البديل الترابي لفن الجدار هو واحد من رغوة DIY بعيدا

هل سئمت من تصفح نفس الممرات القديمة في متجر Big Box ، والبحث عن قطعة ديكور الجدار الفريدة من نوعها لربط منزلك معًا؟ على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على العثور على قطع ديكور منزلية لطيفة باستخدام هذه الطريقة ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على العنصر المثالي. يمكن أن تصبح أيضًا باهظة الثمن لشراء ديكور التخصص ، خاصة إذا كان يتطلب تثبيتًا احترافيًا. بدلاً من البحث عن فن الجدار ، يكون أحد البديل هو ديي ديكور الخاص بك. مشروع بسيط يمكن أن يعزز مساحة الحائط الخاصة بك هو استخدام قطع من الرغوة كوسيلة لإنشاء جدار لهجة الحجر الصخري الترابية.

على الرغم من أنه قد يبدو مخيفًا للقفز إلى هذا النوع من المشروع ، إلا أن بناء ديكور الحجر الحجري DIY هو في متناول اليد وبسيطة للتنفيذ. قبل البدء ، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك جميع الأدوات اللازمة في متناول اليد للبناء السلس. يتم إنشاء الجزء الأكبر من لهجات الصخور من قطع من الرغوة ، والتي يمكن أن تكون بقايا الطعام من أحدث التسليم. أو ، إذا لزم الأمر ، قم بشراء شيء مثل كتل رغوة Juvale للحرف التي يمكنك قطعها إلى الحجم والشكل. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على سكين فائدة حاد لقطع الرغوة ، والطلاء بألوان محايدة ، ومواد لاصقة قوية مثل الأظافر السائلة اللاصقة البناء الثقيلة الشديدة لربط الصخور معًا.