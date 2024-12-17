الحيلة الذكية لقضيب الستارة التي تحتاجها لبطانياتك وألحفك

إن رؤية بطانية فخمة ودافئة في أي غرفة بها كراسي أو أريكة أو سرير هو بمثابة دعوة شخصية للاستقرار والراحة. اصنع هذا الأفغاني القطيفة أكثر من واحد، ومن المرجح أن يكون لديك بعض الصحبة أثناء استرخائك. كانت السلال الموجودة على الأرض المليئة بالأقمشة الناعمة بمثابة وسيلة تخزين لغطاء السرير لفترة من الوقت. الوصول السهل مثل هذا له الكثير من الجاذبية. ومع ذلك، عندما تكون المساحة مرتفعة، فإن الانتقال إلى الوضع الرأسي يعد طريقة ذكية لزيادة مساحة التخزين في أي منزل. يعد استخدام واحد أو أكثر من قضبان الستائر لتعليق البطانيات على الحائط فكرة فريدة لتخزين البطانيات والتي تحافظ على الأرضيات خالية من الفوضى وتظهر مجموعة من الأغطية المنسوجة والملونة في نفس الوقت.
هناك عدة طرق ذكية أخرى لتخزين البطانيات على الجدران؛ يعتمد أحد حيل تخزين البطانيات المنتشرة على رف القش، بينما يستعير آخر أحد أدوات الحمام الأساسية كحل أنيق: حامل المناشف. يشبه مفهوم قضيب الستارة إلى حد كبير هذا الأخير، ولكنه مثالي لأثقل البطانيات.
سرقة الاسلوب
احصل على المزيد من الأميال من هذه الخدعة عن طريق إقران الشكل بالوظيفة. قامت Instagrammer Molly Featherstone بتجميع ثلاثة من قضبان الستائر النحاسية القديمة، موضوعة بالتوازي مع بعضها البعض، على جدار أخضر زيتوني. معلقة مع مجموعة من البطانيات المتداخلة بألوان وأنماط متكاملة، تصبح الرميات المنقوشة والبسيطة والبيزلي جزءًا من الديكور. والغطاء المحبوب يسهل الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون وسيلة لإظهار لحاف موروث للعرض أكثر من الاستخدام اليومي.
ثلاثة أو أكثر من قضبان الستائر التي تتسلق على الحائط، على مسافة قدم تقريبًا، تصبح قطعة مميزة مثل تلك التي ينشرها مستخدمو Instagram الملهمون. معلقة مع البطانيات في مجموعة رائعة من الألوان والأنماط والأنسجة، ستكون المجموعة بمثابة نقطة جذب للعيون والأيدي. قم بتغيير الأغطية مع المواسم. قم بتجميع الألوان المستوحاة من الحصاد أو الهالوين لفصل الخريف، والحياكة السميكة والفراء الصناعي لفصل الشتاء، وطبقات الباستيل الناعمة في الربيع، والأغطية القطنية الغشائية لأمسيات الصيف الباردة.