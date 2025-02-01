الأعشاب يمكنك البدء في الداخل في أواخر الشتاء لحديقة الربيع

قد يبدو فصل الشتاء الوقت المثالي لأخذ قسط من الراحة بعد سنة صعبة من البستنة ، مما يمنحك بعض الوقت للاسترخاء وأنت تخطط للحصاد التالي. ولكن مع اقتراب الربيع مباشرة ، هناك عدد قليل من النباتات التي قد تستفيد من بداية الرأس ، وتحديدا الأعشاب. تستغرق العديد من الأنواع وقتًا أطول لتنبت ، ويوفر أشهر الشتاء في أواخر الشتاء نافذة صغيرة من الفرص لبدء تشغيلها في المنزل. يتيح لك بدء الشتلات في الداخل أيضًا التحكم في تناول الضوء الفردي ، ومستويات الرطوبة ، ودرجة الحرارة ، وكلها تساهم في نمو النباتات بشكل أكثر صحة. لإعطاء الأعشاب أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة والنمو الأمثل في الربيع ، إليك القليل الذي يمكن أن يستفيد من القليل من الزراعة الداخلية خلال أشهر الشتاء.
يمكن أن تكون الأعشاب مثل البقدونس ، وإكليل الجبل ، والزعتر ، صعبة للزرع في الهواء الطلق لأن كلاهما لديهما فترات إنبات طويلة ، في أي مكان ما بين 14 إلى 28 يومًا. لا تستغرق الثوم المعمر والأوريغانو طالما أن بعض الأعشاب تنبت ، وعادة ما تنفد في غضون 7-21 يومًا ، ولكن يمكن أن ينتج عنها بدءها في الداخل نظامًا جذرًا متطورًا جيدًا يسمح لهم بالتكيف مع حديقتك. تشمل الأعشاب الأخرى التي يمكن أن تبدأ في أواخر الشتاء Sage و Cilantro و Dill. يمكن أن يضمن إعطاء كل هذه البذور بعض الشيء في فصل الشتاء أن يكون لديك حصاد ناجح عند زراعة بقية حديقتك.
نصائح لبدء البذور في الداخل
غالبًا ما يتطلب زراعة الأعشاب في الداخل خلال فصل الشتاء الإعداد الصحيح لضمان الإنبات الصحي والنمو المبكر. تزدهر معظم الأعشاب في التربة الدافئة إلى حد ما التي تظل رطبة باستمرار ، ولكنها ليست غارقة تمامًا. يجب أن تبقى شتلاتك في منطقة يسيطر عليها المناخ في منزلك ، سواء كانت مرآبًا معزولًا أو زاوية صغيرة من مطبخك. بمجرد أن تكون جاهزًا لبدء الزراعة ، احصل على عدد قليل من صواني البذور ، إما من مركز حديقة أو تحويل حاويات الطعام القديمة إلى مبتدئين في بذور DIY بسيطة.
رطبة التربة في وعاء قبل تقسيمها إلى صوانيك. زرع بذور الأعشاب في التربة ، ووصفها كما تستمر. يحتاج Oregano و Sage و Thyme و Dill إلى الضوء ، لذلك ضع هذه البذور على أعلى التربة. في هذه الأثناء ، تنبت البقدونس والكزبرة والثوم الثوم بشكل أفضل في بيئة مظلمة ، لذلك تغطي هذه البذور مع الوسط. أخيرًا ، سقي التربة من قاع الدرج وتغطي الحاوية لفخ الرطوبة.
الإضاءة هي شرط حيوي للشتلات بمجرد أن تنبت. نظرًا لأن أيام الشتاء أقصر ، فلن تتمكن نباتاتك من الوصول إلى نفس كمية أشعة الشمس كما تفعل في مواسم أخرى. هذا يعني أنك ستحتاج إلى تزويدهم بمصدر مصطنع للضوء ، مثل ضوء النمو. هناك الكثير من الأضواء الممتازة للنباتات الداخلية ، وستجدها في أي مركز حديقة. لمنع أن تصبح شتلاتك ضعيفة أو Leggy ، يجب أن تبقي مصابيح النمو الخاصة بك لمدة تتراوح بين 12 إلى 14 ساعة في اليوم.
تصلب الشتلات قبل زرعها في الهواء الطلق
مع وصول سريع لربيع ، فإن شتلاتك الصغيرة جاهزة للذهاب إلى الأرض ، وتصبح إضافة مرحب بها إلى حديقتك. لكن لا يمكنك ببساطة زراعتها بعد بضعة أشهر من أن تكون في الداخل ، لأن الكثير من أشعة الشمس المباشرة وتغيرات درجات الحرارة الحادة يمكن أن تمنح بسهولة صدمة زرع شتلات الحدائق. بدلاً من ذلك ، تحتاج إلى تصلب نباتاتك ، وتقديمها ببطء إلى الظروف الخارجية ، بدءًا من حوالي 14 يومًا قبل أن تخطط لزرعها في الأرض. في اليوم الأول ، تتسلق درجة الحرارة الخارجية فوق 45 درجة فهرنهايت ، أعط النباتات الخاصة بك ساعة من الوقت المظلل في الهواء الطلق. أعيدهم إلى الداخل وتخزينها في منطقة ساخنة في منزلك. كل يوم ، قم بزيادة مقدار الوقت الذي تقضيه نباتاتك الصغيرة في الخارج. لا تضعهم في الخارج إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من 45 درجة أو إذا كانت عاصفة للغاية.
بمجرد أن تتمتع نباتاتك بالكثير من وقت التصلب في الهواء الطلق ، وعادة ما يومين إلى ثلاثة أيام ، يمكنك تقديمها تدريجياً إلى أشعة الشمس قليلاً. يمكن أن يؤدي وضعها في ضوء الشمس المباشر في وقت مبكر جدًا إلى حرق الأوراق الحساسة على نباتاتك الصغيرة ، لذلك تراقب عن كثب لأي تغييرات. بمرور الوقت ، ستكون مصانعك قادرة على الحفاظ على أشعة الشمس المباشرة أكثر كثافة أثناء زيادة وقتها في الهواء الطلق. الخطوة التالية هي ترك النباتات الخاصة بك في الخارج بين عشية وضحاها ، طالما بقيت درجة الحرارة أعلى من 50 درجة. بعد أسبوعين من وقت الانتقال ، تكون نباتاتك جاهزة لزرعها في الحديقة.