الطريقة الذكية لاستخدام بكرات شعر شجرة الدولار عند زراعة النباتات

إذا بدأت النباتات المنزلية الخاصة بك في الميل – وأصبح عود تناول الطعام الذي يدعمها عديم الفائدة الآن – فقد يكون الوقت قد حان لعمود الطحلب. ولكن ما هو بالضبط عمود الطحلب، ولماذا يجب عليك إضافته إلى نباتاتك؟ في الأساس، إنها عبارة عن عصا ملفوفة في طحالب الإسفاجنوم تستخدم لدعم نباتات الكروم أو النباتات الزائدة، وتقليد الطريقة التي تلتف بها حول الأشجار الكبيرة في البرية، وتمنعها أيضًا من أن تبدو جامحة.

يمكنك شراء أعمدة الطحالب عبر الإنترنت أو من متاجر النباتات المحلية، لكننا رأينا عددًا لا بأس به من إصدارات DIY التي تكلف جزءًا صغيرًا مما ستدفعه مقابل واحدة. يشتمل أحد أعمدة الطحلب المصنوعة من شجرة الدولار DIY على حامل مناشف ورقية معدني وشبكة سلكية (ويتطلب بعض اللحام)، بينما يتمثل اختراق آخر في بناء عمود طحلب باستخدام معكرونة حمام السباحة. حتى أن هناك عمودًا طحلبيًا يستخدم مادة PVC. في حين أن هذه الأفكار ستمنحك ما تحتاجه، إلا أننا مهتمون بحل إبداعي آخر أسهل.

شارك مستخدم TikTok @plantsanonymous نسخة من عمود سهل الاستخدام يستخدم بكرات شعر بلاستيكية وأربطة مضغوطة يسهل العثور عليها ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المهارة أو الأدوات الكهربائية. نظرًا لأن كل بكرات يبلغ طولها بضع بوصات فقط، فإن عمود الطحالب هذا يعمل بشكل جيد بشكل خاص للنباتات الصغيرة التي قد لا تتطلب الطول الأطول لأعمدة الطحالب التي يتم شراؤها من المتجر، والتي عادة ما تكون من 12 إلى 16 بوصة. نحن نحب أيضًا الجانب الصديق للميزانية لهذا المشروع. تبيع شركة Dollar Tree أربع عبوات من بكرات الشعر الكبيرة وربطات العنق – مقابل 1.25 دولار لكل منهما. بالنسبة لهذا المشروع، فإن ربطات عنق Dollar Tree مقاس 8 بوصات، والتي تأتي في عبوة مكونة من 65 ربطة، كافية.