الحل التالي لتنظيم السلك هو لفة ورق التواليت المستعملة

إنه عالم رقمي نعيش فيه، وهو عالم يتطلب منا استخدام أجهزة متعددة للبقاء على اتصال، سواء كان ذلك للعمل أو المدرسة أو التواصل الاجتماعي أو كل ما سبق. من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية، تتطلب كل هذه الأجهزة المنفصلة بشكل غير مريح (اقرأ: بجنون) أجهزة شحن منفصلة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تشابك الحبال التي يتعين علينا التعامل معها يوميًا. إذا كنت تبحث عن حيلة سهلة لتنظيم الأسلاك والشواحن، فلا تبحث سوى عن… حمامك؟ هذا صحيح، لقد حدث أنه يمكن إعادة استخدام لفات ورق التواليت الفارغة في منظمات الأسلاك.
وإليك كيفية العمل: أولاً، لف سلك الشحن الخاص بك في شكل بيضاوي أنيق بنفس حجم لفة ورق التواليت تقريبًا. ثم قم ببساطة بإدخال السلك في المركز المجوف للأنبوب وقم بتسمية الجزء الخارجي حتى تعرف الجهاز الذي يتناسب مع أي سلك. قم بتخزين اللفائف داخل سلة أو درج، واستمتع بعدم الاضطرار إلى البحث في الفوضى المتراكمة للعثور على السلك الخاص بك مرة أخرى!
بالإضافة إلى كونها طريقة ذكية للاستفادة من لفات ورق التواليت الفارغة، فإن هذا العمل اليدوي لا يكلفك سنتًا ويستغرق تنفيذه ثوانٍ فقط. هذا إلا إذا كنت تفضل جمالية أكثر ارتفاعًا. في هذه الحالة، نحن نقدم بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها إضافة القليل من الأناقة إلى لفافة ورق التواليت الخاصة بك وتحويلها إلى منظم سلكي أنيق للغاية.
خذ منظم السلك الخاص بك من الأساسي إلى الجميل
إذا لم تكن مهتمًا بمظهر لفات ورق التواليت العادية، فلن يتطلب الأمر الكثير لتحسين أسلوبها. إحدى الطرق السهلة لإضافة لمسة من الألوان هي لف اللفة بشريط واشي مزخرف. يمكنك استخدام أنماط مختلفة من الأشرطة لإنشاء خطوط متعددة الألوان أو تغطية لفة ورق التواليت بالكامل بنفس الشريط. هناك خيار آخر وهو طلاء لفات ورق التواليت باستخدام طلاء الرش أو الطلاء الحرفي. يمكنك طلاءها جميعًا بلون واحد، أو إذا كنت تبحث عن طريقة ملونة بشكل خاص لتنظيم منزلك مثل The Home Edit، فيمكنك طلاءها بمجموعة متنوعة من الأشكال لإنشاء نظام تنظيمي مرمز بالألوان.
ربما يكون لديك بعض الأعمال اليدوية أو المناديل الورقية الجميلة في متناول اليد. إذا كان الأمر كذلك، قم ببساطة بقطع قطعة من الورق بعرض لفة ورق التواليت وطويلة بما يكفي للالتفاف حولها بالكامل. ثم ضع الغراء على الجانب الخلفي من الورقة وألصقه بعناية حول الأنبوب. يمكنك أيضًا إنهاء الحواف العلوية والسفلية لفافة ورق التواليت عن طريق لصق الشريط حولها. إذا كنت جيدًا في الرسم، يمكنك استخدام أقلام التحديد لرسم تصميم ممتع على لفافة ورق التواليت، مثل نقاط البولكا أو الزهور. مهما كان النمط الذي تقرر إضافته إلى لفافة ورق التواليت، هناك شيء واحد مؤكد – إعادة تدويره إلى منظم الأسلاك سيساعدك على الحفاظ على أسلاك الشحن الخاصة بك مرتبة وخالية من التشابك.