الخطوط الأفقية على أظافرك لها معنى أكبر مما تعتقد

إذا كنت قد لاحظت خطوطًا تظهر مثل الأخاديد أو المسافة البادئة التي تعمل أفقياً عبر أظافرك أو أظافرك ، فقد تتساءل عما يحدث. تُعرف هذه باسم “خطوط Beau”.
تتشكل خطوط Beau عادةً عند قاعدة الظفر ، بالقرب من بشرة ، وتتحرك إلى الخارج نحو الحافة مع استمرار نمو الظفر. نظرًا لأنهم يتحركون بنفس سرعة نمو الظفر ، فمن الممكن تحديد متى تم تشكيل الخط لأول مرة. يمكن أن تؤثر خطوط Beau على مسمار واحد أو عدة أظافر في وقت واحد ، وقد يختلف عمقها وبروزها.
على الرغم من أن خطوط Beau غير ضارة ، إلا أنها يمكن أن تكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية أساسية. من المهم أن نفهم أسبابهم حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة يجب معالجتها.
ما الذي يسبب خطوط Beau؟
تحدث خطوط Beau عمومًا عندما يكون هناك نوع من الإجهاد الشديد الذي أثر على جسمك أو حدث إصابة في مصفوفة الأظافر الخاصة بك ، والأنسجة الموجودة في قاعدة الظفر حيث تنشأ خلايا الأظافر الجديدة. هذه يمكن أن تسبب نمو الأظافر بطيئًا أو توقفًا مؤقتًا ، مما يخلق اكتئابًا مرئيًا أو أخدود. يؤثر هذا الانقطاع عادة على جميع الأظافر التي كانت تنمو بنشاط خلال فترة الاضطراب.
وفقًا لمقال عام 2022 في حوليات الطب ، عندما تقوم بتطوير خطوط Beau ، فهذا يعني أن هناك حدثًا نظاميًا مهمًا بما يكفي لتحويل موارده بعيدًا عن نمو الأظافر الطبيعي. ومع ذلك ، لا تظهر خطوط Beau على الفور. يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تنمو المسامير بما يكفي لتصبح مساحة نمو الأظافر المتقطع مرئيًا.
يمكن أن يعطي عمق وعرض الأخدود أدلة حول شدة ومدة الاضطراب. في بعض الحالات ، قد يكون الانقطاع خفيفًا وبالكاد ملحوظ ، بينما في حالات أخرى ، قد يكون الخط محفورًا بعمق ويمدد عرض لوحة الظفر.
ما الذي يمكن أن تخبرك به خطوط Beau عن صحتك؟
تتغير أظافرنا مع تقدمنا في العمر ، مما قد يؤدي إلى خطوط Beau. ومع ذلك ، فإنها غالباً ما تنجم عن مرض شديد أو صدمة أو أوجه قصور غذائية أو أدوية معينة. يمكن أن تشمل الأسباب أيضًا أمراضًا جهازية خطيرة مثل مرض السكري غير المنضبط ، وأمراض الكلى ، وظروف المناعة الذاتية مثل الذئبة والصدفية ، والالتهابات الشديدة مثل الالتهاب الرئوي أو حمى التيفوئيد أو حمى القرمزية. الصدمة الجسدية لسرير الظفر – من الإصابة أو الحروق أو الأضرار المتكررة – يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خطوط Beau. تعتبر أدوية العلاج الكيميائي سببًا ملحوظًا آخر لخطوط Beau على أظافرك ، لأنها تضعف الخلايا السريعة التي تقسمها بسرعة عن نمو الأظافر. كما تم ربط أوجه القصور الغذائية ، وخاصة في الزنك والحديد والبيوتين ، بتطوير هذه التشوهات الأظافر. قد ترتبط خطوط Beau أيضًا بالحالات المزمنة مثل قصور الغدة الدرقية وأمراض القلب واضطرابات الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص المغذيات. يمكن أن تظهر بالإضافة إلى ذلك بعد الإجهاد الفسيولوجي الرئيسي ، بما في ذلك النوبات القلبية.
إذا كان لديك خطوط Beau ولم تتمكن من تحديد سبب لهم ، على سبيل المثال ، إصابة الأظافر أو نوبة من المرض ، فقد يشير هذا إلى حالة طبية أساسية تتطلب التقييم والعلاج. يمكن أن يساعد التعرف على خطوط Beau كعلامة سريرية محتملة في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية النظامية وتوجيه التدخل الطبي في الوقت المناسب.
كيف يتم تشخيص خطوط Beau؟
على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على تحديد السبب المحتمل لخطوط Beau الخاصة بك بمفردك ، فقد ترغب أيضًا في رؤية طبيبك لاستبعاد أي حالات صحية أو أدوية قد تضع ضغوطًا على جسمك.
سيقوم طبيبك بفحص أظافرك للبحث عن ظهور خطوط Beau. قد يقومون أيضًا بقياس المسافة بين بشرة وخطوط Beau لتحديد المدة التي حدثت منذ أن حدث حدث التشغيل. سيطرحون عليك أيضًا أسئلة حول تاريخك الطبي لتحديد ما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يفسر خطوط Beau في هذا الإطار الزمني ، مثل العدوى. قد يرسمون الدم أيضًا أو يأخذون عينة من البول لفحص أي حالات صحية يشتبهون أنه يمكن أن تسبب أعراض أظافرك.
كيف يتم التعامل مع خطوط العمومة؟
إذا كانت هناك مشكلة صحية ، فأنت ، بالطبع ، تريد أن ترى طبيبك للعلاج. ومع ذلك ، فإن الأخبار السارة هي أن خطوط Beau نفسها ليست ضارة. سوف تختفي مع مرور الوقت مع تنمو أظافرك. سوف تحتاج إلى التحلي بالصبر ، رغم ذلك.
لكل Healthline ، ينمو أظافر الأظافر والأظافر بمعدلات مختلفة ، وبالتالي يمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه خطوط Beau أو أي ضرر للنمو بالكامل. في المتوسط ، تنمو أظافر الأظافر حوالي 3.5 ملليمتر شهريًا ، مما يعني أن الأمر قد يستغرق ما يقرب من 4 إلى 6 أشهر حتى ينمو ظفرًا تمامًا من قاعدة إلى أخرى. ومع ذلك ، تنمو أظافر أظافرها ببطء أكبر – حوالي 1.6 ملليمتر شهريًا – لذلك قد يستغرق أظافر أظافرها من 12 إلى 18 شهرًا. يمكن أن تؤثر عوامل مثل العمر والصحة العامة والدورة الدموية على سرعة نمو الأظافر ، لذلك قد تختلف هذه الأطر الزمنية قليلاً من شخص لآخر.
في غضون ذلك ، إذا كان مظهرها يزعجك ، فيمكنك أن تجعل أظافرك تبدو أفضل من خلال استخدام حشو تلال الأظافر وطلاء الأظافر. فقط كن حذرًا من أنك لا تستخدم أي منتجات قد تتسبب في مزيد من الضرر أو تضعف أظافرك.
متى ترى طبيبًا عن خطوط Beau
يمكن أن تكشف أظافرك عن العديد من الأسرار حول صحتك ، لذلك إذا اكتشفت خطوط Beau ولا يمكنك تحديد ما يسببها ، فمن الجيد الحصول على مشورة مهنية من مقدم الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لديك حالات مزمنة مثل مرض السكري وأمراض الشريان المحيطي ، فيجب عليك دائمًا التحدث مع طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية في أظافرك. من الجيد أيضًا رؤية الطبيب إذا كانت الخطوط الموجودة على أظافرك مصحوبة بأعراض أي حالات طبية مرتبطة عادة بخطوط Beau.
مع ذلك ، ليس من الضروري عمومًا رؤية الطبيب إذا كانت خطوط Beau متصلة بالصدمة. ومع ذلك ، سيكون الاستثناء إذا كان هناك أضرار واسعة في الظفر. تلال الأظافر بسبب الشيخوخة هي أيضا غير ضارة ولا تتطلب العلاج.