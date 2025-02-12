الطريقة الطبيعية لتزيين البيض لعيد الفصح دون استخدام الصبغة

يعتقد العديد من المؤرخين أن تقليد صباغة بيض عيد الفصح يعود إلى المسيحيين الأوائل في بلاد ما بين النهرين. تم تأسيس هذه الممارسة بحزم حول العديد من طاولات الطعام الحديثة ، حيث تتجمع العائلات لتغمس بالبيض المسلوق بعناية في الجرار التي تمتلئ بأقراص الصبغة والماء والخل الصغير لإنشاء ألوان نابضة بالحياة مثل Ruby Red و Deep Violet و Bright أزرق. سواء كنت تفضل قفصًا قصيرًا ينتج عنه تشطيب باستيل صلب ، أو انخفاضات متعددة لتأثير ثنائي النغمات أو أومبير ، أو كنت مبدعًا مع تلوين شمع أو كريم حلاقة لإنشاء رسائل مقاومة للصبغة ، أو نقاط البولكا ، أو دوامة ، لا يوجد ذلك إنكار أن هذه العملية هي وسيلة واحدة من البيض لتزيين منزلك لعيد الفصح. ومع ذلك ، هناك العديد من العناصر غير المكلفة في مطبخك يمكنك استخدامها إذا كنت تفضل طريقة أكثر طبيعية لتزيين البيض بدلاً من استخدام الصبغة.
من المحتمل أن تكون على دراية بمجموعات صبغة العلامة التجارية PAAS ، والتي كانت موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر. على الرغم من أن الأجهزة اللوحية التي تم تصنيفها على أنها غير سامة وآمنة للأغذية ، إلا أن الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للصحة المهنية والبيئية وجدت أن جميع الأصباغ المعتمدة من الولايات المتحدة تأتي مع مخاوف صحية. حظرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مؤخرًا Red 3 كمضاف طعام أو ألوان ، ومن المحتمل أن يتم حظر الأصباغ الأخرى في المستقبل القريب. لحسن الحظ ، إذا تمكنت من وضع يديك على بعض جلود البصل أو البنجر أو مسحوق الكركم أو السبانخ أو البقدونس أو الملفوف أو التوت ، فمن السهل وضع بيضك الملون في سلة واحدة دون استخدام أصباغ ضارة محتملة.
استخدم الفاكهة والخضروات والتوابل لإنشاء حمامات صبغة طبيعية
يستغرق استخدام المكونات الطبيعية لتزيين بيض عيد الفصح وقتًا أطول قليلاً من استخدام مجموعة الصبغة. ولكن مع بعض الصبر ، يمكن أن ينتج نتائج رائعة. ستظل ترغب في البدء بعشرات البيض المسلوق أو أكثر. يعمل البيض الأبيض بشكل أفضل للصباغة ، على الرغم من أنه يمكنك إنشاء لوحة أكثر صامتة باستخدام البني. إذا كنت قد حصلت على دجاج في الفناء الخلفي ، وكنت محظوظًا بما يكفي لوجود دجاج عيد الفصح في قطيعك وضع البيض الوردي أو الأزرق أو الأخضر الفاتح ، فيمكنك تعزيز لونها باستخدام الأصباغ الطبيعية.
بينما يبرد البيض المسلوق ، قم بإعداد حمامات الصبغة. كل صبغة بيضة عيد الفصح الطبيعية تبدأ بنفس الطريقة. أضف كوارت من الماء ، واندفاعة من الملح ، وملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض إلى وعاء موقد. ستضيف بعد ذلك الفواكه المفرومة أو الخضار أو التوابل إلى المزيج ، وتسمح لها بالارتفاع لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة. سلط السائل والسماح له أن يبرد. بعد ذلك ، غمر البيض في حمامات الصبغة لمدة خمس دقائق على الأقل.
لتحقيق الأشكال الحمراء والوردية ، استخدم عدة أكواب من البنجر المبشور أو جلود البصل الأحمر. سوف تؤدي جلود البصل الأصفر إلى لون برتقالي جريء. إذا كنت ترغب في تحقيق أصفر مشمس (يبدو أكثر برتقالية عند استخدام البيض البني) أضف 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من الكركم. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك محاولة تحقيق بيض أعمق من الجوهرة. تقليل كمية الماء بمقدار 1 قسط واحد واستبدل نفس كمية الخل. استخدام المزيد من مواد التلوين. وانقع بيضك لمدة 10 دقائق أو أكثر.
مواد النبات الطبيعية التي تنتج مجموعة غنية من الألوان
إذا كنت تفضل إعطاء البيض لونًا أخضر ، فإن بدءًا من 2 أو 3 أكواب من السبانخ أو البقدونس ستنتج صبغة خضراء فاتحة. لتحقيق لون أعمق ، قم بإنشاء اثنين من حمامات صبغ منفصلة: واحد يستخدم كوبين من الملفوف الأرجواني ، وآخر باستخدام ملعقتين كبيرتين من الكركم. قم بتسميد بيضك في صبغة الملفوف المزرق أولاً ، ثم غمرها في الحمام الأصفر الكركم. يمكنك استخدام حمام صبغة الملفوف فقط لتحقيق لون أزرق فاتح ، ولكن تأكد من التمسك بالبيض الأبيض للحصول على أفضل نتيجة.
للحصول على لون أزرق أغمق ، جرب العنب البري بدلاً من ذلك. التوت هي أيضًا خيار جيد إذا كنت تريد أن تحتوي بيضك على أرجواني أو لون أرجواني. قم بالهروب أولاً لإطلاق لونهم الطبيعي ، وفكر في إضافة بعض زهور الكركديه المجففة لإثارة لون صبغتك. إذا كنت تفضل نغمات بيج أو رمادية ، فحاول تجربة حمامات القهوة لتحقيق مجموعة متنوعة من البني.
الأصباغ الطبيعية لا تعمل بشكل جيد على بيض عيد الفصح. إنها أيضًا مثالية إذا كنت ترغب في تخصيص مفارش المائدة الكتان أو الهدايا الصوفية الصغيرة التي تخطط للدخول إلى سلة عيد الفصح. إذا كنت قد حصلت على حمى الربيع بالفعل ، فهناك أيضًا العديد من النباتات التي يمكنك وضعها في الحديقة للأصباغ الطبيعية. Marigold و Rhubarb و Hollyhocks هي من بين النباتات التي يمكن أن تنتج مجموعة غنية من الألوان.