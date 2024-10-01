الحجز الأكثر سخونة في مدينة نيويورك هو بار رياضي لمشاهدة اتحاد كرة القدم الأميركي

انسَ تسجيل حجز عشاء الساعة 8 مساءً في Carbone أو Corner Store.

أصبح الحصول على طاولة في الحانات الرياضية الشهيرة في مدينة نيويورك لمشاهدة المباراة الكبيرة يوم الأحد أمرًا صعبًا تمامًا.

إذا كنت تريد موقعًا متميزًا لمشاهدة كرة القدم، فعليك أن تحجز أسابيع وحتى أشهر مقدمًا، أو “تعرف شخصًا ما”، أو تصطف في الخارج كما لو كنت تحاول الدخول إلى ملهى ليلي ساخن، أو تدفع آلاف الدولارات مقابل طاولة لكبار الشخصيات. .

قالت ميا فيرينزي، البالغة من العمر 28 عاماً والتي تعيش في فيدي وتعمل مندوبة مبيعات بيرة: “عليك أن تحجز مقدماً لمدة أسبوعين، وإلا فلن تحصل على طاولة”.

مكان مشاهدتها المفضل هو Blue Haven South في FiDi، الذي اكتسب قاعدة جماهيرية متحمسة بفضل مشهده الممتع – الرقص والغناء لتايلور سويفت وغيره من أفضل 40 خلال الإعلانات التجارية، والخوادم التي ترتدي القمصان وتحمل مكبرات الصوت – وحشد مختلط يعكس شعبية اتحاد كرة القدم الأميركي المتزايدة لدى الشابات.

قال فلورنسا بحماس: “إنه أفضل مكان لمشاهدة كرة القدم في المدينة على الإطلاق”. “المشاعر، والطاقة، والموظفين، والسقاة، يبدو الأمر وكأنك في المنزل.”

يتزايد الدعم النسائي لاتحاد كرة القدم الأميركي بشكل مطرد منذ عام 2017، وقفز بنسبة 11% في نهاية العام الماضي، وفقًا لشركة التحليلات Morning Consult. بفضل Swift وTravis Kelce إلى حد كبير، أصبح لدى 64% من نساء الجيل Z وجيل الألفية الآن وجهة نظر إيجابية عن اتحاد كرة القدم الأميركي، وهو أكبر عدد من النساء على الإطلاق.

وهم يساعدون في ملء الحانات الرياضية بالمدينة حتى أسنانها.

قال جو ويرنيج، البالغ من العمر 30 عامًا والذي يعيش في المدينة، بينما كان يشاهد فريق جيتس يلعب فريق برونكو يوم الأحد في بلو هيفن ساوث مع 25 من أصدقائه المقربين: “لقد حجزت هذه الطاولة منذ شهر ونصف”.

بدأ القدوم إلى الحانة كل يوم أحد أثناء الوباء وشاهد الحشود تنمو وتنمو.

“لقد طورت الشركة قاعدة جماهيرية كبيرة”، قال فيرنيج، مضيفًا بفخر، “أنا صديق للمدير الرئيسي. أرسل لها رسالة نصية شخصيًا للحصول على طاولة.

إنه بالكاد الشخص الوحيد الذي يرسل الرسائل النصية.

قالت المديرة العامة ومالكة الحانة آبي دود إنها تتلقى ما يصل إلى 50 رسالة نصية يوميًا من أشخاص يطلبون الحجز، وأحيانًا لعدة أشهر.

قال دود: “أقضي 80% من يومي في الاستجابة لطلبات الحجز”.

نقطة ساخنة أخرى لمشاهدة اللعبة هي Rocco’s Sports & Recreation، وهي حفرة مائية راقية تم افتتاحها في ربيع عام 2023 في West Village وتجذب كلاً من إخوان الرياضة والنساء المتبرجات اللاتي يرتدين قمصان قصيرة.

في هذا الموسم، نفذت الحانة حدًا أدنى للإنفاق قدره 1000 دولار للحصول على طاولة – وهي مآدب مريحة مسدودة بالحبال المخملية.

وقالت المديرة العامة كريستين كوريا: “كان علينا أن نفعل ذلك لأن الطلب على الطاولات مرتفع للغاية، ولم يكن لدينا سوى عدد كبير جدًا”.

وأشارت أيضًا إلى أن الناس بدأوا في حجز الطاولات مسبقًا. وقالت: “لقد تواصل معي أشخاص في شهر نوفمبر (عندما كان الوقت لا يزال في شهر سبتمبر)”.

وقد قدم البار أيضًا تذكرة موسمية باهظة الثمن تضمن نفس الطاولة كل أسبوع، بالإضافة إلى زجاجات من الشمبانيا وجولة من الجرعات.

وقال كوري: “حتى الآن حصلنا على شخص واحد، ولكننا نتلقى استفسارات كل أسبوع”.

قال روي، محامي الشركات البالغ من العمر 35 عامًا والذي كان في المدينة من سان فرانسيسكو لحضور حفل توديع العزوبية الخاص به ولم يرغب في ذكر اسمه الأخير، إنه فوجئ بالحد الأدنى من متطلبات الإنفاق – وكيف قفز إلى 3000 دولار إذا كنت أراد البقاء ومشاهدة المباراة الثانية.

وقال ضاحكاً: “ليس لدينا حانات رياضية في سان فرانسيسكو ذات الحد الأدنى من الإنفاق”.

لكنه وأصدقاؤه في نهاية المطاف حققوا الحد الأدنى بسهولة، حيث طلبوا جولات متعددة من قهوة الإسبريسو مارتيني والماري الدموية وأجنحة الدجاج مع ثلاثة من الصلصات محلية الصنع – بافلو، ومانجو هابانيرو، وجبنة البارميزان بالثوم.

في حين وصف روي الحد الأدنى من الإنفاق بأنه “شر لا بد منه” لمشاهدة المباراة براحة، فقد شعر بسعادة غامرة في نهاية المطاف بسبب التفرد في التواجد في منطقة مخصصة لكبار الشخصيات.

قال بسعادة: “هذا النادي مجاور”.

وفي الوقت نفسه، في الأماكن الشهيرة الأخرى لمشاهدة المباراة – مثل Spaniard وWhite Horse Tavern في West Village – أصبح الآن مشهدًا شائعًا رؤية طوابير ممتدة خارج الباب في أيام السبت، عندما تلعب فرق الكلية، وأيام الأحد.

قال فلورنسا: “لم يعد بإمكانك الدخول إلى حانة رياضية بعد الآن”.