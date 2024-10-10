الجوانب السلبية التي يجب أن تعرفها عن مواد عزل الرصف ذات المظهر الرطب

هل تفكر في استخدام مادة عازلة للرصف “ذات المظهر الرطب” لمنح مساحتك الخارجية مظهرًا لامعًا وأنيقًا؟ إنها بالتأكيد فكرة مغرية. يمكن لهذا المظهر اللامع الرطب أن يجعل الممر أو الفناء يبدو منتفخًا، مما يجعله يبدو مغسولًا حديثًا طوال الوقت. ولكن قبل أن تتعجل في تطبيق أحد هذه المواد، دعنا نتحدث عن بعض الأشياء التي قد لا تكون رائعة بشأن هذه المواد المانعة للتسرب. أولاً، على الرغم من أن المظهر الرطب جذاب بلا شك، إلا أنه ليس عمليًا دائمًا لكل مساحة خارجية. قد لا تتناسب اللمسات النهائية اللامعة مع طراز منزلك، وقد تجد أن ما يبدو رائعًا في الصور ينتهي به الأمر إلى الشعور بأنه في غير مكانه في الواقع. على سبيل المثال، إذا كان منزلك يتمتع بمظهر ريفي أو تقليدي أكثر، فقد يتعارض الممر أو الفناء اللامع مع المظهر الجمالي العام.
وهنا شيء يجب التفكير فيه: يمكن لهذه المواد المانعة للتسرب أن تجعل سطح أرضياتك أكثر انزلاقًا عندما تكون مبللة. إنه أمر مثير للسخرية، أليس كذلك؟ الشيء الذي يجعلها تبدو مبللة يجعلها أيضًا تشعر بالبلل، حتى عندما تكون جافة. قد يكون هذا خطيرًا، خاصة إذا كان لديك حمام سباحة أو سلالم أو ممرات حيث يمكن للأشخاص المشي بعد المطر أو سقي النباتات. مخاطر الانزلاق ليست مزحة.
عملية التطبيق والصيانة
أحد العوائق المحتملة الأخرى هو عملية التقديم الفعلية. الأمر ليس بهذه البساطة مثل التدحرج على طبقة من الطلاء. يجب تحضير السطح مسبقًا – تنظيفه وتجفيفه وخلوه تمامًا من الملوثات مثل الزيت أو الأوساخ. إذا لم تقم بهذه الأعمال التحضيرية بشكل صحيح، فقد ينتهي بك الأمر إلى ظهور خطوط أو رطوبة محاصرة، مما سيسبب المزيد من المشاكل في المستقبل. اعتمادًا على مدى تآكل الرصف، قد تحتاج إلى إعادة وضع المادة المانعة للتسرب كل عامين. وهذا يضيف التكاليف المستمرة والعمالة، وهي عوامل عند النظر في خططك طويلة المدى للمساحة.
وهذا يقودنا إلى شيء آخر يجب مراعاته: الصيانة. يبدو الفناء أو الممر المغلق حديثًا رائعًا، لكن الحفاظ عليه بهذه الطريقة يتطلب بعض العمل. يمكن أن يتلاشى اللمعان بمرور الوقت مع استقرار الأوساخ والغبار والأوساخ الخارجية العامة، مما يعني أنك ستحتاج إلى تنظيفه بانتظام إذا كنت تريد أن يظل لامعًا. اعتمادًا على مقدار حركة السير على الأقدام في المنطقة أو نوع الطقس الذي تتعامل معه، قد تقضي وقتًا أطول في التنظيف والغسل مما خططت له في البداية. وإذا بدأ السداد في التآكل بشكل غير متساو؟ سوف تنظر إلى مناطق غير مكتملة ليست لامعة.