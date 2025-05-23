الزهرة الزرقاء المبهرة التي سيكون لها طيور الطنان والفراشات تتدفق إلى الفناء الخاص بك

بمجرد بدء حديقة الملقحات ، يمكن أن تصبح إدمانًا. يصبح العثور على نباتات جديدة للحفاظ على الطيور الطنان والنحل والفراشات وغيرها من الملقحات التي تتدفق إلى فناءك مهمة. لذلك ، سترغب بالتأكيد في البحث عن Rocky Mountain Penstemon (Penstemon Structus) ، والتي سيفعل أكثر من مجرد جلب الطيور الطنان والفراشات التي تتدفق إلى الفناء الخاص بك. سوف يضيف أزهار زرقاء مبهرة لإسعاد البشر أيضًا.
كما يوحي الاسم ، فإن هذا الحضور هو موطنها في جبال روكي ، بدءًا من وايومنغ وصولاً إلى أريزونا ونيو مكسيكو. أي شخص يتعلم فقط كيفية بدء حديقة الملقحات يعرف أن السكان الأصليين جزء مهم من دعم الحياة البرية ، وهذا واحد لا يعقل. في بعض الأحيان يطلق عليه Rocky Mountain Beardtongue ، ينمو هذا النبات طفرات طويلة من الزهور الزرقاء الأنبوبية ، وهو شكل مفضل لطيور الطنان. باعتباره أصليًا سهل النمو بشكل خاص ، فإنه يميل إلى التجنس بمرور الوقت. من مايو إلى يونيو ، سوف تملأ حديقتك بأزهار مشرقة لا تقاوم إلى الملقحات الجميلة. أنواع الفراشة مثل السيدة المطلية والأبيض المتقلب هي مغرمة بشكل خاص بهذا النبات ، حيث توفر رحيقًا غنيًا للمساعدة في تأجيجها وكذلك الطيور الطنانة.
كيفية زراعة روكي ماونتن بيرست
بصراحة ، ليس هناك الكثير الذي تحتاج إلى معرفته لإضافة هذا النبات بنجاح إلى حديقتك. ينمو إلى أكثر من 3 أقدام ، ويزدهر روكي ماونتن بيرستورت في أشعة الشمس الكاملة والتربة الجافة الخفيفة. ومع ذلك ، فإن هذا النبات لديه سمعة لكونه قابل للتكيف. إذا كان لديك تربة ثقيلة ، فلا تقلق ، فإن هذا التنوع الخاص أكثر تسامحًا مع التربة الثقيلة من غيرها الكثير. يمكن أن يتسامح أيضا بعض الظل. ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تزدهر ، ففكر في تعديل التربة لمنحها أفضل الفرص. بمجرد أن يتم تأسيسها ، فإن روكي ماونتن بيرستنزون متسامحون في الجفاف وهاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ، لذا فإن منحهم بداية جيدة يعني أنه يمكنك الاستمتاع بها خالية من الصيانة نسبيًا لسنوات قادمة.
هذه النباتات تميل إلى التجنس ، وهذا يعني أنها تنتشر بسهولة من خلال البذرة نفسها. إذا كنت ترغب في السيطرة على نموها ، يوصى بإزهار الرؤوس المميتة. يمكنك تقسيم Penstemon في أوائل الربيع لنشر النبات بطريقة أكثر تحكمًا قليلاً. إن الجمع بين روكي ماونتن بيرستورز مع النباتات الأخرى التي يحبها طيور الطنان سيبقي حديقتك طنينًا مع النشاط ، لكنهم يقترنون بشكل جيد مع نباتات مثل Yarrow (Achillea millefolium) و Coneflower (Echinacea purpurea). هذه النباتات هي أيضا مشاهد شائعة في المناطق الصديقة للملقحة. إذا كان الهدف الأساسي هو جذب الملقحات ، فتجنب هذه الأخطاء عند إنشاء حديقتك لضمان النجاح.