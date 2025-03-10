الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين الخبز العجين المخمر

ما لم تكن عائلتك تلتهم أرغفة خبز العجين المخمر بالكامل ، فستحتاج إلى طريقة آمنة لتخزين بقايا الطعام. خلاف ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى إضاعة كل ما تبقى. ومن يريد أن يدع حتى فتات من الخبز العجين المخمر لا يتناولون؟ ومع ذلك ، فإن اكتشاف أفضل طريقة لمنع خبز العجين المخمر من القضاء أو المتعفن قد يبدو صعبًا ، خاصة إذا لم تكن قد حققت نجاحًا كبيرًا من قبل. كن مطمئنًا أن هناك بعض الاستراتيجيات المثبتة للحفاظ على رغيفك لذيذ وأكل.

ستسعدني أن تسمع أن الخبز العجين المخمر قد يكون أكثر تسامحًا من أنواع الخبز الأخرى عندما يتعلق الأمر بالتخزين. كما أشارت دراسة عام 2020 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية ، فإن عملية التخمير التي تنطوي على جعل العجين المخمر تمنح كل رغيف القدرة على الاستمرار لفترة أطول بسبب تأخير تراجع النشا ، وهو ما يسبب الخبز الذي لا معنى له. الخبز العجين المخمر يقاوم نمو العفن كذلك. تشرح دراسة أجريت عام 2013 في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة أن هذه الظاهرة تأتي من طبيعة الخبز المضادة للفطريات. (اقرأ عن بعض الأطعمة المخمرة التي يجب أن تأكلها.)

ومع ذلك ، لن يبقى خبز العجين المخمر مثاليًا إلى الأبد. مثل كل الخبز ، ستبدأ في فقدان نضارة إذا تركتها على المنضدة. بدلاً من ذلك ، تحتاج إلى وضع تدابير في مكانها للتأكد من أن رغيفك يظل قابلاً للتطبيق لعدة أيام.