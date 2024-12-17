الخشب الغريب الذي تجاهلته للحصول على أسطح عمل رائعة من قوالب الجزار

خشب الساج هو خشب صلب، ويحتل المرتبة الأولى تقريبًا في أعلى مقياس جانكا، وهو مقياس صناعي لصلابة الخشب ومتانته. في مصطلحات الشخص العادي، هذا يعني أن خشب الساج يمكن أن يتحمل الكثير من المقالي الثقيلة أو قطرات الساطور قبل أن يرى السطح حتى انبعاجًا أو قرعًا سطحيًا. قليل من الأخشاب الأخرى متسامحة جدًا. بشكل عام، تكون أسطح العمل الخشبية عرضة للرطوبة وقد يؤدي التعرض لكمية كبيرة من الماء في كثير من الأحيان إلى التعفن – حول الحوض، على سبيل المثال. ومرة أخرى، يثبت خشب الساج الاستثناء. إنه يحتوي على نسبة عالية بشكل استثنائي من الزيوت الطبيعية، مما يجعله مقاومًا للانسكاب حتى عندما يكون خامًا (على الرغم من أننا لا ننصح بترك الألواح الخشبية عند استخدامها على سطح العمل).

وجدت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة كيمياء وتكنولوجيا الخشب أن نشارة خشب الساج تمنع بشكل طبيعي نمو العديد من أنواع الفطريات الشائعة المتعفنة للخشب. المركبات المسؤولة عن هذه الخاصية هي التكتوكينون والنفثوكوينون والمذيبات العضوية ديوكسيلاباتشول، إيزولاباكول، وديهيدروتكتول. ويصادف أيضًا أن خشب الساج هو الخشب الصلب الأقل صيانة؛ إنه أمر رائع للأسر المزدحمة التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة صاخبة ومسببة للضرر العرضي.

وبطبيعة الحال، هناك أشياء قليلة في عالم تصميم المنزل خالية من السلبيات. وأسطح العمل المصنوعة من خشب الساج ليست استثناءً. يحتوي الخشب على نسبة عالية من السيليكا – تزيد عن 1 بالمائة في كثير من الحالات. وهذا ما يجعل الخشب متينًا للغاية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى سكاكين غير حادة أو أدوات مطبخ باهتة. وبالمثل، فإن الزيت الذي يجعله مقاومًا للماء بشكل طبيعي يمكن أن يقلل من فعالية المواد اللاصقة المائية. خشب الساج هو خشب باهظ الثمن نسبيًا، ويتراوح ما بين 100 دولار إلى 200 دولار للقدم المربع، اعتمادًا على المورد.