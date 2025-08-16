الزهرة المذهلة التي يجب أن تنمو بجانب الخزامى في حديقتك

اللافندر تحظى بشعبية في الحدائق لأوراق الشجر الفضي ورائحة مهدئة. أحب العطر ، غالبًا ما يستخدم اللافندر للعلاج العطري وفي العديد من وصفات الطهي. هناك 45 نوعًا وأكثر من 450 نوعًا من اللافندر تقدم مجموعة واسعة من أوقات الإزهار وألوان الزهور. اختر الأنواع المناسبة لمنطقتك ، ويمكن زراعة الخزامى في أي مكان تقريبًا ، إما أن تكون سنوية أو معمرة. فوائدها على ما يبدو لا نهاية لها. هل تعلم أن لافندر تم استخدامه خلال الحرب العالمية الأولى لتطهير الأرضيات والجدران؟ لها تاريخ طويل من كونه نباتًا مفيدًا ومحبوبًا. كما أنه أقل عرضة للمرض والحشرات من الأعشاب الأخرى ، مما قد يقلل من الحاجة إلى المواد الكيميائية في الحديقة.

إذا كنت تتساءل ماذا تزرع بالقرب من لافندر ، ففكر في Echinacea (Echinacea Moench). غالبًا ما يشار إليها باسم Coneflower ، Echinacea مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. إن النمو والرعاية للزهرة مخروطية بسيطة. فهي بطيئة النمو ويمكن تقسيمها. هذا المعمر هو مواطن أمريكا الشمالية الشرقية والوسطى ، وهو معروف بأزهارها المذهلة التي تشبه ديزي والتي تلتزم طوال الصيف وحتى الخريف المبكر. في وسط كل زهرة ، يوجد مخروط جريء ومصنوع من الأزهار الصغيرة والمعبأة ، مما يمنحهم مظهرًا شائكًا. حول المخروط ، ستجد بتلات ملونة في ظلال من اللون الأرجواني أو الوردي أو البرتقالي أو الأحمر أو الأصفر أو الأبيض ، اعتمادًا على النوع الذي تنمو فيه. يخلق Lavender و Coneflower معًا حديقة مرنة وجذابة يمكنها جذب الملقحات مثل الطيور والنحل والفراشات.