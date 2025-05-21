البطيخ الشهير الذي يجب أن تتجنب تناول الطعام في بوفيه الإفطار القاري

إذا كنت قد بقيت في أحد الفنادق ، فربما واجهت انتشار الإفطار القاري الكلاسيكي. إنها طريقة سريعة ومريحة للتغذية قبل يوم من الاجتماعات أو مشاهدة المعالم السياحية. سترى غالبًا القهوة والشاي واللبن والمعجنات وربما بعض الحبوب الباردة المتاحة لتسهيل تناول الطعام والجري. للحصول على بعض الألياف اليومية الخاصة بك ، قد تميل إلى الحصول على بعض عروض الفاكهة ، شرائح مثالية وجاهزة لتناول الطعام.

على الرغم من أن الشمام يمكن أن يكون اختيارًا منعشًا في أشهر الصيف ، إلا أنه قد لا يكون الشمام المسبق هو الخيار الأكثر أمانًا على خط بوفيه. في المنزل ، يمكنك اتخاذ خطوات لإعداد الشمام بأمان. ولكن بمجرد قطع الشمام وتركه يجلس – مثل على طاولة البوفيه – هناك خطر أعلى ، يمكن أن يصبح ملوثًا بالبكتيريا الضارة مثل الليستيريا أو السالمونيلا. هذه البكتيريا تزدهر في درجة حرارة الغرفة ، مما يجعل إعدادات البوفيه خطر التسمم الغذائي المحتمل.

قد تتذكر اندلاع السالمونيلا في نوفمبر 2023 الذي انتشر في 44 ولاية ومرض أكثر من 400 شخص. ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 158 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى وتوفي ستة أشخاص. تتبع التحقيق الذي أجراه إدارة الغذاء والدواء اندلاع السالمونيلا إلى الشمام.