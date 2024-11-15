الخضروات الشائعة التي يجب أن تزرعها بالقرب من شجرة الخوخ للحصول على حديقة مزدهرة

إن زراعة أشجار الخوخ المزدهرة بالاتساق والصبر تستحق مكافآت الفاكهة المثيرة. اعتمادًا على منطقتك ومناخك، يمكن أن تنمو أشجار الخوخ بسهولة دون التعرض لخطر الصقيع أو الآفات أو الأمراض. ولكن في المناطق ذات مواسم النمو القصيرة والطقس المتغير، قد يكون من الصعب على شجرة الخوخ أن تعيش أفضل حياتها. عندما يتعلق الأمر بالآفات والأمراض، يمكنك بالتأكيد معالجة شجرة الخوخ الخاصة بك بالمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات، ولكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل محاربة الطبيعة بالطبيعة. يعمل أحد النباتات بشكل جيد للغاية بجوار أشجار الفاكهة وهو في الواقع نبات مصاحب لأشجار الخوخ. نظرًا لرائحة الثوم النفاذة والطاردة وخصائصه الطبيعية كمبيد للفطريات، فلا عجب أن تستفيد شجرة الخوخ من النمو بالقرب منها.

الثوم حليف للعديد من النباتات والأشجار في حديقتك. يمكن أن يعزز التربة عن طريق تحسين معدل امتصاص العناصر الغذائية للنباتات المجاورة. هذا مفيد لشجرة الخوخ الخاصة بك حيث أن جذورها قريبة من سطح الأرض. هناك مشكلة أخرى يساعد الثوم فيها وهي درء حشرات المن، وسوس العنكبوت، وحفار شجرة الخوخ (Synanthedon Exitiosa). يعد حفار شجرة الخوخ أحد أكثر الآفات ضررًا لأشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية حيث تتغذى يرقاتها على الأنسجة الحية للشجرة التي تنقل مياهها ومغذياتها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى قتل الأشجار الصغيرة أو الضعيفة. ولحسن الحظ، فإن معظم هذه الحشرات المدمرة لا تحب رائحة الثوم، وغالبًا ما تتجنب أي نباتات تقع ضمن نطاق رائحتها. يطلق الثوم أيضًا مركبًا كبريتيًا في الأرض والذي يمكن أن يمنع الأمراض الفطرية وتجعد الأوراق التي يمكن أن تلحق الضرر بأشجار الخوخ.