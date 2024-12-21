الخضار الوردية التي يمكن أن تساعدك على التقدم في العمر برشاقة

ما هو الطعام ذو اللون الوردي والأحمر الذي يضيف القرمشة واللون والفلفل إلى السلطات والكرنب والبطاطا المقلية؟ الفجل! ومع ذلك، فإن الفجل ليس مجرد وليمة للعيون والحنك. وقد تساعدك أيضًا على التقدم في السن بشكل أبطأ قليلاً.
الفجل عبارة عن خضروات جذرية (مثل البطاطس والجزر والمنتجات ذات الصلة)، وبسبب خلفيتها النباتية الجذرية، يحتوي الفجل على بعض السمات الغذائية المحددة. تم توضيح العديد من هذه الأمور في مقال نشرته عام 2022 المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة. من بين الأشياء الأكثر أهمية لأولئك الذين يبحثون عن حليف مضاد للشيخوخة هو وجود مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة. توفر مضادات الأكسدة فوائد متعددة للبشر، بما في ذلك تقديم المساعدة في مكافحة الضغوطات الجهازية (مثل الالتهاب) التي يمكن أن تسبب شيخوخة الجسم بشكل أسرع. وفقا لموقع WebMD، يحتوي الفجل على العديد من المركبات التي تندرج ضمن فئة مضادات الأكسدة.
بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، فإن الفجل مليء بفيتامين C. تعمل مضادات الأكسدة وفيتامين C معًا على حماية خلايا الجسم. وبالتالي، عندما تأكل الفجل (بما في ذلك أطراف النبات الخضراء الغنية بمضادات الأكسدة)، فإنك تتناول طعامًا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المستوى الخلوي.
الفجل مصدر قوي للألياف
الفجل لا يحتوي فقط على مضادات الأكسدة وفيتامين C أيضًا. أنها توفر ما يصل من الألياف وفيتامين (أ) كذلك. وكما أشارت وزارة الزراعة الأمريكية، فإن كوبًا واحدًا من شرائح الفجل يوفر 1.86 جرامًا من الألياف و8.12 ميكروجرامًا من فيتامين أ. ويمكن أن يكون كلا هذين العنصرين الغذائيين جزءًا من نظام حياة مضاد للشيخوخة لأسباب مختلفة.
على سبيل المثال، ثبت أن الألياف تحارب الشيخوخة في التجارب العلمية عن طريق حماية المؤشرات الحيوية المرتبطة بالعمر. في إحدى التجارب المعملية التي تم إجراؤها على الفئران ونوقشت في مجلة المغذيات في عام 2022، أظهرت الحيوانات التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالألياف لمدة ثمانية أسابيع تقدمًا بطيئًا في علامات الشيخوخة الإجمالية. ودفعت هذه النتيجة الباحثين إلى استنتاج أن تناول الألياف لدى البشر يمكن أن يكون له نتيجة مماثلة.
دراسة أخرى من عام 2018 وجدت أيضًا في المغذيات استكشفت العلاقة المحتملة بين تناول الألياف والمؤشرات الحيوية الوراثية في عينة كبيرة من البالغين في الولايات المتحدة. وقرر مؤلفو الدراسة أن إضافة 10 جرامات من الألياف بانتظام لكل 1000 سعرة حرارية يمكن أن يقلل من الشيخوخة لدى الفرد لعدة سنوات.
الفجل غني أيضًا بفيتامين أ المضاد للشيخوخة
ما هو دور فيتامين أ كمواد مغذية مضادة للشيخوخة؟ يستخدم العديد من الأشخاص فيتامين أ موضعيًا لتقليل الخطوط الدقيقة والمخاوف الجلدية المرتبطة بالعمر. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن استهلاك فيتامين أ يمكن أن يكون له تأثير مماثل على الجلد.
ذكرت مجلة مستحضرات التجميل عن تجربة أجريت عام 2023 والتي فحصت ما إذا كان الجمع بين فيتامين أ عن طريق الفم والموضعي قد يتضاعف في إبطاء عملية الشيخوخة. خلال التجربة التي استمرت 12 أسبوعًا، استخدم المشاركون إما فيتامين أ الموضعي والفموي أو فيتامين أ الموضعي فقط لمعالجة شيخوخة الوجه المتوسطة إلى الشديدة. أولئك الذين جمعوا بين منتجات فيتامين أ حصلوا على التأثير المرغوب الأكبر.
تحذير واحد: تجنب المبالغة في تناول فيتامين أ عن طريق الفم لأنه قد يسبب مشكلة عند تناول جرعات كبيرة، مما قد يؤدي إلى ترقق العظام وتلف الكبد والصداع والإسهال والغثيان وتهيج الجلد وآلام العظام والمفاصل. يوضح مقال من Mayo Clinic أن الاستهلاك المفرط لفيتامين أ قد يكون أيضًا غير صحي بالنسبة للحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل لأنه قد يسبب تشوهات خلقية. قد يكون ضارًا أيضًا للأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية (مثل مضادات التخثر وحبوب إنقاص الوزن وعلاجات السرطان الموضعية). وبالتالي، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تفكر في تناول مكملات فيتامين أ بالإضافة إلى الحصول على فيتامين أ من خلال الأطعمة مثل الفجل. .
بالطبع، الفجل وحده لن يجعلك تتقدم في السن برشاقة. لكن يمكنهم بالتأكيد المساهمة في الظهور بأفضل مظهر في أي عمر.