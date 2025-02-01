الحلول الإبداعية لإخفاء جدارية جدارية عفا عليها الزمن لم تعد تحبها

في بعض الأحيان ، لا تقف اختيارات التصميم من الماضي إلى اختبار الوقت. قد تشعر جدارية الجدار التي تعشقها مرة واحدة الآن كأنها تفسر. ربما يكون قديمًا ، لا يتطابق مع أسلوبك الحالي ، أو لم يعد يثير الفرح بعد الآن. لكن إزالته بالكامل يمكن أن يكون فوضويًا أو باهظ الثمن أو كليهما. من ناحية أخرى ، ربما تستأجر مساحة مع لوحة جدارية لا تناسب أسلوبك. لحسن الحظ ، يمكنك إعطاء غرفتك نظرة جديدة دون متاعب هدم. تعد الحلول الإبداعية مثل الأعمال الفنية الضخمة والستائر المعلقة وخلفية القشر واللازهاء بالمواصفة بسيطة وصديقة للميزانية وصديقة للمستأجرين لتحويل المساحة.

أسهل طريقة للتستر على جدارية هي التفكير الكبير – حرفيًا. يمكن أن يكون العمل الفني المتضخم هو المنقذ الأنيق. يمكن لقطن كبير أو طباعة مؤطرة أو نسيج يمكن أن يحول جدارك بالكامل دون الحاجة إلى إعادة رسم أي شيء. اختر قطعة تكمل موضوع غرفتك أو تضيف مجموعة من الألوان. اللوحة التجريدية الجريئة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تجعل الناس ينسون أن هناك لوحة جدارية خلفها.

في حين أن العمل الفني الضخم هو حل رائع ، يجب أن تكون ذكيًا بشأن التفاصيل. يجب أن يكون حجم العمل الفني كبيرًا بما يكفي لتغطية الجدارية تمامًا ، أو على الأقل الجزء الرئيسي منه. أي شيء أصغر سوف يسلط الضوء فقط على ما تحاول إخفاءه. أيضًا ، ضع في اعتبارك كيفية تعليقه– إذا كانت اللوحة الجدارية تحتوي على نسيج غير متساوٍ ، فقد تحتاج إلى إطار قوي أو دعم للحفاظ على العمل الفني على الحائط.