السبب الخطير الذي يجب ألا ترشه العطر على متن طائرة

عندما تسافر بجانب الطائرة ، يمكن أن تساعد الاستمتاع ببعض الكماليات ، مثل إحضار بطانية مريحة أو بعض الوجبات الخفيفة اللذيذة. (إليكم السبب الذي يجب أن تضع واقٍ من الشمس قبل الطيران على متن طائرة.) بشكل أساسي ، أي وسائل الراحة أو الاستراتيجيات الصغيرة لتخفيف القلق أثناء الطيران. لكن قاوم إغراء التخلص من أو رش العناصر العائمة. يمكن أن تتهجى الرائحة التي تحبها عن عدم الراحة – أو حتى الخطر – لزملائك في الركاب.
دعنا نواجه الأمر: ربما تكون قد حجزت حوالي 17 إلى 18 بوصة من مساحة المقعد ، لكن المجال الجوي المقصورة هو ملكية مشتركة. بمجرد إغلاق الباب ، كل الروائح في طائرة commingle. وعلى الرغم من أنك قد تحب عطر الفانيليا المسك المفضل لديك أو مرطب يدوية التفاح القرفة ، إلا أن الأشخاص من حولك قد لا يجدونه جذابًا للغاية.
أوضح Adeodata Czink ، وهو محترف في مجال الأخلاق الاجتماعية ، المشكلة بصراحة في علاج طائرة كما لو كانت منزلك أو سيارتك والذهاب مع العطور. قال Czink في مقال في سياتل تايمز ، “إنه يزعج الأشخاص جالسين من حولك ، ولا يمكنهم مغادرة الطائرة”.
كيف يمكن أن يكون عطرك خطيرًا على المشاركين المشاركين
قد يكون استخدام Czink لكلمة “Processers” إلى حد ما بخس في بعض الحالات. بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تخلق الروائح مشاكل صحية. إلى أي مدى يمكنك أن تجعل شخص آخر يشعر بشعور آخر أثناء سفرك إلى وجهة مشتركة؟ يعتمد ذلك على ما إذا كان الشخص الذي يزعجك العطر الخاص بك لديه حساسية (أقرب إلى التعصب) مقابل الحساسية.
عادة ما تؤدي حساسية العطور إلى آثار جانبية أقل كثافة (ولكن مزعجة وغير سارة) مثل الأنف أو الصداع المعتدل. (هناك العديد من الأسباب التي تمنحك بعض الروائح التي تمنحك الصداع ، بالمناسبة ، بما في ذلك الحالات الطبية الأساسية.) وفي الوقت نفسه ، تسبب حساسية العطور السريرية ردود فعل مختلفة. عندما تعاني من حساسية من مادة (مثل العطر) ، فإن نظامك بالكامل يذهب إلى وضع الحماية. وبالتالي ، فإن الحساسية لديها القدرة على تشغيل استجابات تهدد الحياة ، مثل الحساسية المفرطة.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في جودة الهواء والجو والصحة ، يزعم 34.7 ٪ من الأفراد في الولايات المتحدة أنهم حساسون للعطور. تراوحت آثارها الجانبية المبلغ عنها ذاتيا من الصداع النصفي والتعطير إلى قضايا الجهاز التنفسي الخطيرة ؛ يطلق على 9.5 ٪ من المصابين بالحساسيات أعراضهم “تعطيل”.
أن تصبح نشرة خالية من العطور
لحسن الحظ ، لا يظهر كل شخص لديه حساسية من العطور رد فعل يتطلب اهتمامًا للطوارئ. ولكن نظرًا لأنه لا يمكنك معرفة ما إذا كان الأشخاص من حولك سيشعرون بالإزعاج من Spritz of Musky Body Mist أو بلسم بشرة الليمون ، فقد ترغب في أن تكون حذراً للغاية وتراعي رحلتك القادمة.
بعد كل شيء ، يلاحظ مراجعة 2017 في Select Select أن أكثر من 2500 رائحة تستخدم في صنع مجموعة متنوعة من منتجات مستحضرات التجميل الاستهلاكية وحدها. وبالتالي ، هناك خطر حقيقي من أن عطرك (أو غيره من العناصر المعطرة) يمكن أن يحتوي على رائحة يمكن أن تجعل السفر خطرة لزميل راكب.
قد ترغب حتى في إجراء “اختبار شم” شخصي قبل الطيران ، نظرًا لأن العديد من المنتجات التجميلية والشخصية (لا تقتصر على العطور والكولونيا) تعطى. على سبيل المثال ، تتضمن مقالة 2020 في التهاب الجلد قائمة بمنتجات الأسرة والتجميل العائمة ، وكذلك نسبة التركيز النموذجية للعطور الواردة في كل منها. بالنسبة للسجل ، تميل مزيل العرق إلى الحد الأقصى بنسبة 3 ٪ ، والكريمات المعطرة بنسبة 4 ٪ ، والعطور العادية بين 15 ٪ و 30 ٪. ومع ذلك ، عندما تضيف الصابون العطري والشامبو والمنظفات والمكيفات والمطهرات ، فقد تخلق أكثر من رائحة كريهة على ارتفاع 30000 قدم مما تفترض.