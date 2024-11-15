الحل التلقائي البسيط لإضاءة الحمام الذي سيجعلك تشعر بالأمان أثناء الليل

عندما تنادي الطبيعة في منتصف الليل، فإن آخر شيء تريد القيام به هو تشغيل ضوء الحمام بأقصى سطوع وصدمة نفسك مستيقظًا تمامًا. كما أنه ليس من الآمن الدخول إلى الحمام في ظلام دامس – فقد تتعثر بسهولة أو تصطدم بإصبع قدمك أو تصطدم برأسك. وهذا صحيح أكثر إذا كان لديك أطفال في المنزل قد يخافون من الظلام وتريد أن تشعرهم بالأمان. لحل هذه المشكلة، يمكنك قم بتركيب ضوء مستشعر الحركة أسفل الخزانة في حمامك.

في حين أن تركيب ضوء ليلي جذاب يمكن أن يعمل أيضًا على إضاءة حمامك، إلا أنك ستكون مقيدًا بالمكان الذي يمكنك وضعه فيه بناءً على مكان وجود منافذ البيع الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الأضواء الليلية ليست أجهزة استشعار للحركة، لذا سيكون الضوء الخاص بك مضاءًا طوال ساعات الليل عندما تحتاج إليه فقط بين الحين والآخر. يكمن جمال الأضواء الموجودة أسفل الخزانة في أنه يمكنك وضعها في أي مكان، سواء كان ذلك تحت منضدة الزينة الخاصة بك، أو في مكان ما على الحائط، أو فوق إطار الباب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصابيح مغناطيسية، مما يعني أنه إذا كان لديك سطح معدني يمكنك تثبيتها عليه، فيمكنك سحبها بسهولة واستخدامها كمصباح يدوي.

متوفر على أمازون في حزمة مكونة من قطعتين مقابل 30.99 دولارًا، وهذا أيضًا حل إذا كان لديك أكثر من حمام واحد وترغب في إضاءته لجعل منزلك يشعر بمزيد من الأمان.