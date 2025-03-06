الاتجاه المقلق يقود أسئلة نيكس قبل رحلة الساحل الغربي

رياضة
الاتجاه المقلق يقود أسئلة نيكس قبل رحلة الساحل الغربي

لوس أنجلوس – بدأت تنهار من أجل نيكس في منتصف الطريق حتى الربع الرابع ليلة الثلاثاء. لقد كانوا على مسافة رائعة في معظم المباراة ضد ووريورز ، وحتى ربطوا النتيجة في وقت مبكر من الفترة الأخيرة.

ولكن مع مرور الساعة على وقت الفوز ، سرعان ما أصبح واضحًا – أو واضحًا بشكل محبط لكل مشاهد – أن إخراج الكرة من يدي Jalen Brunson يعني أن Knicks ليس لديه خيارات قابلة للحياة.

لذلك شاهد برونسون بشكل متوقع اثنين من المدافعين بمجرد عبور Midcourt مع 6:10 المتبقية. تمكن من تقسيمها وتوجه إلى الطلاء المنهار قبل أن يخرجه إلى OG anunoby لزاوية 3 مؤشر.

الطوب.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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