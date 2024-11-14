السبب الرئيسي للوفاة في ولاية إنديانا ليس مفاجأة

يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة 77 عامًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولكن من الممكن أن تعيش لفترة أطول أو أقصر اعتمادًا على عدة عوامل. يمكن لنظامك الغذائي أن يؤثر بشكل كبير على طول عمرك، لذا فإن تناول الأطعمة والمشروبات عالية المعالجة يمكن أن يقصر من عمرك بينما تناول الأطعمة الكاملة يمكن أن يطيله. تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على العيش لفترة أطول وتمنع الحالات الصحية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة. تلعب الوراثة أيضًا دورًا، لذلك إذا كان لديك آباء أو أجداد عاشوا حتى عمر 100 عام، فمن الممكن أيضًا أن تصبح معمرًا.

يمكن أن يؤثر المكان الذي تعيش فيه أيضًا على طول عمرك، خاصة إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي المناسب. بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في الولايات المتحدة، فإن السبب الرئيسي للوفاة هو أمراض القلب. لهذا السبب لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في ولاية إنديانا.

أودت أمراض القلب بحياة أكثر من 15000 شخص في ولاية إنديانا في عام 2022، لتحتل الولاية المرتبة 13 في معدلات الوفيات بأمراض القلب على مستوى البلاد. كما أن متوسط ​​العمر المتوقع في ولاية إنديانا أقل بثلاث سنوات من المتوسط ​​في الولايات المتحدة.