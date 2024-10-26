الطريقة الصحية لطهي البيض إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكولسترول في الدم

يعد البيض وجبة إفطار أو غداء أو عشاء صحية، اعتمادًا على طريقة تحضيرك له. إن إضافة الخضار الملونة إلى العجة يمكن أن يبقيك ممتلئًا حتى الغداء، وذلك بفضل البروتين الموجود في البيض والألياف الموجودة في الخضار. إن ملء طبقك بالبيض والنقانق والبسكويت والمرق قد يرضي ذوقك ولكن ليس قلبك. يمكن أن تحتوي العديد من مرافقات البيض على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تم ربطها بارتفاع نسبة الكوليسترول.

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، تقترح جمعية القلب الأمريكية التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة. تحتوي البيضة الكبيرة على 186 ملليجرام من الكوليسترول و1.5 جرام فقط من الدهون المشبعة. للحفاظ على نسبة الكولسترول الغذائي منخفضة، يمكنك فصل بياض البيض عن صفار البيض وخلط القليل من بياض البيض باستخدام رذاذ الطبخ. يمكنك أيضًا سلق البيض أو سلقه جيدًا وإخراج صفار البيض. يحتوي بياض بيضتين على بروتين أكثر من بيضة واحدة ولكنهما خاليان من الكوليسترول والدهون المشبعة.

في حين أن اثنين من بياض البيض المطبوخ بدون زبدة أو زيت قد لا يشكل وجبة كاملة، يمكنك إضافة بعض الأطعمة المخفضة للكوليسترول لملء طبقك. تعمل بعض هذه الأطعمة على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، بينما تعمل أنواع أخرى على رفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) لتحسين صحة قلبك.