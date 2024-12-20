الصخور أم الحصى: أيهما أفضل لممرات حديقتك؟

عندما تبدأ في إنشاء مسار حديقة بنفسك، فإن أحد أسهل خيارات تثبيت السطح هو الحجر، مثل الحصى أو الصخور المكسرة. من خلال إنشاء مسار بهذه المواد، يمكنك التحكم بشكل فعال في انتشار الأعشاب الضارة أو العشب الذي قد ينتقل إلى حديقة الزهور أو الخضروات الخاصة بك. استخدام الحصى أو الصخور بدلاً من العشب حيث يعمل السطح أيضًا على تبسيط عملية صيانة المسار. مع وجود ممر حجري، سيكون لديك المزيد من الوقت للعناية بالزهور والخضروات وقضاء وقت أقل في التشذيب حول أسرة الحديقة المرتفعة. علاوة على ذلك، يعد إنشاء مسار في الحديقة طريقة جيدة لمساعدة الأشخاص على التنقل بين النباتات بأمان، دون أن يدوسوا عليها. سيحدد تصميم المسار الحجري المناسب مساحات مختلفة في الحديقة أيضًا.
يعتبر كل من الصخور والحصى مواد ممتازة لمسارات الحدائق لأنها ميسورة التكلفة وتسهل تصريف مياه الأمطار والرشاشات. عند تركيب الحصى أو الصخور، لا يتعين عليك الحفر بنفس الطريقة التي تقوم بها عند تركيب الرصف، مما يبسط عملية التثبيت. لتسوية الحصى أو الصخور، يمكنك ببساطة استخدام مشعل النار، لأن السطح الحجري ليس من الضروري أن يكون مثاليًا حتى يكون مريحًا للمشي. ومع ذلك، الصخور والحصى هما مادتان مختلفتان. الحصى عبارة عن ركام يتكون من أحجار صغيرة ذات حواف مستديرة، مما يجعله خيارًا رائعًا للراحة والجمال. وفي الوقت نفسه، تتكون الصخور من الحجارة المكسرة ذات الحواف الحادة، والتي تصلح لضغط أفضل وتمنع الأعشاب الضارة. مع وضع هذه الفروق في الاعتبار، ستحتاج إلى التفكير في أيهما أفضل في ظروفك.
أسباب اختيار الحصى لسطح مسار حديقتك
إحدى المزايا الرئيسية للحصى هي أنه لا يتماسك بإحكام مثل الصخور المكسرة، مما يعني أنه يمكن تصريف المياه من خلاله بسهولة أكبر. إذا كنت تسقي الحديقة باستمرار بجانب المسار، فإن الحصى هو الخيار الأفضل للتصريف والحفاظ على المسار خاليًا من البرك. ميزة أخرى هي أن الحصى يظهر بألوان عديدة، مما يجعله خيارًا جذابًا بين بحر من النباتات الخضراء. إنها مادة طويلة الأمد، على الرغم من أنك ستحتاج إلى إضافة المزيد من الركام إلى المسارات كل بضع سنوات لتجديد عمليات الغسل. نظرًا لحواف الحجارة الدائرية، فإن الحصى مريح للمشي عليه بأقدام عارية أو بأحذية رقيقة. بعض أنواع الحصى الأكثر شيوعًا التي يجب مراعاتها تشمل حصى البازلاء وجيرسي شور.
يأتي Gravel مع بعض الجوانب السلبية البسيطة التي ستحتاج إلى معالجتها أثناء التثبيت. إذا كنت مهتمًا بإبعاد الأعشاب الضارة وشفرات العشب الضالة عن مسار الحديقة، فستحتاج إلى بوصتين على الأقل من الحصى على سطح المسار. يمكن أن يؤدي إنشاء هذا العمق إلى زيادة تكلفة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستحاول قطع الحصى الصغيرة أن تنحرف عن المسار، مما يعني أنها قد تنتهي في تربة حديقتك. للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى استخدام مادة حواف لتثبيت الأحجار الفردية في مكانها.
إيجابيات وسلبيات استخدام الصخور المكسرة لإنشاء ممر للحديقة
الصخور المستخدمة في ممرات الحدائق هي نوع من الحجر المسحوق ذو قطع أكبر وحواف أكثر خشونة من الحصى. بعض أنواع الصخور الأكثر شيوعًا المستخدمة في تنسيق الحدائق تشمل الرخام المسحوق والحجر الجيري. تتكدس الصخور المكسرة بكثافة أكبر على سطح المسار من الحصى. هذا الضغط المحكم يجعل من السهل منع نمو العشب والأعشاب الضارة داخل مسار الحديقة. من الأفضل استخدامه في الممرات المزدحمة، حيث أنه لن يتحرك خارج حواف المسار بسهولة مثل الحصى. إذا اخترت خيارًا مثل الرخام المسحوق، فسينتهي بك الأمر بأحجار بيضاء ورمادية اللون في الغالب. يمكن أن تكون هذه خيارًا رائعًا في حديقة الزهور، لأنها تسمح بإبراز الألوان النابضة بالحياة للزهور.
أحد عيوب المسار الصخري المسحوق هو أن الحجارة الأكبر حجمًا ذات الحواف الحادة قد تكون غير مريحة للمشي عليها بأقدام عارية أو بأحذية رقيقة. إذا كنت تريد دفع عربة أطفال أو مشاية أو كرسي متحرك عبر مسار صخري محطم، فلن تتدحرج العجلات بسلاسة على الحجارة الخشنة. كما تمتص الصخور الأكبر حجمًا قدرًا أكبر من ضوء الشمس طوال اليوم، مما يعني أنها ستشع حرارة لفترة أطول من قطع الحصى الصغيرة، مما قد يؤثر على صحة نباتات الحديقة القريبة.