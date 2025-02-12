الحفاظ على المجوهرات منظمة وخالية من التشابك مع حل تخزين DIY بأسعار معقولة

بناء الصبر هو مهارة حياة قيمة. ولكن حتى الإنسان الأكثر ثباتًا سيشعر بالإحباط أثناء توضيح كرة من قلادات الجرح بإحكام. لقد حدث ذلك لكل مروحة للمجوهرات ، وسوف يحدث ما لم تكتشف حل التخزين المثالي. حسنًا ، يمكنك أن تصنع بنفسك مقابل بضعة دولارات فقط ولا توجد تجربة DIY تقريبًا. احصل على قطعة من الخشب الخردة ، أو اشترِ قطعة صغيرة من متجر الأجهزة المحلية. قم بتدويره مع وصمة عار أو طلاء ، وسمور في بضع خطافات ، وقم بتعليقه على الحائط للحصول على جثم مجوهرات جذابة مع عقدة في الأفق. هذا الحل البسيط المثبت على الحائط هو وسيلة مبسطة للتخلص من المجوهرات وتنظيمها لتحرير مساحة مفيدة.
اجعل هذا من خلال قسم من 10 إلى 12 بوصة من 1 × 2 بوصة ، وبعض السنانير المسمار ، وأجهزة معلقة مثل 888 Corp No Dail Sawtooth Picture. يمكنك عمل اختلافات في هذا مع واضحة رقيقة بنفس طول القطعة الخشبية و/أو مجموعة من مقاطع تناول الطعام المعاد تكرارها. أما بالنسبة للألوان لخشبك ، فإن وصمة عار بسيطة ستعزز الحبوب الخشبية وتبدو راقية ، ولكن لون الطلاء الأنيق أو الجريء يمكن أن يتصدر شماعاتك بشكل جميل. اجعل مشروعك أقل تكلفة عن طريق سكب فنجان قهوة إضافي ؛ يمكنك استخدام هذا الإكسير الذي لا يزال يحمل الحياة لتلطخ الخشب بشكل طبيعي.
أخيرًا ، ستحتاج أيضًا إلى فرشاة الطلاء أو الإسفنج وبعض ورق الصنفرة. إذا كنت تستخدم شماعات الصور nailless ، فخصّص مطرقة. على الرغم من أنه من الممكن إدخال خطافات المسمار مع بضعة صنابير من المطرقة وبعض الدوران اليدوي ، فقد تحتاج إلى تدريبات لإضافة خطافاتك.
شماعات مع بعض التحولات
فرك الخشب الخاص بك مع ورق الصنفرة ، امسح الغبار ، وقم بتطبيق الطلاء أو البقع. إذا كنت تستخدم Dowel ، فاعطها نفس المعاملة. قم بتصلب شماعات الصورة إلى الجزء الخلفي من قطع الخشب ، كل منها حوالي 2 بوصة من النهايات. بعد ذلك ، لديك بضع خيارات معلقة للمجوهرات. يمكنك إرفاق صف من السنانير المتبعة بالتساوي لتعليق القلادات أو الأساور الفردية على ما سيكون أدنى حافة للقطعة الخشبية ، أو يمكنك السير في طريق Dowel. لهذا الاختلاف ، قم بتثبيت خطاطين فقط على الحافة السفلية ، حوالي 1 بوصة من كل نهاية مقطوعة. حرك واضحة من خلال السنانير ، ولديك قضيب قابل للإزالة بسهولة لتزويد المجوهرات وإيقافها ، حتى الحلقات.
كل من الإصدارين أعلاه يتركان وجه الخشب بأكمله قائمة فارغة. الحرفيون المغامرون ، هذه فرصة لإعادة استخدام عيدان تناول الطعام من مخزن المخزن الخاص بك. تناسب حاملك مع السنانير المصنوعة من عيدان تناول الطعام. إذا كنت تريد خطافات موحدة ، فستحتاج إلى تقمص منفصل لصنع كل خطاف ؛ نظرًا لأن معظم حالات تناول الطعام مدببة ، فإن البتات المقطوعة من أقسام مختلفة من عيدان تناول الطعام سيكون لها سماكة مختلفة. أيضا الاستيلاء على تدريبات وقدر قادر على قطع عيدان تناول الطعام. لا تلطخ الخشب حتى أضفت السنانير. حفر في الخشب بزاوية حادة فتح إلى الجزء العلوي من القطعة الخشبية. قطع شرائح من عيدان تناول الطعام في الثقوب ، وغطى الوحدة بأكملها بالطلاء أو البقع. ستكون هذه السنانير الصغيرة مثالية للحلقات أو الأساور أو حتى مجموعة المفاتيح التي تخضع لها دائمًا.