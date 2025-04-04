الطريقة المفيدة لتحويل أنابيب ورق التواليت إلى صناديق تخزين صغيرة

هل سمعت عن “علم النفس الجاذبية”؟ حتى لو كانت العبارة غير مألوفة لك ، فمن المحتمل أن هذه الظاهرة ليست كذلك. يتم رسم الكثير من البشر بأشياء صغيرة – كلما كان ذلك أفضل. وما هو أفضل من التخزين الصغير للوصول إلى هذه الأشياء الصغيرة؟ لفائف ورق التواليت في الحجم المناسب فقط لاحتواء minutia في حياتنا ، سواء كانت عملية أو ثمينة.
من بين جميع الأشياء المنزلية التي يمكن إعادة استخدامها لتخزين وتنظيم إضافي ، ربما لا تكون لفائف ورق التواليت في أعلى قائمتك. ولكن مع القليل من القفز ، واللصق ، والرسم ، والاسترداد ، يمكنك صنع حاوية قادرة على الاحتفاظ بمواد صغيرة مثل مسحات القطن ، ودبابيس السلامة ، ولعب صغير ، وأكثر من ذلك ، كما هو موضح في فيديو Tiktok من userpumpkinemily. يمكنك حتى تحويل هذا DIY إلى حاوية تخزين مطابقة وظيفية عن طريق تثبيت ملصق مهاجم مطابقة الدائرة إلى قاعدة المربع أو غطاءه. لصنع صندوق أنبوب ورق التواليت الخاص بك ، فقط قم بتخصيص لفة ورق التواليت الفارغة ، وزوج من المقص ، ومسدس الغراء ، وقطعة من الورق الزخرفي ، و mod podge ، وقطعة من لوحة الصناديق المعاد إعادة تعبئتها (مثل صندوق الحبوب الفارغ الذي تم إعادة تشكيله ، على سبيل المثال) ، وفرشاة الطلاء بلون يكمل الورقة الزخرفية التي تخوضها.
قم بتنظيف أنابيب ورق التواليت أولاً
قبل الاستفادة من لفائف ورق التواليت الفارغة الخاصة بك ، يمكنهم استخدام بعض الاهتمام لجعلها جاهزة لإعادة التعويض. ليست هناك حاجة للذهاب إلى تفاصيل Grody – الأشياء المخزنة في الحمامات تتلامس مع بعض البكتيريا السيئة للغاية. قبل أن تضعف أنابيب ورق التواليت لأي غرض ، اتخذ بعض الخطوات لقتل البكتيريا التي لا تريد الاختلاط بكل ما تخزنه.
امسح أسطح أنابيب الورق المقوى الخاصة بك-من الداخل والخارج-مع كرة قطنية مغموسة في الكحول الفرك (الطبيعة السريعة لهذا المكون المنزلي المشترك ، والتي يمكنك أيضًا استخدامها لتنظيف مطبخك ، على الأرجح أن تمنع السائل من التغلب على الجرثومة الدائمة.) نظرًا لأن الكحول قابل للاشتعال ، تأكد من عدم الجمع بين هاتين الطريقتين.
سخن الفرن الخاص بك إلى 212 إلى 215 درجة فهرنهايت و “خبز” الأنابيب لمدة 30 دقيقة. اجعل هذا المشروع أكثر كفاءة في الطاقة من خلال التعامل مع مجموعة من القوائم في وقت واحد بدلاً من واحد أو اثنين فقط.
بناء صندوق
بمجرد تعقيم الأنبوب الخاص بك إلى أقصى قدر من قدرتك ، تتبع محيطه مرتين على قطعة صندوق الصناديق وقطع كلتا الدوائر. على قطعة من لوحة Boxboard ، قم بقياس مستطيل مع جانب واحد يطابق الارتفاع الذي تريد أن يكون الصندوق الخاص بك. يجب أن يكون عرض هذه القطعة حوالي 1 بوصة أطول من محيط أنبوب ورق التواليت. قم بقطع أنبوب ورق التواليت حوالي 1 إلى 1 بوصات أقصر من الأنبوب الأول ، كما يوضح مستخدم Tiktok PumpkinEmily في الفيديو الخاص بهم. قطع الزائد بعناية ، لأن هذه القطعة ستكون جزءًا من غطاء الصندوق. حافة القواطع الدائرية مع الغراء. قم بتوصيل دائرة إلى نهاية واحدة من كل لفة ورق تواليت مقطوعة. سيكون أقصر الأسطوانات هو غطاء الصندوق.
قم بقطع مستطيل لوحة الصناديق ، ثم قم بمنحنيه في أنبوب يناسب لفة ورق التواليت. انزلق مرة أخرى من لفة وتأمين الحواف المتداخلة مع الغراء. dab قليلا من الغراء على الجزء الخارجي من القسم الأطول لعقده داخل أنبوب ورق التواليت. قياس وقطع قطعة من الورق المزخرف الذي يطابق الجزء الخارجي من لفة ورق التواليت فقط ، وغرائها حول حواف لفة. قم بتدوير الورقة مع mod podge لمنحها قوة أكثر دائمة. رسم الجزء الخارجي من الغطاء. بمجرد أن تجف جميع المكونات ، يكون الصندوق جاهزًا لتخزين العناصر الصغيرة العملية والرائعة.