البديل الترابي لفن الجدار هو واحد من رغوة DIY بعيدا

هل سئمت من تصفح نفس الممرات القديمة في متجر Big Box ، والبحث عن قطعة ديكور الجدار الفريدة من نوعها لربط منزلك معًا؟ على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على العثور على قطع ديكور منزلية لطيفة باستخدام هذه الطريقة ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على العنصر المثالي. يمكن أن تصبح أيضًا باهظة الثمن لشراء ديكور التخصص ، خاصة إذا كان يتطلب تثبيتًا احترافيًا. بدلاً من البحث عن فن الجدار ، يكون أحد البديل هو ديي ديكور الخاص بك. مشروع بسيط يمكن أن يعزز مساحة الحائط الخاصة بك هو استخدام قطع من الرغوة كوسيلة لإنشاء جدار لهجة الحجر الصخري الترابية.
على الرغم من أنه قد يبدو مخيفًا للقفز إلى هذا النوع من المشروع ، إلا أن بناء ديكور الحجر الحجري DIY هو في متناول اليد وبسيطة للتنفيذ. قبل البدء ، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك جميع الأدوات اللازمة في متناول اليد للبناء السلس. يتم إنشاء الجزء الأكبر من لهجات الصخور من قطع من الرغوة ، والتي يمكن أن تكون بقايا الطعام من أحدث التسليم. أو ، إذا لزم الأمر ، قم بشراء شيء مثل كتل رغوة Juvale للحرف التي يمكنك قطعها إلى الحجم والشكل. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على سكين فائدة حاد لقطع الرغوة ، والطلاء بألوان محايدة ، ومواد لاصقة قوية مثل الأظافر السائلة اللاصقة البناء الثقيلة الشديدة لربط الصخور معًا.
كيفية DIY جدار صخري فو
بمجرد أن تكون مستعدًا لصياغة ديكور المنزل DIY هذا على الميزانية ، ابدأ بوضع طبقة واقية على مساحة العمل الخاصة بك. يمكن أن يكون هذا من أي شيء من ورقة قديمة إلى قطع إضافية من الورق المقوى والتي ستحافظ على المساحة خالية من بقع الطلاء وقطع الرغوة الهاربة. استخدم شفرة الأداة المساعدة لقطع الرغوة إلى الشكل المطلوب لكل صخرة. تذكر أنه يمكن أن يبدو أكثر طبيعية وواقعية أن تكون الحواف غير كاملة بدلاً من قطعها بدقة. الآن ، يمكنك وضع الصخور خارجها ورسمها بألوان مختلفة لجعلها تقليد ظهور الصخور الحقيقية في الطبيعة. التزم بظلال مختلفة من الرمادي والبني للحفاظ على مظهر الديكور الترابي.
عندما يكون لديك كل صخورك ، فقد حان الوقت لبدء تجميع الديكور في أي نمط تريده. على سبيل المثال ، يمكنك أن تسير في جريئة واستخدام الصخور لتغطية المساحة بأكملها وإنشاء جدار لهجة مذهلة بصريًا. هل تريد شيئًا أكثر حداثة وأنيقة؟ رتب الصخور في نمط ممتع وقم بتأمينها لبعضها البعض باستخدام المادة اللاصقة قبل تعليقها على الحائط. استخدم Command XL Picture Heavyweight Picture Strips كوسيلة صديقة للمستأجرين لعرض إنشاء جدار الصخور الجديد الخاص بك.
تخصيص ديكور الرغوة الخاص بك مع الملمس واللون
حتى لو كنت قد حصلت على كل الصخور الواقعية الخاصة بك مستعرضة وجاهزة للتعليق على الحائط ، فهناك طرق يمكنك تخصيص مظهر هذا البديل الفني الذي يتجاوز مجرد رسم القطع لتبدو واقعية. رش الرسم الصخور فو مع منتج مثل رذاذ Stone Stone Creations يمكن أن يضيف نسيجًا إضافيًا إلى الرغوة لتعزيز مظهره. يمكنك أيضًا استخدام زجاجة رذاذ أو إسفنجة لتطبيق اللون في نمط وملمس فريد. اذهب خارج الصندوق وأخذ مظهرًا من هذا البديل الفني للجدار إلى المستوى التالي من خلال إنشاء طحالب فو مع الطلاء أو مواد مثل الغراء والطحالب الخث.
هناك طريقة أخرى لتخصيص جدار صخري فو من خلال تغيير التصميم استنادًا إلى الغرفة التي سيتم عرضها فيه. على سبيل المثال ، يمكن تعزيز جدار غرفة نوم DIY المصنوع من صخور الرغوة بإضافة مصابيح خرافية لتوهج مريح من المؤكد أنه يساعدك في الانتهاك في نهاية يوم طويل. هل تريد إنشائك الجديد للحصول على المزيد من حركة المرور؟ شنق الصخور في نمط ذكي على جدار غرفة المعيشة الخاصة بك لإبهار الضيوف مع مواهب DIY الخاصة بك.