الجزء الذي تم تجاهله من الميكروويف الخاص بك أنت تنسى التنظيف والصيانة

يعد القضاء على القرص الدوار والباب بعد الاستخدام أحد أسهل الطرق لتنظيف الميكروويف الخاص بك ، ولكن هناك فرصة جيدة لأنك تطل على اثنين على الأقل من أجزائها الأساسية: مرشحات الشحوم والفحم. الحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية لطول طول جهازك. إذا كانت رائحة مطبخك غير تقليدي ، ولا يمكنك العثور على المصدر ، فقد يكون مرشح الشحوم القذر هو الجاني. لن يؤثر ذلك على جودة الهواء فحسب ، بل يمكن أن يكون أيضًا خطراً على الحريق. إن تراكم الزيتي قابل للاشتعال للغاية ، ويمكن أن تشعل شرارة واحدة من لهب موقد أو جلسة طهي عالية الحرارة بقايا محاصرة في المرشح. إذا كنت قد لاحظت من أي وقت مضى الدخان أو رائحة محترقة غير سارة أثناء استخدام الميكروويف ، فقد يكون الوقت قد حان لتنظيف عميق ، ولكن من فضلك لا ترتكب خطأً ضارًا عند تنظيف الميكروويف.

أولاً ، اسحب الفلتر بعناية من فتحته ، قبل ملء الحوض أو الحوض بالماء الساخن والصابون ، مما يضيف دفقة من صحن الطبق أو الخل الأبيض للحصول على طاقة تنظيف إضافية. دع المرشح ينقع لمدة 15 دقيقة تقريبًا لتخفيف الأوساخ. باستخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة ، يمكنك تنظيف أي بقايا متبقية. شطف جيدا واتركه يجف تمامًا قبل وضعه في الميكروويف. من أجل تراكم عنيد بشكل خاص ، يمكنك أيضًا محاولة نقع المرشح في محلول صودا الخبز أو تشغيله عبر غسالة الصحون إذا سمحت إرشادات الشركة المصنعة بذلك. قم بإنشاء جدول تنظيف فعال للتحقق بانتظام وصيانة المرشح لضمان جودة هواء أفضل ، وتحسين الكفاءة ، ومنع مخاطر الحريق المحتملة. الآن ، سوف يستمر فرن الميكروويف بسلاسة لسنوات قادمة.