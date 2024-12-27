الطريقة الذكية التي يمكن لعشاق الكتب من خلالها إعادة استخدام الجرار لتحسين عرض مكتبتهم

للبدء، ابحث عن أي مرطبانات شفافة موجودة لديك. نقترح استخدام جرة ماسون قديمة أو جرة مخلل، ولكن يمكنك أيضًا استخدام جرة الشمع التي تمت إزالة الشمع منها بالكامل. فقط تأكد من تنظيف الجرة جيدًا وإزالة أي ملصقات. حدد الترتيب وربما ابدأ برسم تخطيطي لتحديد التخطيط. فكر في المشهد الذي تريد تصويره والعناصر التي يجب إبرازها. هل تصمم حديقة هادئة، أو منزلًا مريحًا للهوبيت، أو داخل قلعة سحرية؟

لتزيين الجزء الداخلي من الجرة، ستحتاج إلى بعض الأثاث والديكور المصغر. يمكنك إعادة استخدام أثاث بيت الدمى القديم أو تحضير الطين الجاف بالهواء أو طين البوليمر أو الرغوة الحرفية لصنع أثاثك الخاص. يمكنك أيضًا شراء مجموعة من Amazon، مثل مجموعة Fever Dollhouse DIY Kit. اجمع الدهانات والفرش لإضافة تفاصيل صغيرة أو لتصميم المنمنمات الخاصة بك. يمكن أن تساعد العناصر الزخرفية مثل الطحالب أو الحصى أو الأغصان أو التماثيل الصغيرة في إضفاء الحيوية على جرة قصتك.

بمجرد الانتهاء من التخطيط للتخطيط وتجهيز جميع المنمنمات والديكور، فقد حان الوقت للصق كل شيء. باستخدام مسدس الغراء الساخن وبعض الملقط الطويل، ضعي كل قطعة في المكان الذي تريدينه بالضبط وثبتيها بالكامل. للحصول على القليل من الذوق الإضافي، فكر في إضافة بعض الأضواء المتلألئة لإعادة تدوير الجرة الخاصة بك إلى قطعة ديكور مضيئة مذهلة. بمجرد تجفيف كل شيء، يمكنك عرض جرة القصص الخاصة بك على رف الكتب بجوار قصصك المفضلة. يمكنك أيضًا إنشاء عدة مرطبانات في سلسلة للحصول على مظهر متماسك.