الجوانب السلبية المخيبة للآمال لتقليم حديقتك في وقت مبكر جدًا

تحتاج النباتات بشكل روتيني إلى التقليم للسيطرة على حجمها ، وإدارة الآفات ، والحفاظ على صحتها ، وتشجيع النمو الجديد أو الإزهار. في بعض الأحيان ، من الضروري تقليم النباتات لإزالة الأجزاء الميتة أو المريضة. وعلى الرغم من أنه يجب عليك تجنب تقليم نباتات معينة في فصل الشتاء (على سبيل المثال ، فإن الأنواع التي تزدهر في نمو الخشب في الموسم السابق) ، إلا أن الشتاء المتأخر إلى أوائل الربيع هو الوقت المثالي لتوبيخ الأشجار والشجيرات بدون فواكه أو أزهار. إنها نائمة في هذا الوقت ولا تظهر أي نمو نشط. للحصول على المهمة بسرعة ، قد تميل إلى تقليم جميع نباتاتك في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء العام. ومع ذلك ، هناك العديد من الجوانب السلبية للتقليم في وقت مبكر جدا في فصل الشتاء.

إذا اندفعت للاستيلاء على تلك المقصات التقليدية قبل أن يتم تشغيل الشتاء المتأخر ، فيمكنك أن تسبب ضررًا أكثر من النفع للعديد من النباتات والورود ، وعرش العسل ، و crape myrtle على وجه الخصوص. إن التقليم في وقت مبكر جدًا يترك نباتك أكثر عرضة للتلف البارد ، لأن التجميد الشديد المرتبط بهذا الوقت من العام يمكن أن يضر الأنسجة النباتية المكشوفة. إذا لم يكن المصنع نائمًا تمامًا بعد ، فقد ينشأ أيضًا نموًا جديدًا استجابةً ، مما قد يعاني من أضرار في درجات الحرارة الباردة. إذا كان النبات نائمًا ، فقد لا تلتئم التخفيضات التي تم إجراؤها في وقت مبكر جدًا في فصل الشتاء لفترة أطول ، لأن النبات غير قادر على زراعة الأنسجة حول التمزق.