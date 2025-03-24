السبب الطبي الذي يفسر صوت روبرت ف. كينيدي جونيور

على الرغم من أنه ليس من غير المعتاد أن تصبح أصوات الناس مهذبة أو يصعب التحكم فيها بعد خطب متعددة ، إلا أن ارتعاش كينيدي الصوتي لا يتخلى عن ذلك. ذلك لأن رغبته ليس من الإفراط في الاستخدام. (إليك ما يحدث حقًا عندما تفقد صوتك)

عسر البلع في التشنج العصبي ويؤثر على حوالي 50000 أمريكا الشمالية. هذا الشرط يؤدي إلى تشنجات عضلية في الحنجرة والمريء. وبالتالي ، فإن المتحدث الذي لديه ، مثل كينيدي ، قد يواجه مشكلة في السيطرة على الصوت ويكافح من أجل التحدث دون تكبد بحة في الحصى أو غيرها من الخصائص الصوتية غير العادية. ستختلف العلامات الدقيقة اعتمادًا على نوع عسر البلع في التشنج الذي لدى الشخص. هناك ثلاثة أصناف من الحالة: خلل الخلل المتبادل المماثل ، وخلل الخلل المتبادل الخاطل ، وخلل الخلل المتبادل المختلط.

عسر البلعة المتقدمة المقرب هو الأكثر شيوعا بين الثلاثة. خلال الحلقات المتقدمة ، تشد العضلات في الحلق فجأة ، مما تسبب في توتر كلمات المتحدث. ومن المثير للاهتمام ، أن الأفراد الذين يعانون من خلل النطق المتبادل في المقانين لا يعانون من تقلصات عضلية عندما يغنون أو يضحكون أو يتحدثون بلهجة همس. في هذه الأثناء ، في حالات خلل الخلل المتبادل المختطف ، بدلاً من التشديد ، تسترخي عضلات الحلق إلى وضع مفتوح. هذا يجعل من الصعب على المتحدث أن يتم فهمه لأن الحبال الصوتية لا يتردد صداها. النوع الأخير ، خلل الخلل المتقلب المختلط ، هو الندرة: المتحدثون الذين لديهم هذا النوع من الحالة يميلون إلى تجربة كل من dysphonia المتقطع المضاد.