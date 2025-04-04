الطريقة المفيدة لتحويل أنابيب ورق التواليت إلى صناديق تخزين صغيرة

هل سمعت عن “علم النفس الجاذبية”؟ حتى لو كانت العبارة غير مألوفة لك ، فمن المحتمل أن هذه الظاهرة ليست كذلك. يتم رسم الكثير من البشر بأشياء صغيرة – كلما كان ذلك أفضل. وما هو أفضل من التخزين الصغير للوصول إلى هذه الأشياء الصغيرة؟ لفائف ورق التواليت في الحجم المناسب فقط لاحتواء minutia في حياتنا ، سواء كانت عملية أو ثمينة.

من بين جميع الأشياء المنزلية التي يمكن إعادة استخدامها لتخزين وتنظيم إضافي ، ربما لا تكون لفائف ورق التواليت في أعلى قائمتك. ولكن مع القليل من القفز ، واللصق ، والرسم ، والاسترداد ، يمكنك صنع حاوية قادرة على الاحتفاظ بمواد صغيرة مثل مسحات القطن ، ودبابيس السلامة ، ولعب صغير ، وأكثر من ذلك ، كما هو موضح في فيديو Tiktok من userpumpkinemily. يمكنك حتى تحويل هذا DIY إلى حاوية تخزين مطابقة وظيفية عن طريق تثبيت ملصق مهاجم مطابقة الدائرة إلى قاعدة المربع أو غطاءه. لصنع صندوق أنبوب ورق التواليت الخاص بك ، فقط قم بتخصيص لفة ورق التواليت الفارغة ، وزوج من المقص ، ومسدس الغراء ، وقطعة من الورق الزخرفي ، و mod podge ، وقطعة من لوحة الصناديق المعاد إعادة تعبئتها (مثل صندوق الحبوب الفارغ الذي تم إعادة تشكيله ، على سبيل المثال) ، وفرشاة الطلاء بلون يكمل الورقة الزخرفية التي تخوضها.