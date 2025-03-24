السبب الطبي الذي يفسر صوت روبرت ف. كينيدي جونيور

تشتهر العديد من الشخصيات العامة بخصائصها الصوتية الفريدة. على سبيل المثال ، تم الإشادة بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب إيقاعه السلس والهادئ. ولن تكون Yeardley Smith – فنانة التعليق الصوتي الموهوب وراء ليزا سيمبسون – هي نفسها بدون جودة صوتية للأنف. ومع ذلك ، فإن السمة الصوتية التي تبرز لروبرت ف. كينيدي جونيور ليست ظاهرة طبيعية ؛ إنها نتيجة لحالة طبية تعرض لها لعدة عقود. (اقرأ حول ما الذي يسبب تغيير صوتك مع تقدمك في العمر).
قام كينيدي بالتعميم في أعين الجمهور منذ الولادة بسبب صلات أسرته الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك ، لم يكن حتى يركض للرئاسة في عام 2023 أن المزيد من الناس في جميع أنحاء البلاد أصبحوا على دراية به – وبالطريقة التي بدا بها عندما كان يلقي خطابات في جميع أنحاء البلاد. على وجه التحديد ، لاحظ العديد من أعضاء الجمهور أنه عندما تحدث ، اهتز صوته بتهدئة مميزة.
ما هو سبب حالة روبرت ف. كينيدي جونيور الصوتية؟
على الرغم من أنه ليس من غير المعتاد أن تصبح أصوات الناس مهذبة أو يصعب التحكم فيها بعد خطب متعددة ، إلا أن ارتعاش كينيدي الصوتي لا يتخلى عن ذلك. ذلك لأن رغبته ليس من الإفراط في الاستخدام. (إليك ما يحدث حقًا عندما تفقد صوتك)
عسر البلع في التشنج العصبي ويؤثر على حوالي 50000 أمريكا الشمالية. هذا الشرط يؤدي إلى تشنجات عضلية في الحنجرة والمريء. وبالتالي ، فإن المتحدث الذي لديه ، مثل كينيدي ، قد يواجه مشكلة في السيطرة على الصوت ويكافح من أجل التحدث دون تكبد بحة في الحصى أو غيرها من الخصائص الصوتية غير العادية. ستختلف العلامات الدقيقة اعتمادًا على نوع عسر البلع في التشنج الذي لدى الشخص. هناك ثلاثة أصناف من الحالة: خلل الخلل المتبادل المماثل ، وخلل الخلل المتبادل الخاطل ، وخلل الخلل المتبادل المختلط.
عسر البلعة المتقدمة المقرب هو الأكثر شيوعا بين الثلاثة. خلال الحلقات المتقدمة ، تشد العضلات في الحلق فجأة ، مما تسبب في توتر كلمات المتحدث. ومن المثير للاهتمام ، أن الأفراد الذين يعانون من خلل النطق المتبادل في المقانين لا يعانون من تقلصات عضلية عندما يغنون أو يضحكون أو يتحدثون بلهجة همس. في هذه الأثناء ، في حالات خلل الخلل المتبادل المختطف ، بدلاً من التشديد ، تسترخي عضلات الحلق إلى وضع مفتوح. هذا يجعل من الصعب على المتحدث أن يتم فهمه لأن الحبال الصوتية لا يتردد صداها. النوع الأخير ، خلل الخلل المتقلب المختلط ، هو الندرة: المتحدثون الذين لديهم هذا النوع من الحالة يميلون إلى تجربة كل من dysphonia المتقطع المضاد.
خيارات العلاج لخلل الخلل المتقلب
قد يكون هناك شخصان يعانون من خلل الخلل المتقلب مع علامات مختلفة للغاية. على سبيل المثال ، يواجه بعض الأشخاص الذين يعانون من خلل الخلل المتقلب مشكلة في الاستماع أو فهمهم بسبب التنفس. في المواقف الأخرى ، قد يجد الناس أنه يمكن سماع صوتهم ولكن يرتفعون كما لو كانوا على استعداد لاقتحام الدموع. بدلاً من ذلك ، قد ينقطع خطاب بعض المصابين عن طريق الخشخشة والأصوات “الخنق” أثناء صعوته من أجل إنتاج تجويف متحكم فيه.
على الرغم من أن خلل الخلل المتقلب ليس مهدد الحياة ، إلا أنه قد يكون محبطًا ومحرجًا-وكذلك ملحوظًا للغاية ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون عن لقمة العيش. لحسن الحظ ، توجد علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض المميزة للمرض ، بما في ذلك حقن البوتوكس. بوتوكس يحمل شدة الاختلاف العصبي الذي يؤدي إلى القضايا الصوتية لأولئك الذين يعانون من المرض. (فيما يلي شروط أخرى غير متوقعة يمكن معالجتها بالبوتوكس.)
العلاج الصوتي هو علاج آخر شائع من خلل التنسج الخلوي ويمكنه المشاركة في حقن البوتوكس. قد توفر التقنيات الجديدة أيضًا أدوات لتسهيل فهم الأفراد.
البوتوكس ، ولكن ليس الارتياح ، لكينيدي
لقد حاول كينيدي على الأقل علاجًا واحدًا على الأقل لإخماد أعراضه: ونقلت مقال في 2022 NPR عن قوله إنه تلقى حقن البوتوكس لتخفيف الارتعاش في صوته. ومع ذلك ، اعترف كينيدي في مقال 2024 لوس أنجلوس تايمز بأنه غير مسرور كيف يبدو.
في المقال ، نقل عن كينيدي قوله إنه “يشعر بالأسف” على جماهيره. لقد تأهل تعليقاته التي تنقذ الذات ، على الرغم من ذلك: “صوتي لا يتعب حقًا. يبدو الأمر فظيعًا. لكن الإصابة عصبية ، لذلك كلما استخدمت الصوت كلما كان الأمر أقوى.”
اعتبارًا من عام 2025 ، ما زال كينيدي يحارب مع أعراض خلل الخلل المتقلب الذي كان لديه منذ أن كان عمره 42 عامًا ، وفقًا لشبكة CNN. لكنه لم يسمح لحالته بإبعاده عن إلقاء الخطب في دوره العام كوزير للصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
غير عادية ولكن لم يسمع بها بين الشخصيات الشعبية
على الرغم من أن خلل الخلل المتقلب ليس حدثًا طبيًا شائعًا ، إلا أنه حدث لأشخاص آخرين يعيشون في دائرة الضوء العامة. على سبيل المثال ، افتتحت الممثلة سيلما بلير في مقابلة مع Good Morning America 2019 حول وجود هذه الحالة. أوضحت بلير أن عسر البلع في التشنج المتبادل كان مرتبطًا بشكل مباشر بتشخيص التصلب المتعدد (MS) في آنذاك. ظلت إيجابية ، وتقدرت أن موقفها كأداء معروف سمح لها بتجميع الوعي لمصورة MS العدوانية وآثاره الجانبية العصبية غير المتوقعة.
كانت الصحفية ديان ريهم صريحة أيضًا حول خللها المتبادل. خلال مقابلة أجريت مع محفز المعاهد الوطنية للصحة عام 2016 ، حددت رحلتها التي استمرت منذ سنوات للحصول على تشخيص لما شعرت أنه مجرد صوتها “التثبيت” و “القبض”. لم يكن حتى يتم إحالتها إلى أخصائي أعصاب وأخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أنها اكتشفت سبب صعوباتها. في تلك المرحلة ، بدأت علاجات البوتوكس. (ومن المثير للاهتمام ، تحدث ريهم عن عسر البلع المتقلب مع كينيدي في معرض ديان ريهم في أوائل العقد الأول من القرن العشرين).
العلامات التي قد تساعد في التشخيص المبكر
لا يجب أن تقلق من أنك قد يكون لديك خلل في التشنج في كل مرة يتشقق فيها صوتك أو يفقد قوته. تلك ليست أحداث عرضية غير طبيعية. من ناحية أخرى ، إذا لاحظت أنك تواجه مشكلة في التحدث بشكل منتظم (وإذا كانت ظاهرة جديدة لك) ، ففكر في الاتصال بالطبيب.
كن متيقظًا بشكل خاص بشأن الحصول على نصيحة مقدم الخدمة إذا واجهت صوتًا هشًا وأيضًا لديك بعض عوامل الخطر المرتبطة بعلب الخلل المتبادل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2002 في منظار الحنجرة ، قد يشمل عدد قليل من هذه العوامل أن تكون أنثى بيولوجية ، تعاني من “تشنج الكاتب” ، ولديها هزات عرضية. أضافت دراسة أجريت عام 2012 في منظار الحنجرة التعرض لأمراض الحلق والجيوب الأنفية ، والتشخيص السابق للنكاف أو الحصبة ، وتاريخ العائلة للاضطرابات العينية أو الهزات إلى القائمة. ومع ذلك ، فقد اعترف أنه من غير المحتمل أن يكون هناك مؤشر واحد لما إذا كان شخص ما سيحصل على خلل التنسج أم لا.