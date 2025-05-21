البطيخ الشهير الذي يجب أن تتجنب تناول الطعام في بوفيه الإفطار القاري

إذا كنت قد بقيت في أحد الفنادق ، فربما واجهت انتشار الإفطار القاري الكلاسيكي. إنها طريقة سريعة ومريحة للتغذية قبل يوم من الاجتماعات أو مشاهدة المعالم السياحية. سترى غالبًا القهوة والشاي واللبن والمعجنات وربما بعض الحبوب الباردة المتاحة لتسهيل تناول الطعام والجري. للحصول على بعض الألياف اليومية الخاصة بك ، قد تميل إلى الحصول على بعض عروض الفاكهة ، شرائح مثالية وجاهزة لتناول الطعام.
على الرغم من أن الشمام يمكن أن يكون اختيارًا منعشًا في أشهر الصيف ، إلا أنه قد لا يكون الشمام المسبق هو الخيار الأكثر أمانًا على خط بوفيه. في المنزل ، يمكنك اتخاذ خطوات لإعداد الشمام بأمان. ولكن بمجرد قطع الشمام وتركه يجلس – مثل على طاولة البوفيه – هناك خطر أعلى ، يمكن أن يصبح ملوثًا بالبكتيريا الضارة مثل الليستيريا أو السالمونيلا. هذه البكتيريا تزدهر في درجة حرارة الغرفة ، مما يجعل إعدادات البوفيه خطر التسمم الغذائي المحتمل.
قد تتذكر اندلاع السالمونيلا في نوفمبر 2023 الذي انتشر في 44 ولاية ومرض أكثر من 400 شخص. ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 158 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى وتوفي ستة أشخاص. تتبع التحقيق الذي أجراه إدارة الغذاء والدواء اندلاع السالمونيلا إلى الشمام.
لماذا الشمام أكثر عرضة للبكتيريا
يمكن أن تكون البوفيهات سهلة تكاثر للبكتيريا والفيروسات بسبب مشكلة الحفاظ على الأطعمة في درجة حرارة آمنة. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يجب أن تبقى الأطعمة الساخنة فوق 140 درجة فهرنهايت ، ويجب أن تبقى الأطعمة الباردة أقل من 40 درجة فهرنهايت. لا ينبغي أن تبقى الأطعمة في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن ساعتين.
يشبه الشمام تحديًا خاصًا للسيطرة على البكتيريا. يمكن لتلك التلال على جلد الشمام أن تصف البكتيريا من عندما تنمو الفاكهة إلى الوقت الذي يتم فيه تحضيره للبوفيه. على الرغم من أنك لا تأكل جلد الشمام ، إلا أن البكتيريا يمكن أن تلوث السكين وتنتشر إلى اللحم الصالح للثمرة. إذا تم الاحتفاظ بالشمام في درجة حرارة الغرفة ، فإن ارتفاع محتوى الماء ، والدرجة الحموضة المحايدة ، والسكر في لحم الشمام ، يجعله عرضة بشكل خاص للبكتيريا مثل السالمونيلا (إليك ما يحدث حقًا لجسمك عندما تحصل على السالمونيلا).
قامت مقالة عام 2025 في مجلة حماية الأغذية بتحليل تفشي السالمونيلا المرتبط بالميلون في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عامًا الماضية ووجدت أن الشمامات كانت مسؤولة عن 43 ٪ من الفاشيات و 73 ٪ من الوفيات. كانت الشمام المسبق والإعدادات العامة (مثل البوفيهات) مسؤولة عن بعض تفشي السالمونيلا الأكبر.
كيف تأكل الشمام بأمان
الشمام غني بفيتامين C و Beta Carotene ، وسيبقيك محتوى المياه بنسبة 90 ٪ على رطب (فيما يلي بعض الفوائد الصحية لشمام). يقترح خبراء سلامة الأغذية في جامعة نورث إيسترن تجنب شراء الشمام قبل قطعك لأنك لا تعرف منذ متى تم قطع الشمام. يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة حيث يتم تعبئة الشمام المقطوع وتخزينه في قسم الإنتاج.
عند اختيار الشمام في المتجر ، تأكد من عدم وجود أي تخفيضات في القشرة. يمكن أن تدخل البكتيريا من خلال هذه التخفيضات وتلوث لحم الشمام الخاص بك. على الرغم من أنه من الصعب تعقيم الشمام بالكامل قبل تقطيعه ، إلا أن سلامة الأغذية في الولاية تقترح تنظيف الجزء الخارجي من الشمام مع الصابون المضاد للبكتيريا. تأكد من غسل يديك والأواني وأي أسطح قبل أن تفتح الشمام وبعد أن تعاملت مع الفاكهة. تقول حكومة كندا إنه يمكنك تخزين الشمام القطع وغيرها من البطيخ في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام ، ولكن قم بإلقاء الفاكهة إذا كانت جالسة لأكثر من ساعتين. إذا كان الجو دافئًا في الخارج وقدمت البطيخ الطازج ، فقد تحتاج إلى التخلص من الفاكهة في وقت أقرب.