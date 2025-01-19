البديل لسياج الفينيل PVC الذي يجده بعض الأشخاص أفضل بكثير

ليس سراً مدى أهمية السياج عالي الجودة لأي عقار. من الخصوصية والأمان إلى الجماليات وتحسين قيمة المنزل، هناك العديد من الأسباب لإنشاء سياج حول منزلك. على الرغم من أن استخدام فينيل PVC للسياج أمر شائع، إلا أنه لا يتم بيع هذه المادة للجميع بسبب عيوب أسوار PVC، مثل التشقق والقابلية للعفن والتلاشي بمرور الوقت. ومن ثم، تظهر خيارات بديلة لا تتنازل عن الجودة أو المظهر، مثل السياج المركب. بفضل مزيجها من المتانة ومقاومة الطقس والقوة والجمال، سرق السياج المركب قلوب أصحاب المنازل، حيث تحول من مجرد خيار حاجز آخر إلى خيار لا بد منه.
فيما يتعلق بالمواد الأساسية وعملية الإنتاج، فإن السياج المركب مصنوع من مزيج من البلاستيك المعاد تدويره والألياف الخشبية المرتبطة معًا بواسطة مواد لاصقة وعوامل ربط. يتم بعد ذلك صهر الخليط الناتج، المعروف أيضًا باسم مركب الخشب والبلاستيك (WPC)، عند درجة حرارة عالية ويتم بثقه في ألواح السياج أو صبه في قوالب السياج وتبريده. اعتمادًا على عملية الإنتاج، يمكنك العثور على نوعين من ألواح السياج المركبة في السوق – المغطاة وغير المغطاة. تُعرف الخيارات المغطاة بوجود طبقة إضافية على الألواح، وذلك بفضل عملية البثق المشترك. غالبًا ما يتكون هذا الطلاء المعني من ملونات ومثبطات للأشعة فوق البنفسجية ومضادات الأكسدة التي توفر حماية إضافية ضد التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى ألواح تدوم لفترة أطول. كما خمنت على الأرجح، لا تحتوي الألواح المركبة غير المغطاة على هذا الطلاء الإضافي، بل تحتوي فقط على المادة المركبة النقية.
ما الذي يجعل السياج المركب أفضل من الفينيل PVC؟
يتميز السياج المركب بانخفاض صيانة ومتانة الفينيل مع المظهر الطبيعي وقابلية تخصيص الخشب. كما ترى، أسوار الفينيل مصنوعة من مواد ذات أساس بلاستيكي، وعلى الرغم من أن هذا يضمن القوة وسهولة الصيانة، إلا أنه أيضًا سبب تعرضها للتلف الناتج عن التغيرات الشديدة في درجات الحرارة. وبالتالي، فإن الأسوار البلاستيكية عرضة للتزييف أو التشقق أو حتى الكسر. يعد السياج المركب خيارًا أكثر قوة يمكنه الحفاظ على استقراره. وهذا يعني أن هذه الأسوار ستبقى مسطحة ومستقيمة، حتى في الظروف الجوية ودرجات الحرارة السيئة. تضيف عوامل الربط بين الخشب والبلاستيك التي تشكل المادة إلى سلامتها الهيكلية ومتانتها، مما يجعلها مادة سياج تبقى قوية في الرياح العاتية والتأثيرات الشديدة الأخرى.
هناك حجر عثرة رئيسي آخر في استخدام أسوار الفينيل وهو تلاشيها الحتمي. نظرًا لأن الأسوار تكون دائمًا في العراء، فهي تحت رحمة أشعة الشمس فوق البنفسجية مما يتسبب في تلاشي ألوانها بمرور الوقت. من ناحية أخرى، تم تجهيز ألواح السياج المركبة المغطاة بمثبطات للأشعة فوق البنفسجية ومواد أخرى توفر غشاءًا وقائيًا ضد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. والأفضل من ذلك، عندما تقوم بتثبيت سياج مركب مغطى، نضمن لك مظهرًا خصبًا يدوم طويلاً للوحاتك. ومع ذلك، فإن المركب غير المغطى لا يصمد بشكل جيد ضد البهتان، لذلك من الأفضل اختيار الألواح المركبة المغطاة عندما تكون مستعدًا لتثبيت سياج جديد.
المزيد من الأسباب للتبديل إلى السياج المركب
هناك مجال آخر حيث يسجل السياج المركب المزيد من النقاط وهو الطبيعة الصديقة للبيئة للوحاته. الأسوار البلاستيكية مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل وتتطلب عملية الإنتاج الوقود الأحفوري، مما يعني أنها تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تصنيع المركب من ألياف الخشب المعاد تدويرها أو المهملة والبلاستيك المعاد تدويره. ولذلك، فإن إنتاج السياج المركب لا يساهم في إزالة الغابات على نطاق واسع والانبعاثات المفرطة للاحتباس الحراري، مما يجعله أحد خيارات السياج الأكثر صداقة للبيئة في حديقتك.
في الأساس، لا يحل السياج المركب مشكلات سياج PVC فحسب، بل إنه يرفع أيضًا مزاياه إلى مستوى أعلى. يعد الانتقال من PVC إلى السياج المركب خطوة للأمام لتقديم جميع الميزات المفيدة بطريقة أفضل. من حيث المظهر، تحاكي الألواح المركبة المظهر الطبيعي للخشب وتخلو من الوهج الشائع مع الفينيل. كما أنها تأتي بألوان وتصميمات مختلفة، مما يوفر المزيد من الاختيارات عندما يتعلق الأمر بالتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصيانة ميزة إضافية لأنها تحتاج فقط إلى التنظيف العرضي بالصابون والماء وفرشاة ذات شعر خشن للحفاظ على مظهرها الجيد. لا يوجد أيضًا خطر الصدأ أو التعفن (بفضل الكميات المحدودة من الخشب) أو تراكم العفن، ولا تحتاج إلى تلطيخها أو طلاءها للحفاظ على مظهرها. لا عجب أن الناس يفضلون هذه الحواجز على الحواجز البلاستيكية.