العالم ب. يتغلب عليه الفرح مجانًا عندما يحصل على فرصة قاعة المشاهير

العالم ب. فري لا يستطيع مساعدة نفسه.

كان على جانبه في مدينة نيويورك أن يظهر.

كان Free لاعبًا مبتدئًا في فريق Sixers في استراحة سريعة في عام 1975، حيث كان يدير سيناريو ثنائي مع زميله المخضرم والموقر بيلي كننغهام بجانبه.

قال فري، وهو مرشح لقاعة مشاهير نايسميث لأول مرة، لصحيفة The Post: “لقد رأيت بيلي”. “لكنني رأيت الطوق أيضًا.”

لقد أبدى الجمهور المباع بالكامل إعجابه واهتمامه حيث قام Free بتحويل حركة تدور “مثل إيرل ذا بيرل مونرو.

“قادمون من نيويورك، ونحن نهز ونخبز، ونفعل ما نفعله للوصول إلى السلة. هذا هو موضوع نيويورك. لكنني لم أنهيه. قال فري: “لقد وصلت إلى هناك ولم أكمل رمية الكرة”. “لذا ذهب بيلي إلى المدرب وقال له: أخرجه من اللعبة”. لم ألعب كثيرًا لمدة شهرين بعد ذلك. وعندها كان علي أن أتعلم الفرق بين كرة الشارع وهذه الكرة.

ربما يكون Free قد فهم الفرق باعتباره مبتدئًا، لكنه لا يزال غير واضح في معظم مواسمه الـ 13 في الدوري الاميركي للمحترفين.

حارس التحرير والسرد الذي بلغ متوسطه أكثر من 30 نقطة في موسم واحد لفريق كليبرز، انبهر فري ببراعته في الظهور، وقفزه العمودي 44 بوصة، وشغفه بالتسديد وأحد أفضل الأسماء في الرياضة.

الآن يبلغ من العمر 71 عامًا، وبعد 35 عامًا من التقاعد، كان فري قد تخلى في الغالب عن قاعة المشاهير – على الأقل حتى الشهر الماضي، عندما تم ترشيح منتج بروكلين من قبل لجنة المحاربين القدامى لفئة 2025.

ومن المقرر الإعلان عن المرشحين النهائيين في يوم عيد الحب، مع المرشحين الآخرين بما في ذلك كارميلو أنتوني، ودوايت هوارد، ودوك ريفرز، وبول سيلاس.

تشير أوراق اعتماد Free إلى أنه بعيد المنال بالنسبة لـ Springfield – وأبرزها عدم نجاح الفريق عندما كان Free هدافًا رائدًا – لكن عملية الاختيار يكتنفها الغموض ويصعب التنبؤ بها.

وقال فري، الذي كان نجم كل النجوم مرة واحدة فقط على الرغم من أن متوسطه أكثر من 20 نقطة خلال مسيرته مع فرق سيكسرز ووريورز وكافالييرز وروكيتس: “ستكون لحظة تمزق الدموع إذا انضممت”. “لتجاوز كل الأشياء التي كان عليّ أن أواجهها للوصول إلى ما كنت عليه في هذه الرياضة.”

نشأ فري في نفس مشاريع براونزفيل مثل مايك تايسون، الذي كان أصغر سنًا ولكن مع ذلك لا يُنسى – “لقد كان مايك القذر في ذلك الوقت”، كما قال فري. كان نموذجه في المحترفين – لكل من أنماط كرة السلة والملابس – هو والت فرايزر.

قال فري: “في عصري، كان يظهر أننا نستطيع القيام بالأشياء دون التسبب في إزعاج الناس وسرقة الناس”. “يمكنك أن تفعل أشياء مختلفة. كانت الرياضة هي الوسيلة التي أخرجتني من غطاء محرك السيارة.

مثل أي لاعب في مدينة نيويورك يستحق أي شيء في ذلك الوقت، بنى فري سمعته في ملاعب كرة الشارع، حيث قام بجولة في الأحياء وقاتل مع أفضل لاعبي بروكلين جيمس “فلاي” ويليامز وفيل “ذا ثريل” سيلرز.

تم تزوير اسم Free الشهير في محكمة Brownsville.

قال الرجل الذي كان اسمه عند ولادته لويد برنارد فري: “في البداية أطلقوا علي لقب “كل العالم”. “ثم أطلقوا علي اسم “الكنغر” لأنني أستطيع القفز. ولكن في إحدى المرات، ذهبت إلى السلة، وكان لدينا حوالي 1000 شخص في الحديقة للمشاركة في البطولة، وصعدت عاليًا وكان أمامي شخص دفاعي، لكنني قمت بدورة كاملة بزاوية 360 درجة عليه، وقمت بحركة داريل دوكينز – هذا هو مدى ارتفاعي.

“وكان الجمهور يقول: “أوه، هذا هو العالم.” كان الحشد مثل “Worrrld”.

وفي عام 1981، قام بتغيير اسمه بشكل قانوني إلى World B. Free.

لقد كانت حركة عبقرية للعلامة التجارية وتناسب أيضًا أسلوب أحد سكان بروكلين الذي لم يخجل من التقاط الصور.

على مدار ثمانية مواسم من بدايته، لم يبلغ متوسط ​​Free أبدًا أقل من 22.5 نقطة أو 17.8 محاولة تصويب ميدانية لموسم واحد ولم يكن ليحصل على ذلك بأي طريقة أخرى.

“الطريقة التي لعبت بها المباراة، أعلم أن الناس لم يعتقدوا أنها كانت الطريقة الصحيحة. لكن هذه هي الطريقة التي نشأت بها، وكان ذلك أمرًا جيدًا بالنسبة لي دائمًا. قال فري: “لقد استمتعت بلعب اللعبة”. “كانت تلك هي الضربة التي وجهتني -” سوف يطلق النار “. إنه يطلق النار قبل أن يدخل المبنى وهو يلتقط هذه اللقطات الطويلة. حسنًا، نعم، كنت ألتقط تلك اللقطات. لكن تلك الطلقات تدخل.”