الطريقة الطبيعية للتخلص من اللبلاب المطحون ومنعه من العودة مرة أخرى

عندما يتخلل ضوء الشمس البلاستيك المحكم، تصبح التربة ساخنة جدًا بحيث لا يتمكن اللبلاب المطحون وبذوره من البقاء على قيد الحياة. كلما استقبلت الحشائش المزيد من ضوء الشمس، زادت احتمالية ذبولها بشكل أسرع. وبعبارة أخرى، فإن التشميس يعمل بشكل أفضل في المناطق المشمسة وخلال الأوقات المشمسة من السنة، عادة في فصلي الربيع والصيف. في ظل الظروف المثالية، يمكن أن تقتل الأعشاب الضارة في أربعة إلى ستة أسابيع. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون البلاستيك شفافًا ومثبتًا للأشعة فوق البنفسجية وخاليًا من الثقوب.

يمكن تشميس البقع الباردة والمظللة التي يحبها اللبلاب، لكن العملية تميل إلى أن تكون أبطأ. انتظر خمسة أشهر على الأقل حتى تعمل عملية التشميس في ظروف انخفاض ضوء الشمس. في مثل هذه الحالات، قم بإزالة الأغطية البلاستيكية في الخريف، عندما تبدو الحشائش ميتة وتكون درجة حرارة التربة بين 35 و55 درجة فهرنهايت. هذا هو أفضل وقت لزراعة العشب الخامل، والذي يمكن أن يساعد في إبعاد اللبلاب إذا حاول إعادة تأسيس نفسه.

من غير المرجح أن تنجح عملية التشميس عندما تتسرب الحرارة من أسفل البلاستيك. يمكن أن يساعد وضع الطوب أو الصخور أو التربة على حواف الأغطية. لاحظ أيضًا منحدر الأرض. تعمل عملية التشميس بشكل أفضل على الأسطح المسطحة، لذا تخلص من كتل الأوساخ وغيرها من الحطام قبل تغطية أرض اللبلاب بالبلاستيك. إذا كانت المنطقة التي تعالجها شديدة التلال، ففكر في إستراتيجيات طبيعية أخرى لمكافحة الحشائش، والتي تشمل خنق النباتات بالكرتون، وإزالة الأعشاب الضارة والجذور يدويًا، ومهاجمة سجادات المجاري بقاطع العشب.