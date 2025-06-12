السبب في أن الطيور لا تعشش في بيت الطيور الخاص بك هو هذا الخطأ الكلاسيكي

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

مجموعة من الطيور الجميلة هي لمسة رائعة لذيذة لحديقة نابضة بالحياة ولا تأتي بسهولة. على الرغم من أنه من السهل بما يكفي لإلقاء منزل على شجرة والانتظار ، إلا أن أصدقائنا الريش يمكن أن يكونوا خاصين للغاية بشأن المكان الذي سيستقرون فيه. إذا لم يفي بمواصفاتهم بالحفاظ عليها في مأمن من الحيوانات المفترسة ، بالقرب من الطعام ، والراحة أثناء تربية صغارهم ، فهذا أمر لا يتخلى. الكثير من التفاصيل تذهب إليها أيضًا ، من الصرف والتهوية إلى حجم المدخل ، وهي إشراف شائع يكفي لمنع الطيور من التعشيش في بيت الطيور في حد ذاتها.

يعتمد أفضل حجم ثقب للطيور على الطيور التي قد تستخدمه. تقييم الطيور في منطقتك ، وتحديد تلك التي تريد دعوتها في الفناء. حوالي 30 إلى 40 من الطيور في أمريكا الشمالية تُمسك تجويف التجويف ، بما في ذلك الطيور الزرقاء ، ورواد ، و Chickadees ، وهو طائر شائع يمكن أن يساعدك في توديع آفات الحديقة. لكل منهما معيار فريد من نوعه لفتحة الطيور. اجعلها صغيرة جدًا ، ولا يمكنها الدخول ، أو يواجهون ضغطًا ضيقًا يمكن أن يرتدي على ريشهم البالغ. اترك الأمر كبيرًا جدًا ، وسوف تدعو الحيوانات المفترسة والأنواع الغازية. بمجرد أن تعرف أصناف الطيور ، يمكنك إحضارها إلى الفناء الخاص بك ، يمكنك العثور على مخططات تغيير حجم عبر الإنترنت. غالبًا ما تضع المخططات كل المواصفات التي تهم ، مثل أبعاد Birdhouse ، وضع الفناء ، والارتفاع فوق الأرض ، وبالطبع حجم ثقب الدخول.