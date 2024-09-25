الحقيقة حول علاقة ديف نافارو وبيري فاريل

قبل وقت قصير من وقوع الحادث في سبتمبر 2024 والذي تورط فيه بيري فاريل وديف نافارو، ناقش عازف الجيتار الطبيعة المتقلبة لفرقة Jane’s Addiction مع Louisville Public Media. قال نافارو: “لقد انفصلنا 10 مرات. لا عجب، نحن مجانين”. ترك سلوك فاريل على خشبة المسرح في بوسطن مستقبل فرقة Jane’s Addiction موضع تساؤل مرة أخرى إلى جانب علاقة فيريل مع نافارو. نشر عازف الجيتار، في بيان مشترك مع إريك أفيري وستيفن بيركنز، على صفحته على إنستغرام أن مشاكل الصحة العقلية لفاريل أجبرت الفرقة على إلغاء جولتها. كتبوا: “إن قلقنا على صحته الشخصية وسلامته وكذلك سلامتنا لم يترك لنا أي بديل. نأمل أن يجد المساعدة التي يحتاجها”.

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وألقت زوجة فاريل، إيتي لاو فاريل، باللوم في سلوك زوجها على إحباطه من غرق صوته على يد بقية الفرقة، من بين أمور أخرى، والتي انتهت بضربه لنافارو. وكتبت على إنستغرام: “لا يزال ديف يبدو وسيمًا وهادئًا في منتصف القتال”. “كان بيري وحشًا مجنونًا لمدة نصف ساعة تالية – لم يهدأ أخيرًا، لكنه انهار وبكى وبكى”. واعتذر فاريل لاحقًا علنًا لنافارو، الذي يبدو أنه يفكر في المستقبل. وكتب على إنستغرام: “ربما يكون من الأسهل التعرف على وقت رحيل شيء ما والتعلم من الدرس السحري للحزن بدلاً من تجنبه والبقاء في حالة مستمرة من عدم الرضا”.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة بشأن مشكلات الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لإدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية على الرقم 1-800-662-HELP (4357).

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إذا كنت أنت أو شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، يرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة HOME إلى الرقم 741741، اتصل بـ التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العقلية.

