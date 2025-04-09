التأثير غير المتوقع ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يحدثه على أسنانك ولثتك

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم. على الرغم من حقيقة أن الكثير من الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يقدر أن ما يصل إلى 41 ٪ من هؤلاء الأشخاص لا يدركون أن لديهم ، في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. على الرغم من أن معظم الناس يعلمون أنه إذا تركوا دون علاج ، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من المشكلات الصحية ، بما في ذلك النوبة القلبية و/أو السكتة الدماغية ، فهناك تأثير جانبي آخر غير متوقع: مرض اللثة.
“العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والفم ، وخاصة أمراض اللثة ، مهمة. أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من التهاب اللثة الحاد من المرجح أن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي مقارنة مع أولئك الذين يعانون من اللثة الصحية” ، Ashley Boling ، DDS ، طبيب الأسنان وصاحب الممارسة في Aspen Dental ، أخبرت بشكل حصري هضم الصحة من قبل النتائج التي توصل إليها الرابطة الأمريكية للقلب. “بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط وجود التهاب اللثة النشط بمستويات ارتفاع ضغط الدم.”
على الرغم من أن هناك بالتأكيد أسباب أخرى تجعل شخص ما مصابًا بمرض اللثة ، إذا لم يكن قد تم فحص ضغط الدم في فترة من الوقت ، فهذا بالتأكيد شيء تريد القيام به. بالنظر إلى ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأعلى لخطر الوفاة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن على الصعيد العالمي ، في اتحاد القلب العالمي ، أنت مدين لنفسك ولأولئك الذين يحبونك أن يعرفوا حالة ضغط الدم.
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الفم
عندما يتعلق الأمر بضغط الدم وتأثيره على صحة الفم ، هناك شيئان في اللعب: مرض اللثة وفقدان الأسنان. كما أوضح الدكتور بولينج ، فإن البكتيريا اللثة هي إلقاء اللوم ليس فقط على إتلاف اللثة ولكن أيضًا تؤدي إلى الاستجابات الالتهابية في الجسم التي تؤدي إلى أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم. وقال الدكتور بولينج: “يبدو أن هذا الصدد يحدث قبل أن يطور المريض ارتفاع ضغط الدم ، مما يشير إلى أن مرض اللثة قد يكون مؤشرا مبكرًا على خطر القلب والأوعية الدموية”. “بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يظهر الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة مستويات متزايدة من الجلوكوز ، والكوليسترول LDL ، وعلامات الالتهابات ، وكذلك مستويات منخفضة من الكوليسترول في الكوليسترول في HDL ، وكلها مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.”
وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 المنشورة في التقارير العلمية ، إذا تم ترك مرض اللثة دون علاج ويُسمح له بالتقدم ، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى فقدان الأسنان. ولكن هذا ليس الرابط الوحيد بين ارتفاع ضغط الدم وفقدان الأسنان أو اثنين. بالنسبة لأولئك الذين يدركون ارتفاع ضغط الدم ويتناولون الأدوية من أجل ذلك ، يمكن أن يكون تسوس الأسنان مصدر قلق لأن الآثار الجانبية يمكن أن تشمل جفاف الفم و/أو تورم اللثة ، وكلاهما يمكن أن يساهم في صحة أسنانك ، لكل مستشفى جامايكا.
طرق للحفاظ على ضغط دمك في الاختيار
إذا كنت ترغب في تجنب مرض اللثة المرتبط بارتفاع ضغط الدم أو تسوس الأسنان أو أي من الحالات الصحية الأخرى التي تأتي مع ارتفاع ضغط الدم ، فأنت بحاجة إلى البقاء فوقه. أولاً وقبل كل شيء ، إذا لم يتم أخذ ضغط الدم الخاص بك أو كان وقتًا طويلاً ، فافحصه. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المعدل الطبيعي هو 120/80 أو أقل. بمجرد أن يبدأ الرقم الانقباضي (الرقم الموجود في الأعلى) في التسلق بعد 120 ويبدأ الرقم الانبساطي (الرقم الموجود في القاع) في الزيادة فوق 80 ، ثم يتجه ضغط الدم في الاتجاه الخاطئ. إذا كان الرقم الأعلى أكثر من 130 عامًا وكان الرقم السفلي أكثر من 80 عامًا ، فسيكون لديك ضغط دم مرتفع رسميًا ، وكلما زاد كل رقم ، كلما كان وضعك أكثر خطورة.
على الرغم من أنه يمكنك إدارة ضغط الدم المرتفع مع الدواء ، لأن آثاره الجانبية تشمل فقدان الأسنان المذكور أعلاه ، من بين أشياء أخرى ، فإن أكثر طريقة صحية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم هي من خلال تغييرات نمط الحياة. ويشمل ذلك فقدان الوزن الزائد ، خاصةً إذا كان معظم وزنك في القسم الوسطي ، حيث تمارس ما لا يقل عن 30 دقيقة في اليوم ، وتناول نظامًا غذائيًا جيدًا يحتوي على أطعمة معالجة صغيرة من أجل لا ، وتسريح كمية الصوديوم ، وتعلم إدارة الإجهاد ، وركل الرذائل مثل شرب الكحول والتدخين إلى Clinic. في حين أن ارتفاع ضغط الدم ، على غرار ارتفاع الكوليسترول في الدم ، يمكن أن يكون وراثيًا ، وفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم ، فإن تطوير نمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية في الحد من فرص ارتفاع ضغط الدم – مما يعني أيضًا الحد من فرص مرض اللثة وتسوس الأسنان.