الحل التالي لتنظيم السلك هو لفة ورق التواليت المستعملة

إنه عالم رقمي نعيش فيه، وهو عالم يتطلب منا استخدام أجهزة متعددة للبقاء على اتصال، سواء كان ذلك للعمل أو المدرسة أو التواصل الاجتماعي أو كل ما سبق. من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية، تتطلب كل هذه الأجهزة المنفصلة بشكل غير مريح (اقرأ: بجنون) أجهزة شحن منفصلة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تشابك الحبال التي يتعين علينا التعامل معها يوميًا. إذا كنت تبحث عن حيلة سهلة لتنظيم الأسلاك والشواحن، فلا تبحث سوى عن… حمامك؟ هذا صحيح، لقد حدث أنه يمكن إعادة استخدام لفات ورق التواليت الفارغة في منظمات الأسلاك.

وإليك كيفية العمل: أولاً، لف سلك الشحن الخاص بك في شكل بيضاوي أنيق بنفس حجم لفة ورق التواليت تقريبًا. ثم قم ببساطة بإدخال السلك في المركز المجوف للأنبوب وقم بتسمية الجزء الخارجي حتى تعرف الجهاز الذي يتناسب مع أي سلك. قم بتخزين اللفائف داخل سلة أو درج، واستمتع بعدم الاضطرار إلى البحث في الفوضى المتراكمة للعثور على السلك الخاص بك مرة أخرى!

بالإضافة إلى كونها طريقة ذكية للاستفادة من لفات ورق التواليت الفارغة، فإن هذا العمل اليدوي لا يكلفك سنتًا ويستغرق تنفيذه ثوانٍ فقط. هذا إلا إذا كنت تفضل جمالية أكثر ارتفاعًا. في هذه الحالة، نحن نقدم بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها إضافة القليل من الأناقة إلى لفافة ورق التواليت الخاصة بك وتحويلها إلى منظم سلكي أنيق للغاية.