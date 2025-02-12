الحفاظ على المجوهرات منظمة وخالية من التشابك مع حل تخزين DIY بأسعار معقولة

بناء الصبر هو مهارة حياة قيمة. ولكن حتى الإنسان الأكثر ثباتًا سيشعر بالإحباط أثناء توضيح كرة من قلادات الجرح بإحكام. لقد حدث ذلك لكل مروحة للمجوهرات ، وسوف يحدث ما لم تكتشف حل التخزين المثالي. حسنًا ، يمكنك أن تصنع بنفسك مقابل بضعة دولارات فقط ولا توجد تجربة DIY تقريبًا. احصل على قطعة من الخشب الخردة ، أو اشترِ قطعة صغيرة من متجر الأجهزة المحلية. قم بتدويره مع وصمة عار أو طلاء ، وسمور في بضع خطافات ، وقم بتعليقه على الحائط للحصول على جثم مجوهرات جذابة مع عقدة في الأفق. هذا الحل البسيط المثبت على الحائط هو وسيلة مبسطة للتخلص من المجوهرات وتنظيمها لتحرير مساحة مفيدة.

اجعل هذا من خلال قسم من 10 إلى 12 بوصة من 1 × 2 بوصة ، وبعض السنانير المسمار ، وأجهزة معلقة مثل 888 Corp No Dail Sawtooth Picture. يمكنك عمل اختلافات في هذا مع واضحة رقيقة بنفس طول القطعة الخشبية و/أو مجموعة من مقاطع تناول الطعام المعاد تكرارها. أما بالنسبة للألوان لخشبك ، فإن وصمة عار بسيطة ستعزز الحبوب الخشبية وتبدو راقية ، ولكن لون الطلاء الأنيق أو الجريء يمكن أن يتصدر شماعاتك بشكل جميل. اجعل مشروعك أقل تكلفة عن طريق سكب فنجان قهوة إضافي ؛ يمكنك استخدام هذا الإكسير الذي لا يزال يحمل الحياة لتلطخ الخشب بشكل طبيعي.

أخيرًا ، ستحتاج أيضًا إلى فرشاة الطلاء أو الإسفنج وبعض ورق الصنفرة. إذا كنت تستخدم شماعات الصور nailless ، فخصّص مطرقة. على الرغم من أنه من الممكن إدخال خطافات المسمار مع بضعة صنابير من المطرقة وبعض الدوران اليدوي ، فقد تحتاج إلى تدريبات لإضافة خطافاتك.