الأعشاب يمكنك البدء في الداخل في أواخر الشتاء لحديقة الربيع

قد يبدو فصل الشتاء الوقت المثالي لأخذ قسط من الراحة بعد سنة صعبة من البستنة ، مما يمنحك بعض الوقت للاسترخاء وأنت تخطط للحصاد التالي. ولكن مع اقتراب الربيع مباشرة ، هناك عدد قليل من النباتات التي قد تستفيد من بداية الرأس ، وتحديدا الأعشاب. تستغرق العديد من الأنواع وقتًا أطول لتنبت ، ويوفر أشهر الشتاء في أواخر الشتاء نافذة صغيرة من الفرص لبدء تشغيلها في المنزل. يتيح لك بدء الشتلات في الداخل أيضًا التحكم في تناول الضوء الفردي ، ومستويات الرطوبة ، ودرجة الحرارة ، وكلها تساهم في نمو النباتات بشكل أكثر صحة. لإعطاء الأعشاب أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة والنمو الأمثل في الربيع ، إليك القليل الذي يمكن أن يستفيد من القليل من الزراعة الداخلية خلال أشهر الشتاء.

يمكن أن تكون الأعشاب مثل البقدونس ، وإكليل الجبل ، والزعتر ، صعبة للزرع في الهواء الطلق لأن كلاهما لديهما فترات إنبات طويلة ، في أي مكان ما بين 14 إلى 28 يومًا. لا تستغرق الثوم المعمر والأوريغانو طالما أن بعض الأعشاب تنبت ، وعادة ما تنفد في غضون 7-21 يومًا ، ولكن يمكن أن ينتج عنها بدءها في الداخل نظامًا جذرًا متطورًا جيدًا يسمح لهم بالتكيف مع حديقتك. تشمل الأعشاب الأخرى التي يمكن أن تبدأ في أواخر الشتاء Sage و Cilantro و Dill. يمكن أن يضمن إعطاء كل هذه البذور بعض الشيء في فصل الشتاء أن يكون لديك حصاد ناجح عند زراعة بقية حديقتك.