السبب الرئيسي للوفاة في ولاية إنديانا ليس مفاجأة

يبلغ متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة 77 عامًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولكن من الممكن أن تعيش لفترة أطول أو أقصر اعتمادًا على عدة عوامل. يمكن لنظامك الغذائي أن يؤثر بشكل كبير على طول عمرك، لذا فإن تناول الأطعمة والمشروبات عالية المعالجة يمكن أن يقصر من عمرك بينما تناول الأطعمة الكاملة يمكن أن يطيله. تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على العيش لفترة أطول وتمنع الحالات الصحية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة. تلعب الوراثة أيضًا دورًا، لذلك إذا كان لديك آباء أو أجداد عاشوا حتى عمر 100 عام، فمن الممكن أيضًا أن تصبح معمرًا.
يمكن أن يؤثر المكان الذي تعيش فيه أيضًا على طول عمرك، خاصة إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي المناسب. بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في الولايات المتحدة، فإن السبب الرئيسي للوفاة هو أمراض القلب. لهذا السبب لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في ولاية إنديانا.
أودت أمراض القلب بحياة أكثر من 15000 شخص في ولاية إنديانا في عام 2022، لتحتل الولاية المرتبة 13 في معدلات الوفيات بأمراض القلب على مستوى البلاد. كما أن متوسط العمر المتوقع في ولاية إنديانا أقل بثلاث سنوات من المتوسط في الولايات المتحدة.
أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في ولاية إنديانا
أمراض القلب ليست مجرد مشكلة في الولايات المتحدة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أمراض القلب لا تزال هي القاتل الأول في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل ما يقرب من ثلث الوفيات. معظم الوفيات الناجمة عن أمراض القلب هي النوبات القلبية والسكتات الدماغية. إن السبب الرئيسي وراء انتشار أمراض القلب هو سوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين، والإفراط في تعاطي الكحول. غالبًا ما تؤدي عوامل نمط الحياة هذه إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع نسبة الكوليسترول.
وفي تقرير صدر عام 2016 عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب ذروته في عام 1985 وانخفض قليلاً على مدى بضعة عقود. بلغت أمراض القلب ذروتها مرة أخرى في عام 2003. وفي عام 2014، تجاوز السرطان أمراض القلب باعتباره السبب الرئيسي للوفاة في 22 ولاية أخرى مثل كاليفورنيا وأريزونا وكانساس وماين ونورث كارولينا. ومع ذلك، ذكرت جمعية القلب الأمريكية أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
قد يبدو من الصادم معرفة أن 90% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا في الولايات المتحدة قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب بناءً على متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي (CKM)، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في JAMA. تبحث متلازمة CKM في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب على أساس أربع مراحل. كان حوالي 25% من الأشخاص المشاركين في الدراسة في المرحلة الأولى، مما يعني أنهم يعانون من زيادة الوزن أو لديهم دهون زائدة في البطن. تُظهر المرحلة الثانية من متلازمة CKM زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لأن الأشخاص في هذه المرحلة يعانون إما من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مرض الكلى المزمن أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. تظهر المرحلة الثالثة وجود خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، والمرحلة الرابعة تشير إلى الإصابة بأمراض القلب.
يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تبني نمط حياة صحي في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة الغنية بالألياف ومنخفضة الدهون المشبعة والسكر والصوديوم في الحفاظ على انخفاض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم وضغط الدم. إن اتباع نظام غذائي صحي للقلب غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والبقوليات يمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزن مثالي لا يضغط على القلب والأوعية الدموية. إن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة كل أسبوع يساعد أيضًا في التحكم في الوزن والكوليسترول والسكر في الدم وضغط الدم. إن الإقلاع عن عادة التدخين سيقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا ستعيش لفترة أطول قليلاً.