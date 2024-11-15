الحل التلقائي البسيط لإضاءة الحمام الذي سيجعلك تشعر بالأمان أثناء الليل

عندما تنادي الطبيعة في منتصف الليل، فإن آخر شيء تريد القيام به هو تشغيل ضوء الحمام بأقصى سطوع وصدمة نفسك مستيقظًا تمامًا. كما أنه ليس من الآمن الدخول إلى الحمام في ظلام دامس – فقد تتعثر بسهولة أو تصطدم بإصبع قدمك أو تصطدم برأسك. وهذا صحيح أكثر إذا كان لديك أطفال في المنزل قد يخافون من الظلام وتريد أن تشعرهم بالأمان. لحل هذه المشكلة، يمكنك قم بتركيب ضوء مستشعر الحركة أسفل الخزانة في حمامك.
في حين أن تركيب ضوء ليلي جذاب يمكن أن يعمل أيضًا على إضاءة حمامك، إلا أنك ستكون مقيدًا بالمكان الذي يمكنك وضعه فيه بناءً على مكان وجود منافذ البيع الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الأضواء الليلية ليست أجهزة استشعار للحركة، لذا سيكون الضوء الخاص بك مضاءًا طوال ساعات الليل عندما تحتاج إليه فقط بين الحين والآخر. يكمن جمال الأضواء الموجودة أسفل الخزانة في أنه يمكنك وضعها في أي مكان، سواء كان ذلك تحت منضدة الزينة الخاصة بك، أو في مكان ما على الحائط، أو فوق إطار الباب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصابيح مغناطيسية، مما يعني أنه إذا كان لديك سطح معدني يمكنك تثبيتها عليه، فيمكنك سحبها بسهولة واستخدامها كمصباح يدوي.
متوفر على أمازون في حزمة مكونة من قطعتين مقابل 30.99 دولارًا، وهذا أيضًا حل إذا كان لديك أكثر من حمام واحد وترغب في إضاءته لجعل منزلك يشعر بمزيد من الأمان.
كيف يعمل ضوء الحمام هذا والبدائل الممكنة
هناك ثلاث طرق لتوصيل مصباح الحمام المستشعر للحركة. الأول هو تثبيته على سطح معدني. إذا لم يكن لديك أي أسطح مغناطيسية في حمامك، يمكنك وضع مغناطيس أعلى الرف، ومن ثم سيلتصق الضوء المغناطيسي بالجزء السفلي منه. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام الألواح المعدنية اللاصقة التي تأتي معها المصابيح لتثبيتها، أو يمكنك تثبيتها بالمسامير.
تحتوي هذه الأضواء على مستشعر للحركة ووضع التشغيل الدائم. تدوم البطارية لفترة أطول في وضع مستشعر الحركة، ولكن يمكنك أيضًا تركها في وضع التشغيل دائمًا إذا كنت تريد استخدامها لتحل محل مصابيح الزينة القديمة في الحمام. بالإضافة إلى ذلك، فهي عكس الضوء، حتى تتمكن من ضبطها على السطوع المطلوب. في وضع مستشعر الحركة، تعمل الأضواء عندما تشعر بالحركة على مسافة 10 أقدام. أحد الجوانب السلبية المحتملة لهذه الأضواء هو أنها تنطفئ بعد 20 ثانية من اكتشاف الحركة، وهذه الميزة غير قابلة للتخصيص. الحل المحتمل هو وضعها في مكان ما في الحمام حيث سيكون من السهل تشغيل مستشعر الحركة إذا انطفأ الضوء قبل الأوان.
البديل الأكثر غرابة قليلاً للضوء الموجود أسفل الخزانة والذي سيجعل حمامك يشعر بالأمان هو تثبيت ضوء الليل للمرحاض. تبقى هذه المصابيح مضاءة لمدة دقيقتين بعد تنشيط مستشعرات الحركة، وهي مدة أطول بكثير من الأضواء الموجودة أسفل الخزانة. كما أنها مقاومة للماء ويمكنها تحويل وعاء المرحاض إلى 16 لونًا مختلفًا، مما قد يكون أكثر متعة للأسر التي لديها أطفال.