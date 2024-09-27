الخيار لا يحتوي على نسبة عالية من الألياف ولكن له تأثير إيجابي على ضغط الدم

إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم، فقد تبدأ بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف. بعد كل شيء، ثبت أن الألياف تساعد في خفض ضغط الدم، كما هو مذكور في مراجعة عام 2023 في Cureus. وفقًا للمؤلفين، فإن الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين زادوا من استهلاكهم للألياف بشكل عام شهدوا تأثيرًا إيجابيًا على ضغط الدم لديهم.

ومع ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف ليست هي الوحيدة التي تستحق تناولها إذا كنت تحاول ترويض ارتفاع ضغط الدم لديك. قد ترغب في التفكير في اللجوء إلى الخيار أيضًا. على الرغم من أن الخيار يفتقر إلى الألياف، إلا أنه يوفر عناصر غذائية قوية أخرى لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. تشرح جانا جرين هاند، MS، RD، صاحبة شركة Helping Hand Nutrition، سبب كونها أكثر من مجرد إضافة لطيفة للسلطات الصيفية. يقول اختصاصي التغذية المسجل: “يعد الخيار وجبة خفيفة مثالية لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم”. “يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين ج وفيتامين أ، فضلاً عن انخفاض السعرات الحرارية.”

إن هذه العناصر الغذائية مجتمعة، وخاصة البوتاسيوم، تجعل الخيار مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لماذا كل التركيز على البوتاسيوم؟ لكل يد، “يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى المزيد من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية لأن البوتاسيوم يخفض ضغط الدم.”