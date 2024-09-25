الحقيقة حول علاقة ديف نافارو وبيري فاريل

كان ذلك في نهاية عرض Jane’s Addiction في Leader Bank Pavilion في بوسطن في 13 سبتمبر 2024، عندما هاجم المغني الرئيسي بيري فاريل فجأة عازف الجيتار ديف نافارو. دفع فاريل نافارو ثم لكمه في صدره قبل أن يسحبه طاقم الفرقة وعازف الجيتار إيريك أفيري من على المسرح. أنهى الحادث جولة لم الشمل وأصبح مجرد حلقة أخرى في القصة الواقعية المأساوية لـ Jane’s Addiction والتي تضمنت تعاطي المخدرات والانفصالات المتعددة ومشاجرة أخرى على الأقل على المسرح بين فاريل ونافارو.
إعلان
بدأت فرقة Jane’s Addiction صعودها إلى الشهرة في لوس أنجلوس في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بصوت فريد يجمع بين موسيقى البانك والموسيقى المخدرة والروك الثقيل ولمسة من الوقاحة الفنية في أغاني مثل “Jane Says” و”Been Caught Stealing” و”Stop”. أصبح فاريل ونافارو العضوين الأكثر شهرة في الفرقة. لكن علاقتهما شهدت صعودًا وهبوطًا على مدار أكثر من 30 عامًا من معرفتهما ببعضهما البعض.
التقينا في حفلة علية
وُلِد بيري فاريل باسم بيريتز بيرنشتاين في كوينز، نيويورك عام 1959. وبعد تفكك فرقته Psi Com في لوس أنجلوس، سرعان ما بدأ العزف مع عازف الجيتار إريك أفيري، وبحلول عام 1986، احتاجوا إلى عازف طبول وعازف جيتار. قدم أفيري فاريل إلى ديف نافارو وستيفن بيركنز في حفل على السطح. كان الثنائي في فرقة ميتال معًا، وسرعان ما ترسخت فرقة Jane’s Addiction وصوتها الفريد بعد انضمامهما إلى المجموعة.
إعلان
كان فاريل أكبر من نافارو بثماني سنوات، ورغم أن صوت فيريل كان متجذرًا في موسيقى البانك وكان نافارو من خلفية معدنية، إلا أن الاثنين كانا متوافقين موسيقيًا. وفقًا لـ “بيري فاريل: ملحمة هايبستر”، قارن عازف الجيتار الفرقة ذات مرة بشطيرة، حيث كان هو وفاريل “الخس والطماطم والخردل والمايونيز”. كما شعر فاريل بالطاقة بينهما. قال لمجلة Guitar World في عام 2018: “في اللحظة التي وصل فيها (نافارو)، شعرت للتو أننا سنكون قادرين على القيام بذلك”. أصدرت المجموعة ألبومًا حيًا يحمل اسمها في عام 1987. ولكن حتى قبل الانتهاء من أول ألبوم استوديو لها، “لا شيء صادم”، بدأت التوترات الداخلية في الظهور، وتفاقمت عندما دفع فاريل للحصول على المزيد من حقوق النشر للفرقة.
إعلان
لقد انتهى الأمر تقريبًا قبل أن يبدأ
خلال تسجيل أغنية “Nothing’s Shocking” عام 1988، انفصلت الفرقة لفترة وجيزة بسبب إصرار بيري فاريل على نسبة أكبر. قال ديف نافارو لمجلة بيلبورد في عام 2018: “إذا قال شخص ما إنه أكثر أهمية من الآخرين، فهذا من شأنه أن يدق إسفينًا”. كان على شركة وارنر براذرز التوسط في القضية، مما أدى إلى حصول فاريل على المزيد من المال. كان نافارو غاضبًا بما يكفي لارتداء قميص مكتوب عليه “12٪” – حصته من صفقة النشر – خلال إحدى الحفلات الموسيقية.
إعلان
أنهى نافارو وفاريل تسجيل أجزائهما للألبوم دون أن يكون أحدهما حاضرًا في الاستوديو. قال فاريل لمجلة كلاسيك روك: “أتذكر أنني سجلت صوتي دون وجود الفرقة. كان التوتر والانفصال قد بدأ بالفعل”. في النهاية، بيع من الألبوم أكثر من مليون نسخة، مما ساعد في ترسيخ شهرة فرقة Jane’s Addiction كفرقة صاعدة. خلف الكواليس، بدأت ديناميكيات الأعضاء وتعاطي نافارو وفاريل للمخدرات في تمزيقها.
تعاطي المخدرات والرصانة
بحلول عام 1991، بعد مرور عام على ترسيخ ألبوم “Ritual de lo Habitual” الثاني لفرقة “Janes Addiction” مكانتها في الصناعة بحصولها على شهادة البلاتين، كانت الفرقة في حالة انهيار. فقد تسببت جدول الجولات القاسية ومشاكل تعاطي المخدرات التي عانى منها ديف نافارو وبيري فاريل في إحداث فوضى في الفرقة. ثم حاول نافارو الإقلاع عن الكحوليات بينما استمر فاريل في تعاطي المخدرات، الأمر الذي أدى أيضًا إلى انفصالهما. كما بدأ عازف الجيتار يشعر وكأنه فقد توازنه لكونه في فرقة روك ضخمة.
إعلان
“هناك بالتأكيد توتر وصراع داخلي بين الفرقة وبيني، بقدر ما يتعلق الأمر بذلك”، قال نافارو لصحيفة سبين في عام 1991، “لأنه بقدر ما أحب العزف الحي وإنتاج الألبومات مع هذه الفرقة، من ناحية أخرى أنا متحمس بنفس القدر لإنهائها”. وصلت الأمور إلى ذروتها على خشبة المسرح في ذلك الصيف. كانت الفرقة تؤدي في اليوم الأول من لولابالوزا – الحفل الموسيقي المتنقل الذي خطط له فاريل – في فينيكس، أريزونا في يوليو 1991. ونحو نهاية العرض، ورد أن نافارو بدأ يتصرف بشكل غير منتظم وضرب فاريل بجيتاره قبل أن يرميه على الحشد. وألقى باللوم على تعاطيه للمخدرات والحدث. قال لصحيفة الجارديان في عام 2003: “كان ذلك اليوم الافتتاحي لولابالوزا ’91 وكان كارثة كاملة”. بحلول خريف عام 1991، توقفت فرقة Jane’s Addiction عن صنع الموسيقى معًا.
إعلان
الانفصالات واللقاءات
في سبتمبر 1991، أثناء عرض فرقة Jane’s Addiction في هونولولو، هاواي، خلع بيري فاريل ملابسه وأعلن أن الفرقة ستنفصل. وقال للمعجبين البالغ عددهم 2000 شخص (عبر صحيفة Austin American-Statesman): “حسنًا، هذه هي النهاية”. ألقى نافارو باللوم في زوال الفرقة على سلوك فاريل وتعاطيهم للمخدرات. قال نافارو لـ Guitar World: “الأمر غير المعتاد هو أننا لم نتحدث عن ذلك أبدًا. أعلم أنني عدت إلى المنزل وتعاطيت الكثير من الكوكايين والهيروين، وأعلم أن هؤلاء الرجال فعلوا ذلك أيضًا، ولم نرد على الهاتف مرة أخرى”. استشهد فاريل بالاختلافات الإبداعية بينه وبين الأعضاء الآخرين في فرقة Jane’s Addiction.
إعلان
وقد عادت الفرقة إلى الظهور وانفصلت عدة مرات على مر السنين، مع المصالحة في عام 1997، مما يعكس العلاقة الشخصية بين نافارو وفاريل التي استمرت في الصعود والهبوط. في إحدى الحلقات المؤثرة، نشر فني الجيتار الخاص بنافارو، دان كلياري، منشورًا على فيسبوك في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أثار غضب فاريل، الذي أراد طرده بسبب ذلك. دافع نافارو عن كلياري، وهدد فاريل بطرد عازف الجيتار من الفرقة بسبب هذا الموقف.
بيري فاريل يعتذر لديف نافارو
قبل وقت قصير من وقوع الحادث في سبتمبر 2024 والذي تورط فيه بيري فاريل وديف نافارو، ناقش عازف الجيتار الطبيعة المتقلبة لفرقة Jane’s Addiction مع Louisville Public Media. قال نافارو: “لقد انفصلنا 10 مرات. لا عجب، نحن مجانين”. ترك سلوك فاريل على خشبة المسرح في بوسطن مستقبل فرقة Jane’s Addiction موضع تساؤل مرة أخرى إلى جانب علاقة فيريل مع نافارو. نشر عازف الجيتار، في بيان مشترك مع إريك أفيري وستيفن بيركنز، على صفحته على إنستغرام أن مشاكل الصحة العقلية لفاريل أجبرت الفرقة على إلغاء جولتها. كتبوا: “إن قلقنا على صحته الشخصية وسلامته وكذلك سلامتنا لم يترك لنا أي بديل. نأمل أن يجد المساعدة التي يحتاجها”.
إعلان
وألقت زوجة فاريل، إيتي لاو فاريل، باللوم في سلوك زوجها على إحباطه من غرق صوته على يد بقية الفرقة، من بين أمور أخرى، والتي انتهت بضربه لنافارو. وكتبت على إنستغرام: “لا يزال ديف يبدو وسيمًا وهادئًا في منتصف القتال”. “كان بيري وحشًا مجنونًا لمدة نصف ساعة تالية – لم يهدأ أخيرًا، لكنه انهار وبكى وبكى”. واعتذر فاريل لاحقًا علنًا لنافارو، الذي يبدو أنه يفكر في المستقبل. وكتب على إنستغرام: “ربما يكون من الأسهل التعرف على وقت رحيل شيء ما والتعلم من الدرس السحري للحزن بدلاً من تجنبه والبقاء في حالة مستمرة من عدم الرضا”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة بشأن مشكلات الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لإدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
إعلان
إذا كنت أنت أو شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، يرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة HOME إلى الرقم 741741، اتصل بـ التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العقلية.