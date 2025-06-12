الخطوط الأفقية على أظافرك لها معنى أكبر مما تعتقد

إذا كنت قد لاحظت خطوطًا تظهر مثل الأخاديد أو المسافة البادئة التي تعمل أفقياً عبر أظافرك أو أظافرك ، فقد تتساءل عما يحدث. تُعرف هذه باسم “خطوط Beau”.

تتشكل خطوط Beau عادةً عند قاعدة الظفر ، بالقرب من بشرة ، وتتحرك إلى الخارج نحو الحافة مع استمرار نمو الظفر. نظرًا لأنهم يتحركون بنفس سرعة نمو الظفر ، فمن الممكن تحديد متى تم تشكيل الخط لأول مرة. يمكن أن تؤثر خطوط Beau على مسمار واحد أو عدة أظافر في وقت واحد ، وقد يختلف عمقها وبروزها.

على الرغم من أن خطوط Beau غير ضارة ، إلا أنها يمكن أن تكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية أساسية. من المهم أن نفهم أسبابهم حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة يجب معالجتها.