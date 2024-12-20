الصخور أم الحصى: أيهما أفضل لممرات حديقتك؟

عندما تبدأ في إنشاء مسار حديقة بنفسك، فإن أحد أسهل خيارات تثبيت السطح هو الحجر، مثل الحصى أو الصخور المكسرة. من خلال إنشاء مسار بهذه المواد، يمكنك التحكم بشكل فعال في انتشار الأعشاب الضارة أو العشب الذي قد ينتقل إلى حديقة الزهور أو الخضروات الخاصة بك. استخدام الحصى أو الصخور بدلاً من العشب حيث يعمل السطح أيضًا على تبسيط عملية صيانة المسار. مع وجود ممر حجري، سيكون لديك المزيد من الوقت للعناية بالزهور والخضروات وقضاء وقت أقل في التشذيب حول أسرة الحديقة المرتفعة. علاوة على ذلك، يعد إنشاء مسار في الحديقة طريقة جيدة لمساعدة الأشخاص على التنقل بين النباتات بأمان، دون أن يدوسوا عليها. سيحدد تصميم المسار الحجري المناسب مساحات مختلفة في الحديقة أيضًا.

يعتبر كل من الصخور والحصى مواد ممتازة لمسارات الحدائق لأنها ميسورة التكلفة وتسهل تصريف مياه الأمطار والرشاشات. عند تركيب الحصى أو الصخور، لا يتعين عليك الحفر بنفس الطريقة التي تقوم بها عند تركيب الرصف، مما يبسط عملية التثبيت. لتسوية الحصى أو الصخور، يمكنك ببساطة استخدام مشعل النار، لأن السطح الحجري ليس من الضروري أن يكون مثاليًا حتى يكون مريحًا للمشي. ومع ذلك، الصخور والحصى هما مادتان مختلفتان. الحصى عبارة عن ركام يتكون من أحجار صغيرة ذات حواف مستديرة، مما يجعله خيارًا رائعًا للراحة والجمال. وفي الوقت نفسه، تتكون الصخور من الحجارة المكسرة ذات الحواف الحادة، والتي تصلح لضغط أفضل وتمنع الأعشاب الضارة. مع وضع هذه الفروق في الاعتبار، ستحتاج إلى التفكير في أيهما أفضل في ظروفك.