الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين الخبز العجين المخمر

ما لم تكن عائلتك تلتهم أرغفة خبز العجين المخمر بالكامل ، فستحتاج إلى طريقة آمنة لتخزين بقايا الطعام. خلاف ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى إضاعة كل ما تبقى. ومن يريد أن يدع حتى فتات من الخبز العجين المخمر لا يتناولون؟ ومع ذلك ، فإن اكتشاف أفضل طريقة لمنع خبز العجين المخمر من القضاء أو المتعفن قد يبدو صعبًا ، خاصة إذا لم تكن قد حققت نجاحًا كبيرًا من قبل. كن مطمئنًا أن هناك بعض الاستراتيجيات المثبتة للحفاظ على رغيفك لذيذ وأكل.
ستسعدني أن تسمع أن الخبز العجين المخمر قد يكون أكثر تسامحًا من أنواع الخبز الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتخزين. كما أشارت دراسة عام 2020 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن عملية التخمير التي تنطوي على جعل العجين المخمر تمنح كل رغيف القدرة على الاستمرار لفترة أطول بسبب تأخير تراجع النشا ، وهو ما يسبب الخبز الذي لا معنى له. الخبز العجين المخمر يقاوم نمو العفن كذلك. تشرح دراسة أجريت عام 2013 في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة أن هذه الظاهرة تأتي من طبيعة الخبز المضادة للفطريات. (اقرأ عن بعض الأطعمة المخمرة التي يجب أن تأكلها.)
ومع ذلك ، لن يبقى خبز العجين المخمر مثاليًا إلى الأبد. مثل كل الخبز ، ستبدأ في فقدان نضارة إذا تركتها على المنضدة. بدلاً من ذلك ، تحتاج إلى وضع تدابير في مكانها للتأكد من أن رغيفك يظل قابلاً للتطبيق لعدة أيام.
السيطرة على الرطوبة ودرجة الحرارة والتهوية
أول اقتراح لمنع خبز العجين المخمر من أن يصبح صعبًا أو متعفنًا هو التحكم في الرطوبة المحيطة. على الرغم من أنك لا تريد أن تكون البيئة في خبزك جافًا جدًا ، إلا أنه لا يمكنك أن تتوقع أن تظل صالحة للأكل في ما يبدو وكأنه غابة مطيرة. تهدف إلى مكان تكون فيه درجة الحرارة في الستينيات من القرن الماضي فهرنهايت والرطوبة أقل من 50 ٪.
طريقة واحدة لضمان هذا النوع من الجو هو الاستثمار في صندوق الخبز. تم تصميم صناديق الخبز لتوفير مكان مظلم لدرجة حرارة الغرفة حيث يمكن أن يستريح الخبز ، ويمكن أن يساعدك على تجنب أخطاء تخزين الطعام الشائعة التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وحتى التسمم الغذائي. في مقابلة مع Food & Wine ، أوضح محرر الطعام و Podcaster Meghan Splawn مدى وظيفية وضرورية لصندوق الخبز. وقال سوبون: “معظم الناس لا يدركون أن حقيبة المخبز البلاستيكية أو الورقية لن تبقي الخبز طازجًا ، حتى لو كانت مختومة ضيقة”. “صندوق الخبز هو تلك الطبقة الإضافية من الدفاع ضد الهواء والرطوبة التي يمكن أن تتسبب في تفسد الخبز مع الحفاظ على عدادك مرتبة.”
ماذا لو كنت لا تريد الاستثمار في صندوق الخبز لرغبات العجين المخمر؟ في هذه الحالة ، فكر في لف الخبز بشكل فضفاض لتشجيع القليل من الدورة الدموية مع التثبيت والفساد. يمكن أن تعمل كيس أو منشفة من الكتان لهذا الغرض.
اذهب رأسًا على عقب لحماية رغيف سريعة وفعالة
من ناحية أخرى ، يمكنك دائمًا الذهاب بسيطًا من خلال تقنية مجربة وحقيقية فقط وضع رغيف العجين المخمر لأسفل على لوحة خشبية أو كونترتوب. على الرغم من أنه قد يبدو من السهل جدًا أن يكون صحيحًا ، إلا أن الخبراء يقولون إنه يعمل مثل سحر للحفاظ على خبز العجين المخمر آمنًا. قم بطرح منشفة فوقها إذا أردت أو تتركها كما هي. يجب أن يبقى الخبز المقطوع إلى جانب القطع لذيذًا لبضعة أيام في هذا الموضع لأن الجزء الداخلي من الرغيف لن يتعرض للهواء ، ويجب أن تكون القشرة الخارجية سميكة ومكونة على أي حال.
بالطبع ، قد تستنتج أنه لا يمكنك أكل خبز العجين المخمر قبل أن يتحول إلى بقاء أو تطوير بقع العفن. (ملاحظة جانبية: يمكن أن يبدو العفن السام وكأنه بقع بيضاء متواضع على الخبز.) في هذه الحالة ، فكر في وضعه في حقيبة بلاستيكية كبيرة جاهزة للتجميد. تأكد من دفع أكبر قدر ممكن من الهواء من الحقيبة ثم تجميد الرغيف ، أو الأفضل من ذلك ، شرائح فردية منه. وبهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على خبز العجين المخمر عند الطلب عن طريق ذوبانه أو نخبته.
إن معرفة كيفية الحفاظ على خبز العجين المخمر في أفضل حالاته لفترة أطول أفضل لصحتك وميزانيتك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن أنك أقل عرضة لتجربة خيبة الأمل في اكتشاف أن الخبز الخاص بك لم يعد جاهزًا للزبدة بعد الآن.