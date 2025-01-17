التقاعد “شيء حقيقي جدًا” بالنسبة لترافيس كيلسي إذا فاز الرؤساء بثلاثة خث: دان أورلوفسكي

يعتقد دان أورلوفسكي، محلل ESPN، أن فريق تشيفز ترافيس كيلسي سيكون في وضع ممتاز للتقاعد إذا حققت مدينة كانساس سيتي فوزًا تاريخيًا ثلاثيًا كأبطال لسوبر بول.

خلال حلقة الجمعة من برنامج “First Take”، سألت المضيفة مولي كريم أورلوفسكي عما يستطيع كيلسي البالغ من العمر 35 عامًا القيام به في موسمه الثاني عشر في دوري كرة القدم الأمريكية أثناء مناقشة المباراة الفاصلة في الجولة الفاصلة بين تشيفز وتكساس يوم السبت.

“كيلتشي قادر تمامًا على أن يكون صانعًا للفارق. قال أورلوفسكي: “أعتقد أن أمامه جولة رائعة واحدة”. “أعتقد أنه إذا ذهب وقدم عروض كيلسي الكلاسيكية، والتي أعتقد تمامًا 1. أنه قادر على القيام بها، و2. سيفعلها، واستمروا في تحقيق الفوز ثلاث مرات، أعتقد أن التقاعد يصبح أمرًا حقيقيًا للغاية بالنسبة لترافيس كيلسي.

.@danorlovsky7 يقول ترافيس كيلسي لديه “جولة رائعة واحدة متبقية” في مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية 👀 “إذا ذهب وقدم أداء Kelce الكلاسيكي … واستمر (الرؤساء) في تحقيق ثلاثة خث، أعتقد أن التقاعد يصبح أمرًا حقيقيًا للغاية.” 👏 pic.twitter.com/SVEWmohH4r – اللقطة الأولى (@FirstTake) 16 يناير 2025

“لن يكون هناك شيء آخر لإنجازه. يمكن القول إنه سيكون أعظم نهاية ضيقة في كل العصور. سيكون النهاية الضيقة التي كانت جزءًا من (Chiefs) بثلاثة خث فقط في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي. ومن الواضح أنه في وقت لاحق من حياته المهنية. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شيء متبقي. وأعتقد أن لديه واحدًا، من النخبة، عظيمًا، صانعًا للفرق، عتيقًا، “يا إلهي، لقد فعل ذلك مرة أخرى” يتبقى بداخله.

اعترف كيلسي، الذي واجه العديد من الأسئلة حول الاعتزال هذا الموسم، بأنه اقترب من نهاية حياته المهنية في البودكاست الخاص به “نيو هايتس” مع شقيقه جيسون كيلسي.

أثناء ظهوره في برنامج “The Stephen A. Smith Show”، أوضح كيلسي أن رأيه بشأن التقاعد “يتغير كل يوم” وأنه “سيعيد تقييم” الأمور في فترة الإجازة.

قال كيلسي، الذي ناضل من أجل الإنتاج هذا الموسم: “أنا أحب كل ما أفعله… لكن في نهاية المطاف، لا أحقق هذا النجاح الكبير على أرض الملعب”.

“أنا متحمس لهاتين المباراتين المقبلتين … لإنهاء هذا الموسم. سأعيد تقييم الأمر كما أفعل دائمًا (و) ربما سأقول لنفسي كم أحب هذا الشيء وسأعود العام المقبل.

وقال كيلسي أيضًا إن صديقته، المغنية الحائزة على جائزة جرامي 14 مرة، تايلور سويفت، تدعمه تمامًا وتشجعه على مواصلة اللعب.

وقال بطل السوبر بول ثلاث مرات: “لقد حصلت على كل الدعم في العالم لمواصلة ملاحقة هذه الأحلام”، مضيفًا أن سويفت “يحب القدوم” إلى مبارياته ويستمتع “بالهتاف” له في ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي.

أعلن Kelce و Swift عن علاقتهما في أكتوبر 2023.