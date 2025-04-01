التحول “EFF IT” وراء اختراق شبكات درو تيمو

في السنة الأولى لدرو تيممي بعد مسيرته الجامعية البارزة ، تعرض للاضطراب بعد ذلك من إصابة في نهاية الموسم في دوري G.

سنته الثانية؟ لقد رأيته يأتي إلى شبكات لونغ آيلاند ويحصل على أول طلقة في الدوري الاميركي للمحترفين في بروكلين.

لا ، اجعل هذا الاستيلاء على أول لقطة له في الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال تيممي ، وهو تكساس البالغ من العمر 24 عامًا وله لحيته البالغة من العمر 24 عامًا ، وهو يبتسم ، ابتسامة سهلة ولحية الحطاب: “عليك أن تمسك الثور من القرون”. “أعتقد أن سنتي الأولى خاصة ، جئت أكثر سلبية ،” أوه ، دعنا نرى ما يحدث. لن أؤكد نفسي كثيرًا. لا أريد أن أزعج الكثير من الريش “.