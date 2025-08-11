الزهرة المذهلة الطويلة التي لن تضطر للقلق بشأن إعادة التثبيت

مع استمرار اتجاه حديقة Cottage English ، لا يزال باستمرار باستيل ناعمة وألوان زهرة صامتة في سرقة الأضواء عندما يتعلق الأمر بأزهار الحديقة. ولكن إذا كنت شخصًا يفضل ألوانًا جريئة ومثيرة ويريد أن تضيء لوحة حديقتك ، فقد يكون Red Salvia (Salvia Splendens) ، والمعروف أيضًا باسم Scarlet Sage ، هو تطابقك المثالي. توفر هذه الزهرة المذهلة إزهار بدون توقف طوال الصيف ، وأفضل جزء؟ لن تحتاج إلى القلق بشأن إعادة التقييم. نظرًا لأنه يزرع عادةً كسنوي ، يمكنك زرعه مرة واحدة والاستمتاع به طوال الموسم دون أي جهد إضافي.

Red Salvia هي أبرز ليس فقط بلونها الأحمر الناري ، ولكن لمدى سهولة النمو. بمجرد أن يبدأ في التزهور في أواخر الربيع أو أوائل الصيف ، لا يترك الأمر حتى أول صقيع الخريف. تتناقض طفرات الزهور الزاهية مع أوراقها الخضراء الداكنة ، وسوف تجذب الملقحات مثل الطيور الطنانة والفراشات إلى الفناء. على الرغم من أن الزهور الأخرى قد تفقد البخار بحلول منتصف الصيف ، إلا أن السالفيا الحمراء تزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة وتبقي أزهارها الزاهية تزهر مباشرة في الخريف ، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا لأي شخص يريد تأثيرًا كبيرًا مع القليل من العمل.