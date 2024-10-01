السبب غير المتوقع لرائحة الحمام (وكيفية التخلص منها)

روائح الحمام ليست مزحة، وإذا كنت تقوم بالتنظيف بقوة لإنعاش حمامك ذو الرائحة الكريهة دون جدوى، فربما نسيت المناشف الخاصة بك. إذا كنت تعلم أن كل شيء آخر نظيف، فقد تكون تلك الروائح العالقة ناجمة عن المناشف المبللة. عندما تبقى الرطوبة في القماش، يمكن أن تنمو العفن الفطري والعفن والبكتيريا على مناشف حمامك – بما في ذلك مناشف اليد ومناشف الغسيل – مما ينتج عنه رائحة كريهة وعفنة. للتخلص من هذه الرائحة إلى الأبد، ستحتاج إلى غسل المناشف بشكل صحيح واستخدام الخل الأبيض أو صودا الخبز للمساعدة في القضاء على الرائحة.

على الرغم من أن هناك احتمالًا لعدم تنظيف مناشف الحمام الخاصة بك كثيرًا كما ينبغي، إلا أن هناك أسبابًا أخرى قد تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة لهذه البياضات. مع الحمامات الرطبة بشكل خاص، قد يكون من الصعب على المناشف أن تجف تمامًا، لكن محاولة تهوية الغرفة قد تساعد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت المناشف معلقة على خطافات قريبة جدًا من بعضها البعض، فقد لا يكون هناك دوران هواء كافٍ للسماح بتجفيف القماش بالكامل بسرعة. إن ترك مساحة أكبر بين المناشف يمكن أن يساعدها على الجفاف بشكل أفضل وتجنب رائحة العفن. بالنسبة لأولئك الذين لديهم سلة في حمامهم، فإن ترك المناشف المبللة فيها قد يكون سببًا لرائحة حمامك. من خلال غسل المناشف ذات الرائحة الكريهة ومعالجتها جيدًا والسماح للمناشف المستخدمة حديثًا بأن تجف تمامًا، يمكنك الحفاظ على رائحة حمامك منعشة ونظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون استخدام المناشف الخاصة بك أفضل بعد الاستحمام.