السبب الخطير الذي يجب ألا ترشه العطر على متن طائرة

عندما تسافر بجانب الطائرة ، يمكن أن تساعد الاستمتاع ببعض الكماليات ، مثل إحضار بطانية مريحة أو بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة. (إليكم السبب الذي يجب أن تضع واقٍ من الشمس قبل الطيران على متن طائرة.) بشكل أساسي ، أي وسائل الراحة أو الاستراتيجيات الصغيرة لتخفيف القلق أثناء الطيران. لكن قاوم إغراء التخلص من أو رش العناصر العائمة. يمكن أن تتهجى الرائحة التي تحبها عن عدم الراحة – أو حتى الخطر – لزملائك في الركاب.

دعنا نواجه الأمر: ربما تكون قد حجزت حوالي 17 إلى 18 بوصة من مساحة المقعد ، لكن المجال الجوي المقصورة هو ملكية مشتركة. بمجرد إغلاق الباب ، كل الروائح في طائرة commingle. وعلى الرغم من أنك قد تحب عطر الفانيليا المسك المفضل لديك أو مرطب يدوية التفاح القرفة ، إلا أن الأشخاص من حولك قد لا يجدونه جذابًا للغاية.

أوضح Adeodata Czink ، وهو محترف في مجال الأخلاق الاجتماعية ، المشكلة بصراحة في علاج طائرة كما لو كانت منزلك أو سيارتك والذهاب مع العطور. قال Czink في مقال في سياتل تايمز ، “إنه يزعج الأشخاص جالسين من حولك ، ولا يمكنهم مغادرة الطائرة”.