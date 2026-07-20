الدراما وتحولات النجوم والخلافات هي التي جعلت كأس العالم ناجحًا

رياضة
الدراما وتحولات النجوم والخلافات هي التي جعلت كأس العالم ناجحًا

كانت إسبانيا بطلة كأس العالم المناسبة للأراضي الأمريكية.

على خطى نيكس وكارولينا هوريكانز – وكلاهما فازا بنتيجة 16-3 في طريقهما للفوز ببطولات الدوري الاميركي للمحترفين ودوري الهوكي الوطني، على التوالي، هذا الربيع – كانت إسبانيا بطلة مهيمنة بنفس القدر حيث تفوقت على خصومها 14-1 في ثماني مباريات.

بدأ عام هيمنة التصفيات مع بطل محلي آخر لعام 2026: فاز فريق سي هوكس الحائز على جائزة سوبر بول على منافسيه الثلاثة في التصفيات بإجمالي 55 نقطة.

وخلافاً لما حدث في عام 1994، لم يأت كأس العالم إلى الولايات المتحدة تحت ضغط لإحداث ثورة في الاهتمام الأمريكي بكرة القدم، والتي يمكن بالفعل أن تصبح رابع أكثر الرياضات شعبية في المنزل.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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