السبب في أن الطيور لا تعشش في بيت الطيور الخاص بك هو هذا الخطأ الكلاسيكي

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مجموعة من الطيور الجميلة هي لمسة رائعة لذيذة لحديقة نابضة بالحياة ولا تأتي بسهولة. على الرغم من أنه من السهل بما يكفي لإلقاء منزل على شجرة والانتظار ، إلا أن أصدقائنا الريش يمكن أن يكونوا خاصين للغاية بشأن المكان الذي سيستقرون فيه. إذا لم يفي بمواصفاتهم بالحفاظ عليها في مأمن من الحيوانات المفترسة ، بالقرب من الطعام ، والراحة أثناء تربية صغارهم ، فهذا أمر لا يتخلى. الكثير من التفاصيل تذهب إليها أيضًا ، من الصرف والتهوية إلى حجم المدخل ، وهي إشراف شائع يكفي لمنع الطيور من التعشيش في بيت الطيور في حد ذاتها.
يعتمد أفضل حجم ثقب للطيور على الطيور التي قد تستخدمه. تقييم الطيور في منطقتك ، وتحديد تلك التي تريد دعوتها في الفناء. حوالي 30 إلى 40 من الطيور في أمريكا الشمالية تُمسك تجويف التجويف ، بما في ذلك الطيور الزرقاء ، ورواد ، و Chickadees ، وهو طائر شائع يمكن أن يساعدك في توديع آفات الحديقة. لكل منهما معيار فريد من نوعه لفتحة الطيور. اجعلها صغيرة جدًا ، ولا يمكنها الدخول ، أو يواجهون ضغطًا ضيقًا يمكن أن يرتدي على ريشهم البالغ. اترك الأمر كبيرًا جدًا ، وسوف تدعو الحيوانات المفترسة والأنواع الغازية. بمجرد أن تعرف أصناف الطيور ، يمكنك إحضارها إلى الفناء الخاص بك ، يمكنك العثور على مخططات تغيير حجم عبر الإنترنت. غالبًا ما تضع المخططات كل المواصفات التي تهم ، مثل أبعاد Birdhouse ، وضع الفناء ، والارتفاع فوق الأرض ، وبالطبع حجم ثقب الدخول.
لماذا صقل الحجم المهمة لفتحة الطيور المناسبة
يعد الثقب سيئ الحجم أحد أهم الأسباب التي تجعل الطيور تجنب طائرك لأنها غير مريحة وخطيرة. يعرف الكثير منا أن السناجب التي يمكن أن تسببها حول الحمامات والمغذيات. كما أنها ستغزو صناديق التعشيش بحثًا عن البيض أو حتى الطيور الصغيرة. لحسن الحظ ، هناك عدة طرق للحفاظ على هذه الآفات بدون طيران ، بما في ذلك جعل ثقب Birdhouse لا يزيد عن 1 بوصة. ولكن بعد التعامل معهم ، عليك أن تقلق بشأن الطيور الأكثر عدوانية التي لا تريد رؤيتها في فناءك.
هناك عصفوران شائعان يتولىون على بيوت الطيور هما Starlings و House Sparrows. كلاهما على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، تغزو هذه الأنواع أعشاش ، وتدمير البيض ، وحتى قتل الطيور المسبقة المقيمة. يجب أن يكون ثقب Birdhouse صغيرًا بما يكفي لاستبعادها كلما كان ذلك ممكنًا ، لذا كلما شعر السكان الأكثر رغبة في الأمان. للحفاظ على Starlings ، وهذا يعني جعل الفتحة لا تزيد عن 1 9/16 بوصة. من ناحية أخرى ، يمكن أن تمر العصافير المنزلية بالثقوب التي تصل إلى 1 بوصة. في هذا الحجم ، يمكن فقط لمجموعة مختارة من chickadees و nuthatches و wrens وغيرها من الطيور الصغيرة استخدام المنزل.
يعد ثقب المدخل 1 بوصة بوصة هو حجم ثقب عام جيد يسمح بدخول الطيور الزرقاء والعديد من الأنواع المرغوبة الأخرى مع استبعاد النجوم. لإدارة العصافير المنزلية ، أكثر ما قد تتمكن من القيام به هو توصيل ثقب الدخول حتى يبدأ موسم التعشيش للطيور التي تحاول جذبها. يقترح البعض أيضًا استخدام فتحات فتحة أو فتحات بيضاوية ، لأن هذه رادع أكثر من الثقوب المستديرة.
نصائح لإصلاح ثقب الطيور حتى تبدأ الطيور في استخدامها
يمكن أن يحدث ثقب الطيور غير لائق لجميع أنواع الأسباب. ربما تطل على حجم الفتحة عند صنع صندوق التعشيش DIY الخاص بك ، أو ربما حصلت على طائر الطيور مسبقًا من المتجر دون التفكير في ذلك. في حالات أخرى ، قد يتدفق نقار الخشب أو السنجاب أو العصفور الغازية أو يفتحه أكثر. مهما كانت الحالة ، فمن السهل تصحيح حجم الفتحة حتى يجذب طائرتك الطيور التي تريدها.
الإصلاح المباشر والسريع لإعاد منزل قديم إلى الحياة هو إضافة لوحة تغطية ذات حجم الثقب الصحيح. يمكنك شراء مجموعة مثل حراس Birdhouse الساخن هذه لتناسب الأنواع التي تريد إحضارها إلى الحديقة. إن صياغة بعض نفسك سهلة بما يكفي لمعظم DIYers. ستفعل ورقة من الألومنيوم أو قطعة من الخشب الرقائقي ، شريطة أن تكون غير معالجة وغير مكتملة على الجانب الآمن. قطع قطعة صغيرة مربعة كبيرة بما يكفي لكي تثبت فوق الفتحة الموجودة. باستخدام بتات فورستنر أو منشار ثقب ، اصنع حفرة طازجة في وسط الغطاء. امنح الحفرة رملًا سريعًا لتليين الحواف الحادة وتنعيم السطح. ضع الغطاء على فتحة Birdhouse الموجودة ، وبطانة أسفل الثقب الجديد مع أسفل الفتحة القديمة. قم بتثبيته بمسامير البناء ، وسيتم تعيين طيورك جميعًا للاستمتاع بمربع التعشيش مرة أخرى!