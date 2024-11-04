الأنواع الشائعة من الأعشاب الضارة التي تنمو في الحصى (وكيفية إزالتها)

لا شيء يفسد مظهر الحصى البكر تمامًا مثل الحشائش المتعمدة التي تشق طريقها عبر البيئة الصخرية. لسوء الحظ، يمثل الحصى، سواء تم استخدامه كنشارة لقاع الزهور، أو كطبقة علوية لنباتات الحاويات، أو كغطاء للممر، أو كسطح للممر، فرصة مثالية لنمو الأعشاب الضارة. تحب العديد من الحشائش الأكثر شيوعًا أن تنمو في ظروف مضطربة تشهد حركة مرور منتظمة أو تعطلًا للمركبات، مثل الممرات المرصوفة بالحصى والممرات. كما أنها تترسخ بشكل أفضل عندما لا تكون هناك منافسة من النباتات المحلية أو العشب، والتي نادرًا ما تكون موجودة في الحصى. ومع ذلك، فإن مجرد نمو الأعشاب الضارة بين الأسطح المرصوفة بالحصى لا يعني أنه يتعين علينا السماح لها بذلك.

تعتمد أفضل وسيلة لإزالة الحشائش على نوع الحشائش بالضبط. هذا يعني أنه قبل معرفة كيفية التعامل مع النبات، عليك أولاً التعرف عليه. تشمل الحشائش الشائعة التي يمكنك توقع نموها في الحصى الرجلة الشائعة والهندباء ونبتة اللؤلؤ والأعشاب العقدية السجود والطحالب المرقطة. يمكن التعرف عليها عادةً من خلال عاداتها المتنامية ومظهر أوراقها وسيقانها وأزهارها. بمجرد تحديدها، يمكنك تحديد عملية الإزالة، مثل سحب الحشائش يدويًا أو استخدام مبيدات الأعشاب. إحدى أفضل الطرق لمنع نمو الأعشاب الضارة هي التأكد من أن حديقتك كثيفة وصحية. هذا يمنع الحشائش من التنافس وسيساعد في القضاء عليها. لسوء الحظ، في الحصى، هذا ليس خيارًا لمكافحة الحشائش، لذلك ستحتاج إلى إيجاد طرق أخرى. بشكل عام، يجب إزالة الأعشاب الضارة قبل أن تبدأ في الإزهار. وهذا يمنعهم من تكوين البذور التي ستهبط في التربة المجاورة وتنبت لتكوين المزيد من الأعشاب الضارة. يمكنك أيضًا التفكير في اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام حاجز من الأعشاب أسفل الحصى.