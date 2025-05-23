الزهرة الزرقاء المبهرة التي سيكون لها طيور الطنان والفراشات تتدفق إلى الفناء الخاص بك

بمجرد بدء حديقة الملقحات ، يمكن أن تصبح إدمانًا. يصبح العثور على نباتات جديدة للحفاظ على الطيور الطنان والنحل والفراشات وغيرها من الملقحات التي تتدفق إلى فناءك مهمة. لذلك ، سترغب بالتأكيد في البحث عن Rocky Mountain Penstemon (Penstemon Structus) ، والتي سيفعل أكثر من مجرد جلب الطيور الطنان والفراشات التي تتدفق إلى الفناء الخاص بك. سوف يضيف أزهار زرقاء مبهرة لإسعاد البشر أيضًا.

كما يوحي الاسم ، فإن هذا الحضور هو موطنها في جبال روكي ، بدءًا من وايومنغ وصولاً إلى أريزونا ونيو مكسيكو. أي شخص يتعلم فقط كيفية بدء حديقة الملقحات يعرف أن السكان الأصليين جزء مهم من دعم الحياة البرية ، وهذا واحد لا يعقل. في بعض الأحيان يطلق عليه Rocky Mountain Beardtongue ، ينمو هذا النبات طفرات طويلة من الزهور الزرقاء الأنبوبية ، وهو شكل مفضل لطيور الطنان. باعتباره أصليًا سهل النمو بشكل خاص ، فإنه يميل إلى التجنس بمرور الوقت. من مايو إلى يونيو ، سوف تملأ حديقتك بأزهار مشرقة لا تقاوم إلى الملقحات الجميلة. أنواع الفراشة مثل السيدة المطلية والأبيض المتقلب هي مغرمة بشكل خاص بهذا النبات ، حيث توفر رحيقًا غنيًا للمساعدة في تأجيجها وكذلك الطيور الطنانة.