البلاك هووكس المختلة تحتاج بشدة إلى تنظيف منزلي

رياضة
البلاك هووكس المختلة تحتاج بشدة إلى تنظيف منزلي

كان من المفترض أن يكون كونور بيدارد هو أحمر الشفاه على خنزير امتياز Blackhawks ، لكنه لم ينجح بهذه الطريقة.

في موسمه الثاني ، تعرض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وربما في المستقبل للضرب من عمود النشر ، جيدًا ، لكونه مراهقًا غير قادر على التعامل مع عبء حمل عملية خلل وظيفي.

إذا لم يكن بيدارد لا يقاتل بقوة كافية ، إذا لم يتوقف بيدارد أمام الشبكة في المنطقة الدفاعية ، فهذا يعكس سوء التدريب. مرة واحدة ، ربما مرتين ، سيكون ذلك على اللاعب. شائع ، من شأنه أن يقع على طاقم التدريب والتسلسل الهرمي.

لقد قيل لنا إنه قبل أن يتم إطلاق Luke Richardson-وهو نجم صاعد متوقع كمدرب قبل وصوله إلى شيكاغو-في 5 ديسمبر ، برصيد 8-16-2 هذا العام و 57-118-15 على اثنين- بالإضافة إلى سنوات خلف مقاعد البدلاء ، أخبرته الإدارة العليا بمعالجة رقم 98 مع قفازات الأطفال.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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