظ على مستويات الطاقة مرتفعة. يمكن أن يلعب البورون أيضًا دورًا في إنتاج هرمون التستوستيرون، وزيادة الرجولة، ونأمل أن يعزز أداء غرفة نومك.
المكسرات
قد يكمن مفتاح تعزيز وظيفتك الجنسية في خزانة مطبخك. أظهرت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Nutrients أن الرجال الذين أضافوا نصف كوب فقط من المكسرات إلى نظامهم الغذائي اليومي شهدوا تحسنًا في رغبتهم الجنسية وأدائهم ونوعية هزات الجماع. وفي حين أن الدراسة لم تحدد بشكل واضح سبب حدوث ذلك، إلا أن مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في المكسرات قد تكون أحد العوامل.
بشكل عام، تميل المكسرات أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من الأرجينين والأوميغا 3 والمغنيسيوم. كل هذه الأشياء يمكن أن تساعد في تضيق الأوعية الدموية واسترخاء الأوعية الدموية وتؤدي إلى انتصاب أقوى وأطول أمدًا. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الزنك والسيلينيوم وفيتامين E، والتي يمكن أن تساعد في رفع وتنظيم مستويات هرمون التستوستيرون في الجسم. على وجه الخصوص، فيتامين E، الذي يمكن العثور عليه في اللوز والصنوبر والفستق، يشار إليه غالبًا باسم “فيتامين الجنس”، مما يزيد الرغبة الجنسية لديك ويحافظ على توازن الهرمونات الجنسية لديك.
الموز
صدق أو لا تصدق، الموز من الأطعمة الجنسية الخارقة. فهي غنية بعدد من العناصر الغذائية التي تأتي مع مجموعة واسعة من الفوائد الجنسية. الموز غني بالبوتاسيوم، وهو مفيد في إنتاج هرمون التستوستيرون بينما يزيد أيضًا من الرغبة الجنسية ويساعد الرجال على البقاء لفترة أطول في السرير. كما أنها مصدر جيد لكل من البروميلين وفيتامين ب، وهما عنصران أساسيان للمساعدة في كل شيء بدءًا من الرغبة الجنسية وحتى الرجولة والأداء العام.
بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن الموز غني بالمنغنيز والمغنيسيوم، وكلاهما ضروري لصحة البروستاتا ووظيفتها. كما أنها محملة بكمية كبيرة من الفيتامينات الصحية، بما في ذلك فيتامين A وB1 وC. وهذه الفيتامينات أساسية في إنتاج حيوانات منوية أكثر صحة ويمكن أن تكون مفيدة لإنتاجية الحيوانات المنوية بشكل عام. وأخيرًا، يحتوي الموز على كمية عالية من التربتوفان، والذي يمكن أن يزيد من إنتاج السيروتونين، مما يعزز المزاج والرغبة الجنسية.