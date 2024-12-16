الطريقة الذكية لاستخدام بكرات شعر شجرة الدولار عند زراعة النباتات

إذا بدأت النباتات المنزلية الخاصة بك في الميل – وأصبح عود تناول الطعام الذي يدعمها عديم الفائدة الآن – فقد يكون الوقت قد حان لعمود الطحلب. ولكن ما هو بالضبط عمود الطحلب، ولماذا يجب عليك إضافته إلى نباتاتك؟ في الأساس، إنها عبارة عن عصا ملفوفة في طحالب الإسفاجنوم تستخدم لدعم نباتات الكروم أو النباتات الزائدة، وتقليد الطريقة التي تلتف بها حول الأشجار الكبيرة في البرية، وتمنعها أيضًا من أن تبدو جامحة.
يمكنك شراء أعمدة الطحالب عبر الإنترنت أو من متاجر النباتات المحلية، لكننا رأينا عددًا لا بأس به من إصدارات DIY التي تكلف جزءًا صغيرًا مما ستدفعه مقابل واحدة. يشتمل أحد أعمدة الطحلب المصنوعة من شجرة الدولار DIY على حامل مناشف ورقية معدني وشبكة سلكية (ويتطلب بعض اللحام)، بينما يتمثل اختراق آخر في بناء عمود طحلب باستخدام معكرونة حمام السباحة. حتى أن هناك عمودًا طحلبيًا يستخدم مادة PVC. في حين أن هذه الأفكار ستمنحك ما تحتاجه، إلا أننا مهتمون بحل إبداعي آخر أسهل.
شارك مستخدم TikTok @plantsanonymous نسخة من عمود سهل الاستخدام يستخدم بكرات شعر بلاستيكية وأربطة مضغوطة يسهل العثور عليها ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المهارة أو الأدوات الكهربائية. نظرًا لأن كل بكرات يبلغ طولها بضع بوصات فقط، فإن عمود الطحالب هذا يعمل بشكل جيد بشكل خاص للنباتات الصغيرة التي قد لا تتطلب الطول الأطول لأعمدة الطحالب التي يتم شراؤها من المتجر، والتي عادة ما تكون من 12 إلى 16 بوصة. نحن نحب أيضًا الجانب الصديق للميزانية لهذا المشروع. تبيع شركة Dollar Tree أربع عبوات من بكرات الشعر الكبيرة وربطات العنق – مقابل 1.25 دولار لكل منهما. بالنسبة لهذا المشروع، فإن ربطات عنق Dollar Tree مقاس 8 بوصات، والتي تأتي في عبوة مكونة من 65 ربطة، كافية.
اتبع هذه الخطوات لعمل عمود طحلبي لأسطوانة الشعر
أولاً، باستخدام مقص أو سكين، اصنعي شقًا على طول كل بكرة شعر وقشري الطبقة العلوية الوردية الغامضة. هذا يترك لك غلافًا بلاستيكيًا شفافًا تحته. بعد ذلك، قم بإنشاء أنبوب من خلال تكديس بكرتين فوق بعضهما البعض وربطهما برباط مضغوط. يستخدم @plantsanonymous ثلاثة روابط مضغوطة متباعدة بشكل متساوٍ حول قطر الأسطوانة. قم بربط الأربطة المضغوطة في مكانها واقطع البلاستيك الزائد. استخدم بعض أصحاب الأعمال اليدوية الغراء الفائق، لكن استخدام الأربطة المضغوطة يزيل وقت التجفيف ويمنع الفوضى واللزوجة التي لا مفر منها.
بمجرد توصيل جميع البكرات، استخدم رابطين مضغوطين لتشكيل علامة “X” عبر فتحة أحد طرفي الأنبوب لمنع الطحالب من الانسكاب. بعد ذلك، قم بتعبئة الأنبوب بالطحالب، مثل Better-Gro Sphagnum Moss. قم بحشوها بقوة كافية حتى يحتفظ الطحلب برطوبته، ولكن ليس بإحكام شديد بحيث لا يمكن للجذور الهوائية أن تنمو داخل الطحلب، إذا لزم الأمر.
سواء كنت تقوم بإدخال العمود في نبات موجود أو البدء بأصيص فارغ، قم بتغطية الجزء السفلي من العمود بالتربة. قم بإخماد الأوساخ بقوة للحفاظ على العمود في مكانه بشكل آمن. أخيرًا، قم بتوصيل نباتك بالعمود باستخدام روابط النباتات القابلة لإعادة الاستخدام من MYLTW لنباتات التسلق.
احصل على أقصى استفادة من عمود الطحلب الخاص بك
إذا كنت تتساءل عن النباتات التي تعتبر مرشحًا مثاليًا لأعمدة الطحالب، فلا يمكنك أن تخطئ في اختيار أي من النباتات المنزلية المشهورة، مثل الفيلوديندرون أو المونستيرا أو الهويا أو البوثوس، والتي قد تستفيد بالفعل من النمو على عمود الطحالب. في حالة نباتات البوثوس، من المحتمل أن تطور أوراقًا أكبر عندما يُسمح لها بالتسلق، لأن أوراقها يمكنها الوصول إلى المزيد من ضوء الشمس العلوي.
لإبقاء نباتك وقطبك في حالة سعادة، قم برشهما بالرذاذ عدة مرات في الأسبوع. يمكنك أيضًا صب الماء في منتصف أنبوب بكرة الشعر، لترطيب الطحلب بداخله تمامًا. هذا مهم بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يكون المدفأة في وضع التشغيل الكامل ويمكن أن يجفف الطحالب والتربة بسرعة. من المهم الحفاظ على رطوبة الطحلب، لأنه بمثابة مصدر للمياه لجذور نباتك الهوائية. أيضًا، مع نمو نباتك، استمر في إضافة المزيد من بكرات الشعر للارتفاع والطحالب، إذا لزم الأمر، وأعد وضع الروابط التي تثبت نباتك على العمود.