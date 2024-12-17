الخشب الغريب الذي تجاهلته للحصول على أسطح عمل رائعة من قوالب الجزار

هل أصبحت الأسطح الخشبية عتيقة الطراز؟ خبراء التصميم الداخلي وأصحاب العقارات على حد سواء يقولون لنا لا! تظهر أسطح عمل كتل الجزار بانتظام في القوائم السنوية للخيارات الداخلية للمطبخ التي يجب توفرها، والتي تبشر باستدامتها وسهولة صيانتها. يتم تصنيع أسطح عمل كتل الجزار عن طريق لصق قطع متساوية الحجم من الخشب معًا في تكوينات مختلفة – حافة أو وجه أو حبيبات نهائية – لتشكيل لوح صغير أو كبير في حالة كونترتوب. كتلة الخشب مصنوعة من عناصر جمالية، وسعر، وطول العمر، مع خشب القيقب، والجوز، والكرز، وحتى الخيزران من بين الأنواع الأكثر شعبية. ولكن هناك خشبًا غريبًا ومثيرًا يستحق النظر فيه قبل شطف ميزانية تجديد المطبخ. إذًا، ما هي بالضبط مادة كونترتوب الخشب ذات التصنيف الأعلى لكل نوع من أنواع المطبخ؟ الشجرة المعنية هي خشب الساج.
أشجار الساج (Tectona grandis) هي أشجار صلبة متساقطة الأوراق موطنها الأصلي جنوب وجنوب شرق آسيا الاستوائي، مع أكبر تجمعات للغابات في ميانمار. وفي القرن الماضي أو نحو ذلك، بدأت شركات الغابات في زراعة خشب الساج في أجزاء من أفريقيا، ومؤخراً في الأمريكتين. لقد كانت أشجار الساج مصدرًا ثمينًا للخشب القوي عالي الجودة لعدة قرون، وربما حتى آلاف السنين، لبناء القوارب بسبب المقاومة الطبيعية للأنواع للآفات والرطوبة، حتى عندما يتم قطعها حديثًا وغير معالجة، ولونها بني ذهبي، وحبوب مستقيمة نسبيًا. يكون خشب السابود، الذي يتم الحصول عليه من الطبقات الخارجية للجذع، أرخص بشكل عام وأخف وزنًا على الرغم من أنه أقل متانة قليلاً من خشب القلب. اليوم، يتم استخدام خشب الساج في أسطح القوارب بقدر ما يستخدم في الأثاث والأرضيات الخارجية والداخلية. لماذا لا نستخدم مزاياها بشكل جيد في المطبخ أيضًا؟
نظرة فاحصة على فوائد وسلبيات كونترتوب كتلة جزار خشب الساج
خشب الساج هو خشب صلب، ويحتل المرتبة الأولى تقريبًا في أعلى مقياس جانكا، وهو مقياس صناعي لصلابة الخشب ومتانته. في مصطلحات الشخص العادي، هذا يعني أن خشب الساج يمكن أن يتحمل الكثير من المقالي الثقيلة أو قطرات الساطور قبل أن يرى السطح حتى انبعاجًا أو قرعًا سطحيًا. قليل من الأخشاب الأخرى متسامحة جدًا. بشكل عام، تكون أسطح العمل الخشبية عرضة للرطوبة وقد يؤدي التعرض لكمية كبيرة من الماء في كثير من الأحيان إلى التعفن – حول الحوض، على سبيل المثال. ومرة أخرى، يثبت خشب الساج الاستثناء. إنه يحتوي على نسبة عالية بشكل استثنائي من الزيوت الطبيعية، مما يجعله مقاومًا للانسكاب حتى عندما يكون خامًا (على الرغم من أننا لا ننصح بترك الألواح الخشبية عند استخدامها على سطح العمل).
وجدت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة كيمياء وتكنولوجيا الخشب أن نشارة خشب الساج تمنع بشكل طبيعي نمو العديد من أنواع الفطريات الشائعة المتعفنة للخشب. المركبات المسؤولة عن هذه الخاصية هي التكتوكينون والنفثوكوينون والمذيبات العضوية ديوكسيلاباتشول، إيزولاباكول، وديهيدروتكتول. ويصادف أيضًا أن خشب الساج هو الخشب الصلب الأقل صيانة؛ إنه أمر رائع للأسر المزدحمة التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة صاخبة ومسببة للضرر العرضي.
وبطبيعة الحال، هناك أشياء قليلة في عالم تصميم المنزل خالية من السلبيات. وأسطح العمل المصنوعة من خشب الساج ليست استثناءً. يحتوي الخشب على نسبة عالية من السيليكا – تزيد عن 1 بالمائة في كثير من الحالات. وهذا ما يجعل الخشب متينًا للغاية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى سكاكين غير حادة أو أدوات مطبخ باهتة. وبالمثل، فإن الزيت الذي يجعله مقاومًا للماء بشكل طبيعي يمكن أن يقلل من فعالية المواد اللاصقة المائية. خشب الساج هو خشب باهظ الثمن نسبيًا، ويتراوح ما بين 100 دولار إلى 200 دولار للقدم المربع، اعتمادًا على المورد.
ضع في اعتبارك مخاوف الاستدامة عند شراء تجهيزات المطبخ المصنوعة من خشب الساج
استدامة خشب الساج هي مصدر قلق. المدرجات البرية مهددة بإزالة الغابات في إندونيسيا وميانمار. تم إدراج الشجرة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة باعتبارها مهددة بالانقراض في عام 2021. تفرض الولايات المتحدة حاليًا حظرًا على استيراد خشب الساج من ميانمار بسبب الوضع السياسي المستمر في البلاد، وهناك بعض الأدلة على أن التعرض لغبار خشب الساج يضر بصحة عمال المصانع. . للتغلب على هذه المشكلات، ابحث عن المنتجات المصنوعة من خشب الساج الذي يتم حصاده من الغابات في إندونيسيا أو الأمريكتين الحاصلة على شهادة FSC (مجلس رعاية الغابات). وبدلاً من ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بمهارات النجارة، ابحث عن ألواح خشب الساج المستصلحة وقم ببناء سطح العمل بنفسك.
على سبيل المثال، يبيع متجر 99 Cent Floor Store كتلة جزار مقاس 60 × 30 × 1.5 بوصة من خشب الساج، مصنوعة باللغة الإندونيسية من خشب الساج في المزرعة مقابل أقل من 200 دولار. تُباع أسطح عمل الجزار من ماركة Sparrow Peak المصنوعة من خشب الساج المستدام حصريًا في Lowes، مثل خيار الحافة الحية المعتمد من FSC مقاس 4 أقدام × 25 بوصة (1.5 بوصة) مقابل 400 دولار تقريبًا. إذا كنت تفضل خشب الساج المستصلحة، جرب Habitat For Humanity. يحتوي متجر Roaring Fork Valley الخاص به على عدد من أسطح الجزار المصنوعة من خشب الساج المزيت من WoodArt PolyX (72 × 36 × 1.2 بوصة) مقابل ما يزيد قليلاً عن 300 دولار. بمجرد وصول سطح العمل الجديد إلى مطبخك، تصبح العناية به سهلة نسبيًا. لتنظيف أسطح العمل المصنوعة من الخشب الصلب، استخدم فرشاة ناعمة وقليل من منظف الأطباق أو المبيض أو الخل المقطر لإزالة البقع أو العفن أو الأوساخ المدمجة عندما تلاحظها لأول مرة. فتركها جانباً سيؤدي إلى تفاقم المشكلة. إعادة الزيت بانتظام.