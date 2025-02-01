الحلول الإبداعية لإخفاء جدارية جدارية عفا عليها الزمن لم تعد تحبها

في بعض الأحيان ، لا تقف اختيارات التصميم من الماضي إلى اختبار الوقت. قد تشعر جدارية الجدار التي تعشقها مرة واحدة الآن كأنها تفسر. ربما يكون قديمًا ، لا يتطابق مع أسلوبك الحالي ، أو لم يعد يثير الفرح بعد الآن. لكن إزالته بالكامل يمكن أن يكون فوضويًا أو باهظ الثمن أو كليهما. من ناحية أخرى ، ربما تستأجر مساحة مع لوحة جدارية لا تناسب أسلوبك. لحسن الحظ ، يمكنك إعطاء غرفتك نظرة جديدة دون متاعب هدم. تعد الحلول الإبداعية مثل الأعمال الفنية الضخمة والستائر المعلقة وخلفية القشر واللازهاء بالمواصفة بسيطة وصديقة للميزانية وصديقة للمستأجرين لتحويل المساحة.
أسهل طريقة للتستر على جدارية هي التفكير الكبير – حرفيًا. يمكن أن يكون العمل الفني المتضخم هو المنقذ الأنيق. يمكن لقطن كبير أو طباعة مؤطرة أو نسيج يمكن أن يحول جدارك بالكامل دون الحاجة إلى إعادة رسم أي شيء. اختر قطعة تكمل موضوع غرفتك أو تضيف مجموعة من الألوان. اللوحة التجريدية الجريئة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تجعل الناس ينسون أن هناك لوحة جدارية خلفها.
في حين أن العمل الفني الضخم هو حل رائع ، يجب أن تكون ذكيًا بشأن التفاصيل. يجب أن يكون حجم العمل الفني كبيرًا بما يكفي لتغطية الجدارية تمامًا ، أو على الأقل الجزء الرئيسي منه. أي شيء أصغر سوف يسلط الضوء فقط على ما تحاول إخفاءه. أيضًا ، ضع في اعتبارك كيفية تعليقه– إذا كانت اللوحة الجدارية تحتوي على نسيج غير متساوٍ ، فقد تحتاج إلى إطار قوي أو دعم للحفاظ على العمل الفني على الحائط.
إخفاءه بالستائر
إذا لم يكن العمل الفني الضخم هو الشيء الخاص بك ، فلماذا لا تعلق الستائر؟ نعم ، الستائر — داخل منزلك ، على الحائط. إنه إصلاح نمط غريب يتضاعف كوسيلة غير عادية لتزيين الستائر. هذا الحل مثالي إذا كنت تستأجر أو لا تشعر بالرغبة في الالتزام بتغييرات دائمة. نقطة المكافأة: يمكنك استخدام المساحة وراء الستار للتخزين المخفي. من قال إن حل مشكلة لا يمكن إصلاح آخر؟
شنق الستائر الخاصة بك باستخدام قضيب ستارة ، أو استخدم هذا الاختراق الفريد من التصميم إذا لم تروق لك فكرة قضبان الستار. قم بتركيب القضيب فوق اللوحة الجدارية مباشرة ، أو شنقه أعلى قليلاً إذا كنت ترغب في جعل الأسقف تبدو أطول. المفتاح هو اختيار الستائر واسعة بما يكفي لتغطية الجدارية بالكامل. تأكد من أن الألوان والقوام تتطابق مع ديكور غرفتك عند اختيار الستائر. تعد النغمات المحايدة دائمًا خيارًا آمنًا ، ولكن يمكن أن تعمل الأنماط الجريئة أيضًا إذا كنت تشعر المغامرة. ولكن لا تقلق -هذا الحل ليس دائم ، لذلك يمكنك إيقاف الستائر كلما أردت تنشيط الأشياء.
جمال الستائر يتجاوز إخفاء الجدارية. يمكن أن تساعد في عزل الصوت وحتى الحفاظ على غرفتك أكثر دفئًا خلال فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك ، الستائر هي خيار بأسعار معقولة. يمكنك حتى أن تكون مبدعًا مع خيارات DIY مثل استخدام أوراق الأسرة المسطحة أو مفارش المائدة كستائر مؤقتة. مع وجود الكثير من الاحتمالات ، ستنسى أن هناك لوحة جدارية عفا عليها الزمن.
قشر والعصا للفوز
إذا كنت تبحث عن حل يبدو وكأنه تحول كامل ، فإن خلفية التقشير واللازقة هي أفضل صديق لك. خلفية التقشير واللصقة بأسعار معقولة وسهلة التطبيق ، وتأتي في أنماط وقوام لا نهاية لها. تريد نظرة أنيقة وحديثة؟ جرب نمط الحبوب الرخامية أو الخشب. تفضل شيء مرحة؟ اذهب إلى الأزهار أو نقاط البولكا أو حتى المطبوعات الاستوائية. أفضل جزء هو أنه لا يوجد التزام. إذا شعرت بالملل من التصميم أو ترغب في إعادة التجديد ، فيمكنك تقشيره مباشرة دون إتلاف الجدار.
لتطبيق خلفية القشر واللاصطدام ، تأكد أولاً من أن الجدار نظيف وسلس. يمكن أن تجعل الغبار والمواد غير المتكافئة فقاعة خلفية أو قشر. قياس الحائط الخاص بك بعناية لضمان طلب خلفية كافية- ينفد في منتصف الطريق من خلال هو buzzkill. عند تطبيق خلفية الجدران ، ابدأ من الأعلى واترك في طريقك لأسفل ، وقم بتهدئة فقاعات الهواء كما تذهب. إذا كانت اللوحة الجدارية تحتوي على نسيج جريء أو مناطق مرتفعة ، فقد تحتاج إلى خلفية أكثر سمكا لتغطيتها بالكامل. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود جميع خلفيات على قدم المساواة ، خذ وقتك في اختيار المثالية. ابحث عن خلفية جدران عالية الجودة قابلة للإزالة والتي لن تلحق الضرر بجدرانك.