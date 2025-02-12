السبب البري الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الأسنان أثناء جولة

كانت الأخطاء أكثر من أغاني شرير خشنة ، 90 ثانية ، وماكياج الوجه الأبيض ، وأسلوب الشعر المشكوك فيه ، وأن المتأنق الذي كان لا يزال يرتدي على الرغم من أنه ، مثل ، 60 (نعني دويل ، وليس دانزيج). استلهمت أفلام الرعب مثل “Night of Living Dead” الكلاسيكي لعام 1968 من جورج روميرو ، كانت الفرقة تتمتع بحركة الشرير في أواخر الستينيات من القرن الماضي. ولم ينظروا فقط إلى الجزء – لقد تابعوا. مثال على ذلك: هذا القبر القبر الحادثة في عام 1982.

إعلان

سرق القبر ، تسأل؟ نعم ، في الواقع. في ما أصبح حالة مثالية لفرقة ترقى إلى اسمها – بالإضافة إلى بعض التهم الجنائية التي تم إلقاؤها في الأعلى – تم القبض على الأخطاء في عام 1982 بتهمة السرقة الخطيرة. أو على الأقل ، هذه هي الطريقة التي قام بها Jerry Jerry فقط في مقابلة مع Miami New Times. تقول مصادر أخرى مثل Times-Picayune/States-Intem إنهم اتُهموا للتو بالتعدي الجنائي (وفقًا لجمعية Collinsport التاريخية).

كما يروي جيري الحكاية فقط ، كانت الفرقة تتسكع في نيو أورليانز بعد عرض. وقال “كنا مع صديقنا سكاي ، الذي يبلغ طوله حوالي ستة أقدام ، وطوله ثمانية بوصات ، ويبلغ وزنه 350 رطلاً”. “اعتاد قتل الناس في أفغانستان من أجل المال.” خذ هذا المقدمة غير المحتملة ، أضف بعض تسلل المقبرة العفوية ، وبعض الضريحات “حيث تتعفن الجثث في غضون عام” ، واعتقال وزوجين من الخناجر الألمانية المصادرة ، وسجن عشوائي ، وحصلت حكاية سخيفة تلائم غول الشرير.

إعلان