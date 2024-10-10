الجوانب السلبية التي يجب أن تعرفها عن مواد عزل الرصف ذات المظهر الرطب

هل تفكر في استخدام مادة عازلة للرصف “ذات المظهر الرطب” لمنح مساحتك الخارجية مظهرًا لامعًا وأنيقًا؟ إنها بالتأكيد فكرة مغرية. يمكن لهذا المظهر اللامع الرطب أن يجعل الممر أو الفناء يبدو منتفخًا، مما يجعله يبدو مغسولًا حديثًا طوال الوقت. ولكن قبل أن تتعجل في تطبيق أحد هذه المواد، دعنا نتحدث عن بعض الأشياء التي قد لا تكون رائعة بشأن هذه المواد المانعة للتسرب. أولاً، على الرغم من أن المظهر الرطب جذاب بلا شك، إلا أنه ليس عمليًا دائمًا لكل مساحة خارجية. قد لا تتناسب اللمسات النهائية اللامعة مع طراز منزلك، وقد تجد أن ما يبدو رائعًا في الصور ينتهي به الأمر إلى الشعور بأنه في غير مكانه في الواقع. على سبيل المثال، إذا كان منزلك يتمتع بمظهر ريفي أو تقليدي أكثر، فقد يتعارض الممر أو الفناء اللامع مع المظهر الجمالي العام.

وهنا شيء يجب التفكير فيه: يمكن لهذه المواد المانعة للتسرب أن تجعل سطح أرضياتك أكثر انزلاقًا عندما تكون مبللة. إنه أمر مثير للسخرية، أليس كذلك؟ الشيء الذي يجعلها تبدو مبللة يجعلها أيضًا تشعر بالبلل، حتى عندما تكون جافة. قد يكون هذا خطيرًا، خاصة إذا كان لديك حمام سباحة أو سلالم أو ممرات حيث يمكن للأشخاص المشي بعد المطر أو سقي النباتات. مخاطر الانزلاق ليست مزحة.