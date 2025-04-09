التأثير غير المتوقع ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يحدثه على أسنانك ولثتك

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم. على الرغم من حقيقة أن الكثير من الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يقدر أن ما يصل إلى 41 ٪ من هؤلاء الأشخاص لا يدركون أن لديهم ، في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. على الرغم من أن معظم الناس يعلمون أنه إذا تركوا دون علاج ، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من المشكلات الصحية ، بما في ذلك النوبة القلبية و/أو السكتة الدماغية ، فهناك تأثير جانبي آخر غير متوقع: مرض اللثة.

“العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والفم ، وخاصة أمراض اللثة ، مهمة. أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من التهاب اللثة الحاد من المرجح أن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي مقارنة مع أولئك الذين يعانون من اللثة الصحية” ، Ashley Boling ، DDS ، طبيب الأسنان وصاحب الممارسة في Aspen Dental ، أخبرت بشكل حصري هضم الصحة من قبل النتائج التي توصل إليها الرابطة الأمريكية للقلب. “بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط وجود التهاب اللثة النشط بمستويات ارتفاع ضغط الدم.”

على الرغم من أن هناك بالتأكيد أسباب أخرى تجعل شخص ما مصابًا بمرض اللثة ، إذا لم يكن قد تم فحص ضغط الدم في فترة من الوقت ، فهذا بالتأكيد شيء تريد القيام به. بالنظر إلى ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأعلى لخطر الوفاة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن على الصعيد العالمي ، في اتحاد القلب العالمي ، أنت مدين لنفسك ولأولئك الذين يحبونك أن يعرفوا حالة ضغط الدم.