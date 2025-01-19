البديل لسياج الفينيل PVC الذي يجده بعض الأشخاص أفضل بكثير

ليس سراً مدى أهمية السياج عالي الجودة لأي عقار. من الخصوصية والأمان إلى الجماليات وتحسين قيمة المنزل، هناك العديد من الأسباب لإنشاء سياج حول منزلك. على الرغم من أن استخدام فينيل PVC للسياج أمر شائع، إلا أنه لا يتم بيع هذه المادة للجميع بسبب عيوب أسوار PVC، مثل التشقق والقابلية للعفن والتلاشي بمرور الوقت. ومن ثم، تظهر خيارات بديلة لا تتنازل عن الجودة أو المظهر، مثل السياج المركب. بفضل مزيجها من المتانة ومقاومة الطقس والقوة والجمال، سرق السياج المركب قلوب أصحاب المنازل، حيث تحول من مجرد خيار حاجز آخر إلى خيار لا بد منه.

فيما يتعلق بالمواد الأساسية وعملية الإنتاج، فإن السياج المركب مصنوع من مزيج من البلاستيك المعاد تدويره والألياف الخشبية المرتبطة معًا بواسطة مواد لاصقة وعوامل ربط. يتم بعد ذلك صهر الخليط الناتج، المعروف أيضًا باسم مركب الخشب والبلاستيك (WPC)، عند درجة حرارة عالية ويتم بثقه في ألواح السياج أو صبه في قوالب السياج وتبريده. اعتمادًا على عملية الإنتاج، يمكنك العثور على نوعين من ألواح السياج المركبة في السوق – المغطاة وغير المغطاة. تُعرف الخيارات المغطاة بوجود طبقة إضافية على الألواح، وذلك بفضل عملية البثق المشترك. غالبًا ما يتكون هذا الطلاء المعني من ملونات ومثبطات للأشعة فوق البنفسجية ومضادات الأكسدة التي توفر حماية إضافية ضد التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى ألواح تدوم لفترة أطول. كما خمنت على الأرجح، لا تحتوي الألواح المركبة غير المغطاة على هذا الطلاء الإضافي، بل تحتوي فقط على المادة المركبة النقية.