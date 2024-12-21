الخضار الوردية التي يمكن أن تساعدك على التقدم في العمر برشاقة

ما هو الطعام ذو اللون الوردي والأحمر الذي يضيف القرمشة واللون والفلفل إلى السلطات والكرنب والبطاطا المقلية؟ الفجل! ومع ذلك، فإن الفجل ليس مجرد وليمة للعيون والحنك. وقد تساعدك أيضًا على التقدم في السن بشكل أبطأ قليلاً.

الفجل عبارة عن خضروات جذرية (مثل البطاطس والجزر والمنتجات ذات الصلة)، وبسبب خلفيتها النباتية الجذرية، يحتوي الفجل على بعض السمات الغذائية المحددة. تم توضيح العديد من هذه الأمور في مقال نشرته عام 2022 المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة. من بين الأشياء الأكثر أهمية لأولئك الذين يبحثون عن حليف مضاد للشيخوخة هو وجود مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة. توفر مضادات الأكسدة فوائد متعددة للبشر، بما في ذلك تقديم المساعدة في مكافحة الضغوطات الجهازية (مثل الالتهاب) التي يمكن أن تسبب شيخوخة الجسم بشكل أسرع. وفقا لموقع WebMD، يحتوي الفجل على العديد من المركبات التي تندرج ضمن فئة مضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، فإن الفجل مليء بفيتامين C. تعمل مضادات الأكسدة وفيتامين C معًا على حماية خلايا الجسم. وبالتالي، عندما تأكل الفجل (بما في ذلك أطراف النبات الخضراء الغنية بمضادات الأكسدة)، فإنك تتناول طعامًا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المستوى الخلوي.