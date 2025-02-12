السبب البري الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الأسنان أثناء جولة

كانت الأخطاء أكثر من أغاني شرير خشنة ، 90 ثانية ، وماكياج الوجه الأبيض ، وأسلوب الشعر المشكوك فيه ، وأن المتأنق الذي كان لا يزال يرتدي على الرغم من أنه ، مثل ، 60 (نعني دويل ، وليس دانزيج). استلهمت أفلام الرعب مثل “Night of Living Dead” الكلاسيكي لعام 1968 من جورج روميرو ، كانت الفرقة تتمتع بحركة الشرير في أواخر الستينيات من القرن الماضي. ولم ينظروا فقط إلى الجزء – لقد تابعوا. مثال على ذلك: هذا القبر القبر الحادثة في عام 1982.
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سرق القبر ، تسأل؟ نعم ، في الواقع. في ما أصبح حالة مثالية لفرقة ترقى إلى اسمها – بالإضافة إلى بعض التهم الجنائية التي تم إلقاؤها في الأعلى – تم القبض على الأخطاء في عام 1982 بتهمة السرقة الخطيرة. أو على الأقل ، هذه هي الطريقة التي قام بها Jerry Jerry فقط في مقابلة مع Miami New Times. تقول مصادر أخرى مثل Times-Picayune/States-Intem إنهم اتُهموا للتو بالتعدي الجنائي (وفقًا لجمعية Collinsport التاريخية).
كما يروي جيري الحكاية فقط ، كانت الفرقة تتسكع في نيو أورليانز بعد عرض. وقال “كنا مع صديقنا سكاي ، الذي يبلغ طوله حوالي ستة أقدام ، وطوله ثمانية بوصات ، ويبلغ وزنه 350 رطلاً”. “اعتاد قتل الناس في أفغانستان من أجل المال.” خذ هذا المقدمة غير المحتملة ، أضف بعض تسلل المقبرة العفوية ، وبعض الضريحات “حيث تتعفن الجثث في غضون عام” ، واعتقال وزوجين من الخناجر الألمانية المصادرة ، وسجن عشوائي ، وحصلت حكاية سخيفة تلائم غول الشرير.
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قصة التعدي الجنائي الرسمي
كما قلنا ، اعتمادًا على المصدر (ومستوى الزخرفة) ، تم إلقاء القبض على الأخطاء بتهمة السرقة الخطيرة أو التعدي على ممتلكات الغير في عام 1982. من الواضح أن هذا الأخير أقل خطورة ، خاصة إذا كان شخص ما يتدفق إلى حديقة نباتية أو شيء من هذا القبيل. يعكس قانون لويزيانا هذا ، على الرغم من أنه ربما ليس بقدر ما تتوقع. وفقًا للهيئة التشريعية لولاية لويزيانا ، يحمل تدنيس القبور – “سرقة خطيرة” – عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن و/أو 1000 دولار. أيضًا في المجلس التشريعي لولاية لويزيانا ، يحمل التعدي الجنائي عقوبة لمدة 30 يومًا في السجن و/أو 100 دولار إلى 500 دولار.
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يمكننا أن نفترض أن هذه العقوبات كانت أقل في عام 1982 ، حيث إن المهاجرين يحتاجون فقط لنشر سندات قدرها 75 دولارًا. كما ذكرت Times-Picayune/States-Intem في الأصل ، تم القبض على Danzig و Doyle و Jerry Only و Todd Swalla و “14 من معجبيهم” في مقبرة سانت لويس رقم 2 في الليلة المعنية. هذه المقبرة مغلقة حاليًا أمام الجمهور بسبب التخريب.
وفقًا لـ Misfits ، كانوا في المقبرة لأنهم كانوا يبحثون عن قبر ممارس الفودو الأسطوري ماري لافو (على الرغم من دفنها في المقبرة رقم 1). يقول Misfits Central إنهم كانوا أيضًا في البحث عن جمجمة. أخبر أحد المشجعين الذين تم القبض عليهم صحيفة التايمز بيكايون/الولايات أن الفرقة “كانت لا تزال ترتدي الماكياج ، بما في ذلك اللوحة الدرامية للوجه ، وارتدت امرأة واحدة (مروحة) فستانًا أسود وخرطومًا وسلاسل شبكة صيد السمك.” قام مدير الفرقة ، روكي كايافا ، بإنقاذهم ، وعلى الرغم من أن المهاجرين اضطروا إلى الإبلاغ عن اتهام في وقت لاحق ، أخبرت ميامي نيو تايمز فقط أنهم “خرجوا من المدينة”.
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نسخة سرق القبر Misfit’s و MTV
والآن نأتي إلى النسخة المذكورة أعلاه والملونة للغاية من حكاية جيري أخبرت صحيفة ميامي الجديدة فقط. وأوضح أن الفرقة أنهت عرضًا في Tipitina’s في نيو أورليانز ، عندما قال صديق الفرقة الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 350 رطل ، “مهلا ، هناك مقبرة قاب قوسين أو أدنى ، دعنا نذهب”. هذا كل ما يتطلبه الأمر حتى يقوم المهكمين بالقيام بذلك بالضبط. وقال فقط “لقد سحبنا حوالي 3 أو 4 صباحًا في هذا القسم السيئ من المدينة حيث توجد جريمة قتل كل ليلة”. “قبل أن تعرف ذلك ، فإن المقبرة محاطة بسيارات شرطي ، وكل ما أسمعه هو ،” مهلا ، دراكولا ، احصل على يديك على الحائط! ” … لم نكن مدمرين ، مجرد فضول. ” في هذه الأثناء ، في قطعة قديمة من CVLT Nation ، وصف أحد المعجبين الذين تم القبض عليهم الشرطة التي تصطف الجميع ، وهم يهزون ، ويسخر من موهوك الفتاة قبل ضربها في وجهها.
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على الرغم من أن هذه الحكاية قد نسيها جميع عشاق Misfits ، إلا أنها تقول فقط إنها كانت لها تأثير في جلب الفرقة إلى ضوء العام. كان MTV قد تم تشغيله لمدة عام تقريبًا في عام 1982 ، ويبدو أن القناة ربما كانت أول من قام بتدوير قصة التعدي الجنائي إلى “The Misfits GOED SILING”. كرر مواقع أخرى منذ ذلك الحين هذا الإصدار من الأحداث ، مثل مجلة Far Out. وبعد ذلك بالطبع ، يتكرر نفس الشيء فقط. في نهاية المطاف ، لا يمكن أن يكون مثل هذه الشنيغان أكثر على أنف لمجموعة من الأساقفة.