الأواني الزجاجية المصممة التي يجب عليك البحث عنها بهدوء في متاجر التوفير ومبيعات العقارات

تعتبر الأواني الزجاجية بسهولة واحدة من العناصر الأكثر شيوعًا التي ستجدها في متاجر التوفير. الكؤوس ، المزامير ، المزهريات ، البهلوانات ، شاليهات ، كؤوس ، أوعية ، أباريق ، ديكورات ، لوحات … سمها ما شئت. قد يكون من الصعب التنقل في القطع التي تستحق إحضارها إلى المنزل والتي ستستغرق مساحة في الخزانة. Tiffany & Co. Glass ، لا ينبغي الخلط بينه وبين Tiffany Glass ، يناسب بالتأكيد تلك الفئة الأولى.
قد يكون من الأفضل الاعتراف بالمنزل الفاخر لتصميم المجوهرات الرائد ، لكن الأدوات المنزلية وأدوات المائدة كانت دائمًا أساسية في كتالوجها. بدأت الشركة ، التي لديها تاريخ غني يعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، كمتجر للسلع الفاخرة (أي قطع الزينة) ولكنها تطورت بسرعة لتشمل خدمات المائدة المتطورة وأدوات المشروب-وخاصة في الفضة والكريستال. لا تزال هذه المنتجات تباع اليوم.
بسبب إرث العلامة التجارية الطويل الأمد والنجاح العالمي المذهل ، فإن القطع الزجاجية Tiffany & Co. ليست نادرة تمامًا وغالبًا ما تظهر في متاجر التوفير ومبيعات العقارات. سيتم نقش معظمهم مع علامات الليزر لشعار الشركة الشهير ، والتي بالكاد تغيرت على مر السنين ، وقد يكون البعض مصحوبًا بصندوقه الأزرق المميز والوقت الذي يحمل الوقت. لا يبدو أن تحف Tiffany & Co. Glass يتم بحثها بشكل جيد وتوثيقها مثل Silver Silver ، لذلك من المحتمل أن تتعثر على بعض الصفقات المذهلة على الكنوز المتواصلة.
ماذا يجب مراعاته عند توحيد الأواني الزجاجية Tiffany & Co.
يمكن أن يكون Thripting Tiffany & Co. Glassware واضحة مثل البحث عن اسم العلامة التجارية في أسفل كل قطعة. بطبيعة الحال ، أي شيء مرتبط بما يعتبر على نطاق واسع أفضل العلامة التجارية الفاخرة في الولايات المتحدة من بين العناصر الزجاجية القيمة التي يجب أن تبحث عنها في متاجر التوفير والمبيعات العقارية. لقد عثرت بعض Thrifters على سلع Tiffany & Co. لتغيير Chump في متاجرهم المستعملة المحلية. هذه سرقة هائلة بالنظر إلى أكثر الأواني الزجاجية بأسعار معقولة على موقع تيفاني في وقت كتابة هذا التقرير ، وهي مجموعة من مزامير الشمبانيا الجذابة مقابل 95 دولارًا.
ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود فاندوم راسخ ل Tiffany & Co. Glass Antiques ، من الصعب معرفة القطع القديمة ، النادرة ، وبالتالي ، أكثر قيمة. حتى حقيقة أن معظم Tiffany & Co. Drinkware قد لا يجعلها تلقائيًا باهظة الثمن. ما لم تكن قطعة من المصمم ، إذا تم إجراؤها في السنوات الستين الأخيرة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي أن تدفع باكز كبيرة مقابل ذلك-أو تتوقع إعادة بيعها لتحقيق ربح كبير. لا يزال من الممكن أن يكون إضافة رائعة إلى شاشة عتيقة الشخصية.
واحدة من أشهر تعاون Tiffany & Co. لتضع في الاعتبار خط Elsa Peretti منذ الثمانينات. عادةً ما تم تحديد “إلسا بيريتي لتيفاني” ، تم تعريف هذه المجموعة بواسطة الأشكال المنحنية والألوان النابضة بالحياة. على موقع eBay ، تم بيع بعض الأمثلة مقابل 300 دولار. الأرواح الزجاجية Emil Brost من التسعينيات هي أيضًا ذات قيمة خاصة.