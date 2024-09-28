الإضافة البسيطة التي تستخدمها جوانا جاينز لجعل غرفة النوم الصغيرة تبدو أكبر

عند تحويل المساحات غير الملهمة إلى تصميمات مذهلة، لا أحد يفعل ذلك مثل جوانا جاينز. تبدو كل غرفة يلمسها نجم “Fixer Upper” وكأنها تنتمي إلى غلاف إحدى المجلات. الأمر الرائع أيضًا في Gaines، بصرف النظر عن موهبتها المذهلة في التصميم، هو استعدادها لمشاركة أفضل نصائحها وحيلها في التصميم مع بقية العالم. في الواقع، تعج برامجها التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي بنصائح مذهلة تتعلق بالديكور المنزلي. خذ مقطع الفيديو هذا على YouTube، على سبيل المثال، والذي تشارك فيه استراتيجياتها المتنوعة لجعل غرفة النوم الصغيرة تبدو أكثر اتساعًا. استراتيجيتها العليا؟ أضف مرآة كبيرة الحجم.

يدرك جاينز أنه قد يكون من الصعب تصميم غرف نوم ذات مساحة قصيرة. ومع ذلك، كما ذكرت في الفيديو، فإن هذا يتحدىها لاستخدام إبداعها لتعظيم المساحة بشكل أفضل. المفتاح بالنسبة لها هو العثور على القطع التي تخدم غرضًا ما في الغرفة ولكنها لا تشغل مساحة كبيرة. ليست المرايا الكبيرة مجرد قطع وظيفية يمكن استخدامها كديكور فحسب، بل يمكنها عكس الضوء لتجعل مساحتك الصغيرة تبدو أكبر. هذه الخدعة البسيطة، إلى جانب بعض قطع الأثاث الإستراتيجية مثل الرفوف العائمة بدلاً من الطاولات الجانبية والسرير المنخفض، يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا نحو خلق وهم بمساحة أكبر. أدناه، نشارك كيفية نسخ اختراق المرآة المجرب والحقيقي من Gaines لجعل غرفة نومك الصغيرة تبدو أكبر حجمًا.