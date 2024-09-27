الخيار لا يحتوي على نسبة عالية من الألياف ولكن له تأثير إيجابي على ضغط الدم

إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم، فقد تبدأ بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف. بعد كل شيء، ثبت أن الألياف تساعد في خفض ضغط الدم، كما هو مذكور في مراجعة عام 2023 في Cureus. وفقًا للمؤلفين، فإن الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين زادوا من استهلاكهم للألياف بشكل عام شهدوا تأثيرًا إيجابيًا على ضغط الدم لديهم.
ومع ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف ليست هي الوحيدة التي تستحق تناولها إذا كنت تحاول ترويض ارتفاع ضغط الدم لديك. قد ترغب في التفكير في اللجوء إلى الخيار أيضًا. على الرغم من أن الخيار يفتقر إلى الألياف، إلا أنه يوفر عناصر غذائية قوية أخرى لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. تشرح جانا جرين هاند، MS، RD، صاحبة شركة Helping Hand Nutrition، سبب كونها أكثر من مجرد إضافة لطيفة للسلطات الصيفية. يقول اختصاصي التغذية المسجل: “يعد الخيار وجبة خفيفة مثالية لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم”. “يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين ج وفيتامين أ، فضلاً عن انخفاض السعرات الحرارية.”
إن هذه العناصر الغذائية مجتمعة، وخاصة البوتاسيوم، تجعل الخيار مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لماذا كل التركيز على البوتاسيوم؟ لكل يد، “يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى المزيد من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية لأن البوتاسيوم يخفض ضغط الدم.”
الخيار باعتباره قوة البوتاسيوم
تمت دراسة العلاقة بين تناول البوتاسيوم وخفض ضغط الدم، ولكنها ليست كافية. على سبيل المثال، تحدث تعليق عام 2023 في مجلة ارتفاع ضغط الدم عن الحاجة إلى تثقيف الجمهور حول دور البوتاسيوم كحل غير دوائي للحد من ارتفاع ضغط الدم. لاحظ المؤلفون أنه بما أن البوتاسيوم يمكن أن يساعد في موازنة الشوارد الكهربائية في الجسم البشري (على سبيل المثال، التأكد من بقاء مستويات الصوديوم تحت السيطرة)، فيجب منحه الأولوية كأداة استراتيجية لخفض ضغط الدم.
يقوم الدكتور راغافيندرا مكام بتحليل الآليات الكامنة وراء قدرة البوتاسيوم على التأثير بشكل إيجابي على ضغط الدم (عبر كليفلاند كلينك). “(T) الكثير من الصوديوم ضار لضغط الدم، لذلك لدى الكلى آلية لإخراج الصوديوم الزائد للحفاظ على ضغط الدم… يساعد البوتاسيوم الكلى على إفراز هذا الصوديوم الزائد بدلاً من الاحتفاظ به.” ويضيف أن معظم البالغين يجب أن يهدفوا إلى تناول حوالي 4700 إلى 5000 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا.
وللتوضيح، تشير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حبة خيار واحدة تحتوي على نحو 442 مليغراما من البوتاسيوم. وهذا يمثل حوالي 1/11 من القيمة اليومية الموصى بها لكل دكتور راغافيندرا – وهذا ليس سيئًا للغاية بالنسبة لـ 45 سعرة حرارية فقط وكمية ضئيلة من الدهون.
نصائح وتحذيرات الطهي للخيار كمساعدين لارتفاع ضغط الدم
ما هي أفضل طريقة لتناول الخيار دون اللجوء إلى رش الملح عليه (وبالتالي التغلب على قدرته على المساعدة في طرد الصوديوم الزائد من الجسم؟) توصي هاند بتناوله نيئاً، بما في ذلك الجلد. إذا لم تكن من محبي الخيار العادي، فهي تنصح بغمس الشرائح في غمس منخفض الصوديوم مصنوع من توابل خالية من الملح واللبن اليوناني. بدلًا من ذلك، فكر في صنع أو شراء حمص قليل الملح مع الخيار.
فقط حاول ألا تبالغ في تناول الخيار. بشكل عام، فهي رهان آمن لتناولها باعتدال، ولكن لديها بعض الجوانب السلبية المحتملة التي قد تجعلها محظورة بالنسبة لبعض الناس.
التحذير الأول ينطبق على أولئك الذين يتناولون مميعات الدم. إذا كان الأمر كذلك، فخصص وقتًا للتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل زيادة تناولك للخيار. كما تشير أخبار الطب اليوم، يمكن أن يؤثر الخيار على قدرة الدم الطبيعية على التجلط بسبب ارتفاع مستوى فيتامين K، وهو ما يجعله يتفاعل مع أدوية تسييل الدم.
بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الخيار. لهذا السبب، يقترح WebMD تجنب الخيار إذا كان لديك حساسية من الكيوي والبطيخ والرجويد والكرفس وأنواع المنتجات ذات الصلة، حيث قد تواجه ردود فعل تحسسية مماثلة.