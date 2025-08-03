الأواني الزجاجية المصممة التي يجب عليك البحث عنها بهدوء في متاجر التوفير ومبيعات العقارات

تعتبر الأواني الزجاجية بسهولة واحدة من العناصر الأكثر شيوعًا التي ستجدها في متاجر التوفير. الكؤوس ، المزامير ، المزهريات ، البهلوانات ، شاليهات ، كؤوس ، أوعية ، أباريق ، ديكورات ، لوحات … سمها ما شئت. قد يكون من الصعب التنقل في القطع التي تستحق إحضارها إلى المنزل والتي ستستغرق مساحة في الخزانة. Tiffany & Co. Glass ، لا ينبغي الخلط بينه وبين Tiffany Glass ، يناسب بالتأكيد تلك الفئة الأولى.

قد يكون من الأفضل الاعتراف بالمنزل الفاخر لتصميم المجوهرات الرائد ، لكن الأدوات المنزلية وأدوات المائدة كانت دائمًا أساسية في كتالوجها. بدأت الشركة ، التي لديها تاريخ غني يعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، كمتجر للسلع الفاخرة (أي قطع الزينة) ولكنها تطورت بسرعة لتشمل خدمات المائدة المتطورة وأدوات المشروب-وخاصة في الفضة والكريستال. لا تزال هذه المنتجات تباع اليوم.

بسبب إرث العلامة التجارية الطويل الأمد والنجاح العالمي المذهل ، فإن القطع الزجاجية Tiffany & Co. ليست نادرة تمامًا وغالبًا ما تظهر في متاجر التوفير ومبيعات العقارات. سيتم نقش معظمهم مع علامات الليزر لشعار الشركة الشهير ، والتي بالكاد تغيرت على مر السنين ، وقد يكون البعض مصحوبًا بصندوقه الأزرق المميز والوقت الذي يحمل الوقت. لا يبدو أن تحف Tiffany & Co. Glass يتم بحثها بشكل جيد وتوثيقها مثل Silver Silver ، لذلك من المحتمل أن تتعثر على بعض الصفقات المذهلة على الكنوز المتواصلة.