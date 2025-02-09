البلاك هووكس المختلة تحتاج بشدة إلى تنظيف منزلي

كان من المفترض أن يكون كونور بيدارد هو أحمر الشفاه على خنزير امتياز Blackhawks ، لكنه لم ينجح بهذه الطريقة.

في موسمه الثاني ، تعرض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وربما في المستقبل للضرب من عمود النشر ، جيدًا ، لكونه مراهقًا غير قادر على التعامل مع عبء حمل عملية خلل وظيفي.

إذا لم يكن بيدارد لا يقاتل بقوة كافية ، إذا لم يتوقف بيدارد أمام الشبكة في المنطقة الدفاعية ، فهذا يعكس سوء التدريب. مرة واحدة ، ربما مرتين ، سيكون ذلك على اللاعب. شائع ، من شأنه أن يقع على طاقم التدريب والتسلسل الهرمي.

لقد قيل لنا إنه قبل أن يتم إطلاق Luke Richardson-وهو نجم صاعد متوقع كمدرب قبل وصوله إلى شيكاغو-في 5 ديسمبر ، برصيد 8-16-2 هذا العام و 57-118-15 على اثنين- بالإضافة إلى سنوات خلف مقاعد البدلاء ، أخبرته الإدارة العليا بمعالجة رقم 98 مع قفازات الأطفال.