الزهرة المذهلة التي يجب أن تنمو بجانب الخزامى في حديقتك

اللافندر تحظى بشعبية في الحدائق لأوراق الشجر الفضي ورائحة مهدئة. أحب العطر ، غالبًا ما يستخدم اللافندر للعلاج العطري وفي العديد من وصفات الطهي. هناك 45 نوعًا وأكثر من 450 نوعًا من اللافندر تقدم مجموعة واسعة من أوقات الإزهار وألوان الزهور. اختر الأنواع المناسبة لمنطقتك ، ويمكن زراعة الخزامى في أي مكان تقريبًا ، إما أن تكون سنوية أو معمرة. فوائدها على ما يبدو لا نهاية لها. هل تعلم أن لافندر تم استخدامه خلال الحرب العالمية الأولى لتطهير الأرضيات والجدران؟ لها تاريخ طويل من كونه نباتًا مفيدًا ومحبوبًا. كما أنه أقل عرضة للمرض والحشرات من الأعشاب الأخرى ، مما قد يقلل من الحاجة إلى المواد الكيميائية في الحديقة.
إذا كنت تتساءل ماذا تزرع بالقرب من لافندر ، ففكر في Echinacea (Echinacea Moench). غالبًا ما يشار إليها باسم Coneflower ، Echinacea مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. إن النمو والرعاية للزهرة مخروطية بسيطة. فهي بطيئة النمو ويمكن تقسيمها. هذا المعمر هو مواطن أمريكا الشمالية الشرقية والوسطى ، وهو معروف بأزهارها المذهلة التي تشبه ديزي والتي تلتزم طوال الصيف وحتى الخريف المبكر. في وسط كل زهرة ، يوجد مخروط جريء ومصنوع من الأزهار الصغيرة والمعبأة ، مما يمنحهم مظهرًا شائكًا. حول المخروط ، ستجد بتلات ملونة في ظلال من اللون الأرجواني أو الوردي أو البرتقالي أو الأحمر أو الأصفر أو الأبيض ، اعتمادًا على النوع الذي تنمو فيه. يخلق Lavender و Coneflower معًا حديقة مرنة وجذابة يمكنها جذب الملقحات مثل الطيور والنحل والفراشات.
Echinacea شريك مثالي لسرير الخزامى
كمصنع مصاحب بجوار الخزامى ، يعد Echinacea خيارًا مثاليًا. يشترك في حب لافندر للشمس الكاملة ويتسامح مع الجفاف ، مما يقلل من احتياجات المياه في المناظر الطبيعية الخاصة بك. يخلق المخروط والخزامى معًا مزيجًا جذابًا ومستدامًا يدعم التنوع البيولوجي ويقلل من الصيانة. من خلال إقران النباتات ذات الاحتياجات المماثلة ، يمكنك تجنب الإفراط في الماء أو الإفراط في التغذية ، وهي مشكلة شائعة عند خلط النباتات التي لها متطلبات متزايدة مختلفة. يوفر الجمع بين النباتات الأصلية والمزروعة مع أوقات الإزهار المتداخلة أيضًا طعامًا مستمرًا للنحل والفراشات ، مع الحفاظ على حديقتك حيوية ومنتجًا طوال الموسم. من السهل نمو لافندر و Echinacea وسيبدو مذهلاً مع القليل من الجهد من جانبك. إنها مزيج رائع لبستاني مشغول.
كما ذكرنا سابقًا ، ستجذب الخزامى والزهرة المخروط الطيور والنحل. إذا كنت تبحث عن نصائح إضافية يجب مراعاتها عند بدء حديقة الملقحة ، فإن النباتات الجماعية ذات الاحتياجات المتشابهة ، لذا فإن الصيانة سهلة والاستخدام في الماء فعال. ساعد الملقحات في العثور على حديقتك من خلال زراعة مجموعات أو “كتل” بدلاً من النباتات الفردية. قم بتضمين النباتات الأصلية في منطقتك حيث يتم تكييفها بالفعل مع المناخ المحلي وسيتم التعرف عليها بسهولة من قبل الملقحات. استخدم مجموعة متنوعة من النباتات لدعم التنوع في السكان الملقح. التخطيط مع النية يقلل من خطر المرض ، ويحسن جماليات ، ويدعم صحة الحديقة بشكل طبيعي.