الطريقة الطبيعية لتزيين البيض لعيد الفصح دون استخدام الصبغة

يعتقد العديد من المؤرخين أن تقليد صباغة بيض عيد الفصح يعود إلى المسيحيين الأوائل في بلاد ما بين النهرين. تم تأسيس هذه الممارسة بحزم حول العديد من طاولات الطعام الحديثة ، حيث تتجمع العائلات لتغمس بالبيض المسلوق بعناية في الجرار التي تمتلئ بأقراص الصبغة والماء والخل الصغير لإنشاء ألوان نابضة بالحياة مثل Ruby Red و Deep Violet و Bright أزرق. سواء كنت تفضل قفصًا قصيرًا ينتج عنه تشطيب باستيل صلب ، أو انخفاضات متعددة لتأثير ثنائي النغمات أو أومبير ، أو كنت مبدعًا مع تلوين شمع أو كريم حلاقة لإنشاء رسائل مقاومة للصبغة ، أو نقاط البولكا ، أو دوامة ، لا يوجد ذلك إنكار أن هذه العملية هي وسيلة واحدة من البيض لتزيين منزلك لعيد الفصح. ومع ذلك ، هناك العديد من العناصر غير المكلفة في مطبخك يمكنك استخدامها إذا كنت تفضل طريقة أكثر طبيعية لتزيين البيض بدلاً من استخدام الصبغة.

من المحتمل أن تكون على دراية بمجموعات صبغة العلامة التجارية PAAS ، والتي كانت موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر. على الرغم من أن الأجهزة اللوحية التي تم تصنيفها على أنها غير سامة وآمنة للأغذية ، إلا أن الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للصحة المهنية والبيئية وجدت أن جميع الأصباغ المعتمدة من الولايات المتحدة تأتي مع مخاوف صحية. حظرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) مؤخرًا Red 3 كمضاف طعام أو ألوان ، ومن المحتمل أن يتم حظر الأصباغ الأخرى في المستقبل القريب. لحسن الحظ ، إذا تمكنت من وضع يديك على بعض جلود البصل أو البنجر أو مسحوق الكركم أو السبانخ أو البقدونس أو الملفوف أو التوت ، فمن السهل وضع بيضك الملون في سلة واحدة دون استخدام أصباغ ضارة محتملة.