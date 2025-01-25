الدعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين، يختار، احتمالات، أفضل الرهانات

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سافر الدوري الاميركي للمحترفين إلى باريس هذا الأسبوع لخوض مباراتين في الموسم العادي، حيث عرض النجم الصاعد ومواطن فرنسا فيكتور ويمبانياما.

وفي المباراة الافتتاحية، فاز ويمبي وسان أنطونيو سبيرز على إنديانا بيسرز، الخميس، 140-110، أمام جماهير متحمسة. ولم يكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مخيبا للآمال، وأنهى المباراة برصيد 30 نقطة و11 كرة مرتدة وستة تمريرات حاسمة. كما صنع أربع رميات ثلاثية.

من المفهوم أن المراهنون دعموا رهانات Wemby المقترحة، وقد كافأهم بصرف المبالغ الزائدة في معظم الأحيان. ومع ذلك، في حين أنني أتوقع منه أن يسجل أرقامًا كبيرة في مباراة العودة يوم السبت، إلا أنني أرى قيمة الرهان في دعم مركز الخصم.

في يوم الخميس، حاول مايلز تورنر، رجل بيسرز الكبير، ثماني رميات ثلاثية وصنع اثنتين منها، مما مكنه من الاستفادة من دعامة أكثر من 1.5. أعتقد أن هناك قيمة ممتازة على نفس الرهان.

Wembanyama هو المرشح المفضل لـ-600 في DraftKings للفوز بجائزة أفضل لاعب دفاعي لهذا العام. يعتبر وحيد القرن الذي يبلغ طوله 7 أقدام و3 أقدام قوة مطلقة، حيث يقود الدوري الاميركي للمحترفين بـ 4.0 كتل في كل مباراة.

يقوم توتنهام ببناء دفاعهم بحيث يتحكم في الطلاء ويمكنه المساعدة في الوصول إلى السلة. إنهم لا يضيعون قيمته عندما يطلبون منه حراسة المراكز بإحكام على المحيط. إنه يغلق الكرة عندما يستلم رجله الكرة، لكنها إغلاق غير رسمي. لهذا السبب كان لدى تورنر الوقت والمساحة لمحاولة ثماني تسديدات من خلف القوس.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

هذا هو الاتجاه الشائع في المباريات التي تقدم مركزًا يمكنه تسديد رميات ثلاثية. في المباريات الأخيرة، سجل كل من بروك لوبيز (11)، ونيكولا فوتشيفيتش (9)، وأنتوني ديفيس (5)، ونيكولا يوكيتش (8 و10) محاولات بثلاث نقاط أعلى من متوسطاتهم الموسمية.

وبالتالي، نظرًا لأن متوسط ​​تيرنر عادةً يزيد عن خمس محاولات لكل لعبة، فمن المحتمل أن يكون لديه المزيد من الفرص مرة أخرى للحصول على أموال تزيد عن 1.5 ثلاث مرات. الحجم هو كل ما يمكنك أن تطلبه.