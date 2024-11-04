الأنواع الشائعة من الأعشاب الضارة التي تنمو في الحصى (وكيفية إزالتها)

لا شيء يفسد مظهر الحصى البكر تمامًا مثل الحشائش المتعمدة التي تشق طريقها عبر البيئة الصخرية. لسوء الحظ، يمثل الحصى، سواء تم استخدامه كنشارة لقاع الزهور، أو كطبقة علوية لنباتات الحاويات، أو كغطاء للممر، أو كسطح للممر، فرصة مثالية لنمو الأعشاب الضارة. تحب العديد من الحشائش الأكثر شيوعًا أن تنمو في ظروف مضطربة تشهد حركة مرور منتظمة أو تعطلًا للمركبات، مثل الممرات المرصوفة بالحصى والممرات. كما أنها تترسخ بشكل أفضل عندما لا تكون هناك منافسة من النباتات المحلية أو العشب، والتي نادرًا ما تكون موجودة في الحصى. ومع ذلك، فإن مجرد نمو الأعشاب الضارة بين الأسطح المرصوفة بالحصى لا يعني أنه يتعين علينا السماح لها بذلك.
تعتمد أفضل وسيلة لإزالة الحشائش على نوع الحشائش بالضبط. هذا يعني أنه قبل معرفة كيفية التعامل مع النبات، عليك أولاً التعرف عليه. تشمل الحشائش الشائعة التي يمكنك توقع نموها في الحصى الرجلة الشائعة والهندباء ونبتة اللؤلؤ والأعشاب العقدية السجود والطحالب المرقطة. يمكن التعرف عليها عادةً من خلال عاداتها المتنامية ومظهر أوراقها وسيقانها وأزهارها. بمجرد تحديدها، يمكنك تحديد عملية الإزالة، مثل سحب الحشائش يدويًا أو استخدام مبيدات الأعشاب. إحدى أفضل الطرق لمنع نمو الأعشاب الضارة هي التأكد من أن حديقتك كثيفة وصحية. هذا يمنع الحشائش من التنافس وسيساعد في القضاء عليها. لسوء الحظ، في الحصى، هذا ليس خيارًا لمكافحة الحشائش، لذلك ستحتاج إلى إيجاد طرق أخرى. بشكل عام، يجب إزالة الأعشاب الضارة قبل أن تبدأ في الإزهار. وهذا يمنعهم من تكوين البذور التي ستهبط في التربة المجاورة وتنبت لتكوين المزيد من الأعشاب الضارة. يمكنك أيضًا التفكير في اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام حاجز من الأعشاب أسفل الحصى.
تعتبر الرجلة الشائعة أداة نشر فائقة، لذا قم بإزالتها قبل أن تتشكل رؤوس البذور
الرجلة الشائعة (Portulaca oleracea) هي حشائش سنوية منتشرة تظهر كل صيف. لا يمكن للنبات أن يتحمل الصقيع وسيموت عند أول علامة لدرجات الحرارة الباردة كل خريف. ومع ذلك، يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل خلال الأشهر التي يعيشها. تنتشر الرجلة بقوة وتُعرف بأنها واحدة من أكثر الحشائش الضارة في العالم. من المحتمل بشكل خاص أن تجد الرجلة الشائعة تظهر في الممرات أو الممرات المرصوفة بالحصى لأن التربة الضحلة التي تزعجها حركة السير أو المركبات توفر ظروف نمو مثالية. تعرف على الرجلة الشائعة من خلال أوراقها النضرة اللحمية ذات الأطراف المستديرة التي تفضل الظروف الرطبة ولكنها يمكن أن تزدهر أيضًا في الجفاف. يمكن أن تكون هذه الأوراق ذات لون أرجواني محمر، وقد ترى أزهارًا صفراء صغيرة في الظروف المشمسة.
يعد الوقت أمرًا جوهريًا عند معالجة الرجلة العدوانية لأنه إذا تمكنت من إنتاج رؤوس البذور، فسوف يخرج الانتشار عن نطاق السيطرة بسرعة. يمكن لعشبة الرجلة الشائعة أن تنتج حوالي 240.000 بذرة، ومن المثير للإعجاب أن هذه البذور ستظل قابلة للحياة لمدة تصل إلى 40 عامًا. من الضروري إزالة النبات يدويًا قبل أن تتشكل الزهور وتتبعها قرون البذور، لأن هذا سيعطل عملية تكاثر الحشائش ويمنعها من الانتشار. لإزالتها، اسحب الحشائش يدويًا للأعلى، مع التأكد من إزالة الجذر السميك بالكامل. تخلص من الحشائش بشكل صحيح، لأنه حتى الرجلة غير المتجذرة يمكن أن تستمر في تطوير البذور. إذا ثبت أن هذا غير فعال، يمكنك أيضًا رش الأعشاب الضارة قبل ظهورها بمبيد الأعشاب ميتريبوزين.
أوقف النبتة المرقطة عن طريق إزالة الجذر الرئيسي
يعتبر نبات الفربيون المرقط (Euphorbia maculata) من الأعشاب الضارة الرئيسية التي تزدهر في الحصى والشقوق في الأرصفة والحدائق. إنها حشائش سنوية في الموسم الدافئ تظهر في الربيع أو الصيف وتموت عند أول علامة للصقيع. يشكل حصيرة كثيفة على الأرض، مما يجعلها مقاومة للقص. تنتشر الحشائش بقوة عن طريق البذور، حيث أن كل نبات قادر على إنتاج آلاف البذور. ونتيجة لذلك، يجب إزالة الفطريات المرقطة في وقت مبكر من الموسم قبل أن تتاح للنبات فرصة الإزهار ووضع البذور. للتعرف عليه، ابحث عن غطاء أرضي منخفض الانتشار بأوراق مستديرة مشعرة، حيث تحتوي كل ورقة على بقعة حمراء في المنتصف. إذا كسرت السيقان، ستلاحظ وجود عصارة حليبية – لكن كن حذرًا، لأنها سامة.
تتجذر الحشائش المرقطة في عمق التربة، مع جذور مكتنزة تمتد بطول قدمين. أفضل طريقة لإزالة الحشائش هي استخراجها يدويًا، لكن الجذر الطويل يمكن أن يجعل هذا أمرًا صعبًا. سوف تحتاج إلى استخدام مجرفة أو مجرفة للعمل بعمق في التربة حول الحشائش، مع الحرص على إزالة كل الجذور لمنع إعادة النمو. سوف تتفتح الزهور الوردية الصغيرة في الصيف، لذا من المثالي إزالة النتوءات المرقطة بمجرد التعرف عليها في الربيع أو أوائل الصيف. تذكر أنه لا ينبغي تحويل الحشائش إلى سماد لأنها لا تزال قادرة على النمو. كملاذ أخير، حاول التحكم في انتشار هذه الحشائش باستخدام مبيدات الأعشاب قبل ظهورها أو استخدم مبيدات أعشاب غير انتقائية مباشرة على الحشائش، مع الحرص على عدم رش أي نباتات أخرى.
منع الحشائش اللؤلؤية الغزيرة باستخدام مبيدات الأعشاب قبل ظهورها
Pearlwort (Sagina procumbens) هو نبات معمر يمثل مشكلة خاصة في الحصى والحاويات، حيث ينمو بقوة. تم جلب الحشائش الشائعة من أوروبا وتزدهر في الظروف الرطبة أو الرطبة، وتشكل حصائر كثيفة من النمو الشبيه بالطحالب. تنتج Pearlwort زهورًا بيضاء صغيرة يتم وضعها على سيقان قصيرة فوق أوراق الحشائش. تؤدي كل زهرة إلى إنتاج العديد من البذور، والتي تنتشر من خلال رذاذ الماء عند سقي النباتات المجاورة أو عند هطول الأمطار. يمكن أن تنبت البذور على بعد قدم من الحشائش الأصلية.
يمكنك التحكم في نمو نبتة اللؤلؤ عن طريق تحسين الصرف، حيث أن هذه الحشائش تزدهر في المناطق التي يوجد بها الكثير من المياه. يمكن أن تساعد إزالة الحشائش يدويًا أيضًا في تقليل انتشارها، ولكن حتى أصغر النباتات لديها أنظمة جذرية واسعة النطاق قد يكون من الصعب إزالتها بالكامل. إذا كنت ستحاول إزالة الحشائش الضارة، فتأكد من القيام بذلك قبل أن تزهر. يُنصح عادةً بالتحكم الكيميائي في معالجة التطابق العدواني لنبتة اللؤلؤ، لكن لسوء الحظ، تعني أنظمة الجذر الكبيرة أن مبيدات الأعشاب غالبًا لن تكون قادرة على معالجة النبات بأكمله. ونتيجة لذلك، فإن مبيدات الأعشاب قبل ظهورها هي أفضل فرصة للسيطرة الكاملة على الحشائش. استخدم مبيدات الأعشاب التي يُشار إليها بأنها تعمل ضد نبتة اللؤلؤ قبل ظهور الأعشاب الضارة.
دمر الهندباء ذات الجذور العميقة باستخدام الملح
تعتبر نباتات الهندباء العنيدة (Taraxacum officinale) مشهدًا شائعًا في الحصى، سواء كان لديك ممرًا مرصوفًا بالحصى أو ممرًا للمشاة في الحديقة، أو استخدمت الحصى كمهاد حول الشجيرات وأحواض الزهور. سوف تشق هذه الحشائش القوية الإرادة طريقها عبر أصعب الظروف وتزدهر في أي ظروف تقريبًا. يمكنهم تحمل مستويات عالية من الحرارة تمامًا كما يمكنهم تحمل درجات الحرارة المتجمدة، مما يجعل التخلص منهم كابوسًا. كبذور غزيرة الإنتاج، يمكن للنبات الواحد أن ينتج ما يصل إلى 20.000 بذرة قابلة للحياة. للتعرف عليها، ابحث عن أزهارها الصفراء التي تتحول إلى رؤوس بذور بيضاء رقيقة، وأوراق مسطحة خشنة، وسيقان حمراء.
أفضل طريقة لمنع نباتات الهندباء من النمو في حديقتك أو بين الحصى هي استخدام مبيدات الأعشاب قبل ظهورها. وذلك لأن بذور الهندباء الرقيقة يمكن أن تحمل بعيدًا وواسعًا في مهب الريح من الساحات أو الحقول القريبة، لذا فإن مبيدات الأعشاب قبل ظهورها هي الطريقة الوحيدة لمنعها من الإنبات. إذا كانت لديك نباتات الهندباء تنمو بالفعل، فقد تتمكن من قتلها بالملح. هذا المكون الشائع في المطبخ سوف يتخلص من الأعشاب الضارة دون أي مواد كيميائية. ضع بضع ملاعق من الملح في منتصف نبات الهندباء في ظروف رطبة ولكن ليست رطبة، ويجب تدمير الحشائش تمامًا في غضون أيام قليلة. من الأفضل استخدام هذه الطريقة على الممرات المرصوفة بالحصى وممرات المشاة حيث لا تنمو النباتات المرغوبة. تجنب استخدام الملح في أوعية الحصى أو أحواض الزهور لأنه يجعل التربة غير صالحة للسكن. يمكنك أيضًا إزالة عدد قليل من نباتات الهندباء عن طريق سحبها يدويًا، لكن تأكد من التخلص من الجذر الرئيسي بالكامل.
قم بسحب العقدة السجود وتخفيف الضغط لمنعها من العودة
تعد عشبة العقدة السجود (Polygonum avculare) من بين الحشائش السنوية عريضة الأوراق الأولى التي تصل في الربيع أو أوائل الصيف، وتنتشر بقوة على طول الأرض بسرعة مذهلة. تفضل هذه الحشائش النمو في التربة المضغوطة، لذا فإن المناطق التي تشهد الكثير من حركة السير، مثل الممرات ومسارات الحصى، تعد موطنًا مثاليًا للأعشاب العقدية الساجدة. يمكن لجذور النبات الدقيقة جدًا أن تدفن نفسها عميقًا حتى في التربة الأكثر كثافة، ولسوء الحظ، فهي مقاومة للعديد من مبيدات الأعشاب الكيميائية. يمكنك التعرف على الحشائش الساجدة من خلال عادة نموها المنخفض، ذات سيقان خيطية وأوراق صغيرة تشكل حصيرة كثيفة على سطح الأرض.
اسحب الأعشاب العقدية الساجدة قبل أن تزهر، مما يمنعها من إنتاج البذور والاستمرار في الإنبات عامًا بعد عام. قد يكون هذا أمرًا صعبًا في التربة الكثيفة والمضغوطة، لذا قم بترطيب التربة أولًا بكمية وفيرة من الماء للمساعدة في سحب الجذور بسهولة أكبر. بعد إزالة الأعشاب الضارة يدويًا، يجب عليك بذل الجهود لتقليل فرص قيامها بإقامة معسكر في الحصى في المستقبل. نظرًا لأن الأعشاب العقدية الساجدة تحب التربة المضغوطة، فإن تخفيف الضغط يمكن أن يساعد في خلق بيئة لن تزدهر فيها. حرث التربة الموجودة أسفل الحصى لتشجيع التهوية، وحيثما أمكن، تجنب الكثير من حركة السير في تلك المنطقة. يعد تغطية التربة بمثابة خدعة بديلة لمنع نمو الأعشاب الضارة في الحصى مما قد يمنع إنبات الأعشاب العقدية الساجدة. عند إنشاء مسارات الحصى، ضع عدة بوصات من الرمل فوق التربة لمنع بذور الحشائش من الحصول على الضوء الذي تحتاجه لتنبت.