الطريقة المذهلة يمكنك تحويل عاكس الضوء الزجاجي المذهل إلى مزهرية زهرة مزخرفة

هل سبق لك أن أخذت نزهة أسفل الممر في متجر ديكور منزلك المفضل وتمنيت أن لا تتناسب مزهريات الزهور مع نفس الجماليات القليلة التي تراها في كل مكان؟ إذا كان الأمر كذلك ، ففكر في استخدام مهاراتك DIY لإنشاء إناء فريد من نوعه لعرضه في منزلك. وبهذه الطريقة ، ستترك بقطعة تبرز من تلك الخيارات المتوقعة التي يتم شراؤها من المتاجر. يتضمن أحد الأزهار البسيطة التي قد ترغب في مراعاتها في عاكس الضوء الزجاجي المذهل وجرة ، والتي يمكنك أن تتحول إلى مزهرية مزخرفة مع خدعة مذهلة. بمجرد أن تفوق عاكسًا زجاجيًا يناسب تفضيلاتك ، خذها إلى المنزل ووضعها على جرة ماسون زجاجية مملوءة بالماء. يمكنك بعد ذلك وضع أزهارك داخل الجرة المخفية داخل مزهرية الزهور الزخرفية.

عند الانتهاء من ذلك ، سترى أن عاكس الضوء الزجاجي يشبه إناء الزهور الفريد عندما يجلس منتصبًا على طاولة أو كونترتوب. يمكنك ترقية هذه الطريقة الذكية لإعادة استخدام جرة زجاجية قديمة عن طريق رسم عاكس الضوء ، أو تلوين التفاصيل الزخرفية عليها. رؤوس الزهور المزيفة أو الحجارة أو المجوهرات كلها خيارات ممتعة من شأنها أن تضيف جاذبية بصرية إلى مزهرية الزهور المزخرفة هذه. فكر في تنسيق ترتيبات الأزهار الخاصة بك مع نظام الديكور ونظام الألوان الذي تضيفه إلى المزهرية لمسة إضافية من التطور.